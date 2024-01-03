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"Рыба, как раки" — как вкусно и просто приготовить минтай или хек

3 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рыба, которая на вкус, как раки — видео рецепт
Рыба с овощами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой рецепт полезного блюда с рыбой и овощами. Благодаря укропу и специям она становится чем-то похожа на вареных раков. Для этого рецепта используется самая доступная рыба минтай или хек. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • минтай или хек 800 г;
  • лук 2 шт. (небольшие);
  • морковь 1 шт;
  • сливочное масло – небольшой кусочек (чем больше, тем будет вкуснее и сливочнее);
  • стебли укропа 1 пучок;
  • лавровый лист 1 шт;
  • соль и черный перец. 

Способ приготовления 

Рыбу помыть, почистить, удалить плавники и черную пленку внутри, нарезать на порционные кусочки. Посолить и оставить, пока будем заниматься овощами. 

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Сырая рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать полукольцами, морковь крупной соломкой, стебли укропа нарезать крупно. Лучше использовать именно стебли укропа без верхней зелени, для салата они жестковаты, а для этого рецепта как раз хорошо подходят.

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Кусочки рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На сковородку кладем сливочное масло. Чем больше сливочного масла, тем вкуснее будет соус и сочнее рыба.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее выкладываем на сковороду половину лука и морковки. 

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Рыба на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На овощи кладем кусочки рыбы, сверху оставшийся лук и морковь. Все посыпаем укропом, перчим по вкусу, добавляем лавровый лист. 

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Рыба на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем крышкой и томим 20-25 минут до полной готовности рыбы.

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Готовая рыба. . Фото: YouTube @AlinaFooDee

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