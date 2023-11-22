Запеченная индейка на праздничный стол — видео рецепт

Рецепт запеченной индейки ко Дню благодарения
Совсем скоро День благодарения, не все привыкли праздновать этот праздник, однако предлагаем вам ознакомиться с традиционным блюдом – запеченной индейкой. Приготовьте и удивите гостей. Кстати этот рецепт подходит и для курицы, гуся или утки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Юльца на Кухне.
Вам понадобится:
- тушка индейки;
- белый хлеб;
- луковица;
- морковка;
- яблоко;
- апельсин;
- клюква;
- специи: черный и красный перец, соль, имбирь, мускатный орех, прованские травы;
- 80 гр сливочного масла;
- 2 ч л соли;
- 2 ч л паприки.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить начинку. Для этого берем ломтики хлеба, морковь, лук, среднее яблоко и апельсин.
Хлеб нужно порезать кубиками и подсушить в духовке с прованскими травками.
За это время нужно нарезать кубиком лук и немного его обжарить.
Также нужно нарезать морковь и добавить в лук.
Нарезать яблоко и апельсин вместе с кожурой. Также можно добавить горсть клюквы.
Все ингредиенты для начинки нужно обжарить.
Индейку нужно вымочить в соленой воде перед приготовлением. Можно сделать маринад с любимыми специями.
Затем кладем индейку грудинкой вверх. Кладем начинку внутрь индейки. Закрываем отверстие шпажкой. Заливаем оставшимся маринадом.
Отправляем индейку в духовку разогретую до 180 градусов и запекаем в течение 2,5 часов. Рассчитать время запекания нужно самостоятельно, это 35 минут на каждый килограмм мяса.
Затем нужно взять растопленное сливочное масло, добавить соль и паприку. Этой смесью нужно смазать индейку за час до готовности. Также за час до готовности индейку нужно поливать выделившимся соком каждые 20 минут. Если индейка подгорает, ее можно накрыть фольгой.
Раньше мы писали об очень простом и быстром рецепте индейки ко Дню благодарения.
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