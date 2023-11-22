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Рецепт запеченной индейки ко Дню благодарения

22 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Запеченная индейка на праздничный стол — видео рецепт
Запеченная индейка. Фото: YouTube @yultsianakuhni
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Совсем скоро День благодарения, не все привыкли праздновать этот праздник, однако предлагаем вам ознакомиться с традиционным блюдом – запеченной индейкой. Приготовьте и удивите гостей. Кстати этот рецепт подходит и для курицы, гуся или утки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Юльца на Кухне.

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Вам понадобится:

  • тушка индейки;
  • белый хлеб;
  • луковица;
  • морковка;
  • яблоко;
  • апельсин;
  • клюква;
  • специи: черный и красный перец, соль, имбирь, мускатный орех, прованские травы;
  • 80 гр сливочного масла;
  • 2 ч л соли;
  • 2 ч л паприки.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить начинку. Для этого берем ломтики хлеба, морковь, лук, среднее яблоко и апельсин.

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Нарезанный хлеб. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Хлеб нужно порезать кубиками и подсушить в духовке с прованскими травками.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @yultsianakuhni

За это время нужно нарезать кубиком лук и немного его обжарить.

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Начинка для индейки. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Также нужно нарезать морковь и добавить в лук.

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Начинка для индейки. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Нарезать яблоко и апельсин вместе с кожурой. Также можно добавить горсть клюквы.

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Добавление маринада. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Все ингредиенты для начинки нужно обжарить.

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Индейка в духовке. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Индейку нужно вымочить в соленой воде перед приготовлением. Можно сделать маринад с любимыми специями.

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Сливочное масло и специи. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Затем кладем индейку грудинкой вверх. Кладем начинку внутрь индейки. Закрываем отверстие шпажкой. Заливаем оставшимся маринадом.

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Запеченная индейка. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Отправляем индейку в духовку разогретую до 180 градусов и запекаем в течение 2,5 часов. Рассчитать время запекания нужно самостоятельно, это 35 минут на каждый килограмм мяса.

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Филе индейки. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Затем нужно взять растопленное сливочное масло, добавить соль и паприку. Этой смесью нужно смазать индейку за час до готовности. Также за час до готовности индейку нужно поливать выделившимся соком каждые 20 минут. Если индейка подгорает, ее можно накрыть фольгой.

Раньше мы писали об очень простом и быстром рецепте индейки ко Дню благодарения.

Также мы писали о рецепте сочного филе индейки BBQ ко Дню благодарения.

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