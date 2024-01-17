Рецепт аутентичных голубцов с грибами и мясом — видео

Рецепт закарпатских голубцов с грибами и мясом
Рецепт закарпатских голубцов. У каждой хозяйки имеется свой проверенный рецепт и секреты приготовления. Надеемся, что этот вариант приготовления вам тоже понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 1 головка капусты (вес 1 кг 500 г).
Для начинки:
- 1-2 луковицы;
- 2-3 зубка чеснока;
- 250 г вареных опят (или любых других грибов. Если шампиньоны, то отваривать не нужно);
- 3-4 ст.л. растительного масла;
- 600 г говяжьего фарша;
- 250 помидоров черри или любых томатов (можно и без них);
- 2 ч.л. сладкой паприки;
- 300 г риса;
- соль и перец по вкусу.
Для заливки голубцов:
- 300 мл томатного пюре (или можно томатный сок);
- кипяток + соль по вкусу.
Для соуса:
- 2-3 средние морковки;
- 1-2 луковицы;
- 3 зубка чеснока;
- 3 ст.л. растительного масла;
- 700 мл томатного пюре (или томатного сока);
- 150 мл сметаны (или по вкусу);
- 1 ч.л. сладкой паприки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно выбрать капусту.
Положить капусту в горячую воду и снять капустные листья.
Сложить капустные листья и оставить до охлаждения.
Теперь нужно приготовить начинку. Для этого порезать лук, грибы, помидоры и чеснок.
На сковороде обжарить лук, затем добавить грибы, соль и перец.
На другой сковороде нужно обжарить фарш. К фаршу добавить помидоры, соль и перец.
К фаршу добавляем грибы и промытый рис.
Начинка готова, накладываем на капустные листья и собираем голубцы.
Укладываем голубцы в кастрюлю, заливаем томатным соком или томатной пастой, добавляем кипяток. На дно кастрюли лучше положить капустные листья.
Голубцы накрыть тарелкой и тушить в течение 20 минут.
Теперь нужно приготовить зажарку. Для этого нужно обжарить лук, морковь и добавить томатную пасту.
В конце к соусу добавляем сметану. Готовые голубцы подаем с зажаркой.
Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.
Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.
Читайте Новини.LIVE!