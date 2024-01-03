Рыба, которая на вкус, как раки — видео рецепт

"Рыба, как раки" — как вкусно и просто приготовить минтай или хек
Очень простой рецепт полезного блюда с рыбой и овощами. Благодаря укропу и специям она становится чем-то похожа на вареных раков. Для этого рецепта используется самая доступная рыба минтай или хек.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- минтай или хек 800 г;
- лук 2 шт. (небольшие);
- морковь 1 шт;
- сливочное масло – небольшой кусочек (чем больше, тем будет вкуснее и сливочнее);
- стебли укропа 1 пучок;
- лавровый лист 1 шт;
- соль и черный перец.
Способ приготовления
Рыбу помыть, почистить, удалить плавники и черную пленку внутри, нарезать на порционные кусочки. Посолить и оставить, пока будем заниматься овощами.
Лук нарезать полукольцами, морковь крупной соломкой, стебли укропа нарезать крупно. Лучше использовать именно стебли укропа без верхней зелени, для салата они жестковаты, а для этого рецепта как раз хорошо подходят.
На сковородку кладем сливочное масло. Чем больше сливочного масла, тем вкуснее будет соус и сочнее рыба.
Далее выкладываем на сковороду половину лука и морковки.
На овощи кладем кусочки рыбы, сверху оставшийся лук и морковь. Все посыпаем укропом, перчим по вкусу, добавляем лавровый лист.
Накрываем крышкой и томим 20-25 минут до полной готовности рыбы.
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