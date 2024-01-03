Рыба, которая на вкус, как раки — видео рецепт

Рыба с овощами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень простой рецепт полезного блюда с рыбой и овощами. Благодаря укропу и специям она становится чем-то похожа на вареных раков. Для этого рецепта используется самая доступная рыба минтай или хек.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

минтай или хек 800 г;

лук 2 шт. (небольшие);

морковь 1 шт;

сливочное масло – небольшой кусочек (чем больше, тем будет вкуснее и сливочнее);

стебли укропа 1 пучок;

лавровый лист 1 шт;

соль и черный перец.

Способ приготовления

Рыбу помыть, почистить, удалить плавники и черную пленку внутри, нарезать на порционные кусочки. Посолить и оставить, пока будем заниматься овощами.

Сырая рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать полукольцами, морковь крупной соломкой, стебли укропа нарезать крупно. Лучше использовать именно стебли укропа без верхней зелени, для салата они жестковаты, а для этого рецепта как раз хорошо подходят.

Кусочки рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На сковородку кладем сливочное масло. Чем больше сливочного масла, тем вкуснее будет соус и сочнее рыба.

Лук и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее выкладываем на сковороду половину лука и морковки.

Рыба на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На овощи кладем кусочки рыбы, сверху оставшийся лук и морковь. Все посыпаем укропом, перчим по вкусу, добавляем лавровый лист.

Рыба на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем крышкой и томим 20-25 минут до полной готовности рыбы.

Готовая рыба. . Фото: YouTube @AlinaFooDee

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