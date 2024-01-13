Слоеный салат с курицей — видео рецепт

Рецепт зимнего салата с курицей и черносливом
Рецепт слоеного салата с курицей и черносливом. Он разнообразит привычные салаты и точно всем понравится. Авокадо можно заменить на пару варёных яиц и взять обычный майонез.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- куриное филе (маленькое) 1 шт;
- авокадо 1/шт;
- зеленый лук 2 пера;
- чернослив 100 г;
- грецкие орехи 50 г;
- сыр 40 г;
- майонез по вкусу (около 200 г).
Способ приготовления
Для этого салата понадобится отварная курица, зеленый лук, авокадо, чернослив, сыр и орехи.
Куриное филе отварить и нарезать мелким кубиком. Авокадо очистить и также нарезать также мелким кубиком, а затем смешать с измельченным луком.
Вымытый и высушенный чернослив измельчить. Орехи растолочь в ступке. Сыр натереть на мелкой тёрке.
На блюдо поставить кондитерское кольцо и выложить салат слоями, тщательно промазывая каждый слой майонезом.
Сначала кладём филе, затем чернослив, орехи, авокадо и последним идет сыр.
Аккуратно убрать кондитерское кольцо.
Дать настояться пару часов и наслаждаться.
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