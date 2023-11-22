Запеченная индейка на праздничный стол — видео рецепт

Запеченная индейка. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Совсем скоро День благодарения, не все привыкли праздновать этот праздник, однако предлагаем вам ознакомиться с традиционным блюдом – запеченной индейкой. Приготовьте и удивите гостей. Кстати этот рецепт подходит и для курицы, гуся или утки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Юльца на Кухне.

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Вам понадобится:

тушка индейки;

белый хлеб;

луковица;

морковка;

яблоко;

апельсин;

клюква;

специи: черный и красный перец, соль, имбирь, мускатный орех, прованские травы;

80 гр сливочного масла;

2 ч л соли;

2 ч л паприки.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить начинку. Для этого берем ломтики хлеба, морковь, лук, среднее яблоко и апельсин.

Нарезанный хлеб. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Хлеб нужно порезать кубиками и подсушить в духовке с прованскими травками.

Морковь и лук. Фото: YouTube @yultsianakuhni

За это время нужно нарезать кубиком лук и немного его обжарить.

Начинка для индейки. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Также нужно нарезать морковь и добавить в лук.

Начинка для индейки. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Нарезать яблоко и апельсин вместе с кожурой. Также можно добавить горсть клюквы.

Добавление маринада. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Все ингредиенты для начинки нужно обжарить.

Индейка в духовке. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Индейку нужно вымочить в соленой воде перед приготовлением. Можно сделать маринад с любимыми специями.

Сливочное масло и специи. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Затем кладем индейку грудинкой вверх. Кладем начинку внутрь индейки. Закрываем отверстие шпажкой. Заливаем оставшимся маринадом.

Запеченная индейка. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Отправляем индейку в духовку разогретую до 180 градусов и запекаем в течение 2,5 часов. Рассчитать время запекания нужно самостоятельно, это 35 минут на каждый килограмм мяса.

Филе индейки. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Затем нужно взять растопленное сливочное масло, добавить соль и паприку. Этой смесью нужно смазать индейку за час до готовности. Также за час до готовности индейку нужно поливать выделившимся соком каждые 20 минут. Если индейка подгорает, ее можно накрыть фольгой.

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