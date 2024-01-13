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Рецепт зимнего салата с курицей и черносливом

13 января 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Слоеный салат с курицей — видео рецепт
Салат с курицей. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт слоеного салата с курицей и черносливом. Он разнообразит привычные салаты и точно всем понравится. Авокадо можно заменить на пару варёных яиц и взять обычный майонез.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • куриное филе (маленькое) 1 шт;
  • авокадо 1/шт;
  • зеленый лук 2 пера;
  • чернослив 100 г;
  • грецкие орехи 50 г;
  • сыр 40 г;
  • майонез по вкусу (около 200 г).

Способ приготовления

Для этого салата понадобится отварная курица, зеленый лук, авокадо, чернослив, сыр и орехи.  

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @evadaren

Куриное филе отварить и нарезать мелким кубиком. Авокадо очистить и также нарезать также мелким кубиком, а затем смешать с измельченным луком.

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Куриное филе. Фото: YouTube @evadaren

Вымытый и высушенный чернослив измельчить. Орехи растолочь в ступке. Сыр натереть на мелкой тёрке.

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Слой чернослива. Фото: YouTube @evadaren

На блюдо поставить кондитерское кольцо и выложить салат слоями, тщательно промазывая каждый слой майонезом. 

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Майонез и орехи. Фото: YouTube @evadaren

Сначала кладём филе, затем чернослив, орехи, авокадо и последним идет сыр. 

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Слой авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Аккуратно убрать кондитерское кольцо.

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Майонез и сыр. Фото: YouTube @evadaren

Дать настояться пару часов и наслаждаться.

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Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

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