Рецепт аутентичных голубцов с грибами и мясом — видео

Закарпатские голубцы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Рецепт закарпатских голубцов. У каждой хозяйки имеется свой проверенный рецепт и секреты приготовления. Надеемся, что этот вариант приготовления вам тоже понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

1 головка капусты (вес 1 кг 500 г).

Для начинки:

1-2 луковицы;

2-3 зубка чеснока;

250 г вареных опят (или любых других грибов. Если шампиньоны, то отваривать не нужно);

3-4 ст.л. растительного масла;

600 г говяжьего фарша;

250 помидоров черри или любых томатов (можно и без них);

2 ч.л. сладкой паприки;

300 г риса;

соль и перец по вкусу.

Для заливки голубцов:

300 мл томатного пюре (или можно томатный сок);

кипяток + соль по вкусу.

Для соуса:

2-3 средние морковки;

1-2 луковицы;

3 зубка чеснока;

3 ст.л. растительного масла;

700 мл томатного пюре (или томатного сока);

150 мл сметаны (или по вкусу);

1 ч.л. сладкой паприки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать капусту.

Головка капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Положить капусту в горячую воду и снять капустные листья.

Листья капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сложить капустные листья и оставить до охлаждения.

Листья капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно приготовить начинку. Для этого порезать лук, грибы, помидоры и чеснок.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде обжарить лук, затем добавить грибы, соль и перец.

Приготовление начинки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На другой сковороде нужно обжарить фарш. К фаршу добавить помидоры, соль и перец.

Добавление риса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К фаршу добавляем грибы и промытый рис.

Приготовление голубцов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Начинка готова, накладываем на капустные листья и собираем голубцы.

Томатный соус. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Укладываем голубцы в кастрюлю, заливаем томатным соком или томатной пастой, добавляем кипяток. На дно кастрюли лучше положить капустные листья.

Тарелка на голубцах. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Голубцы накрыть тарелкой и тушить в течение 20 минут.

Морковь и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно приготовить зажарку. Для этого нужно обжарить лук, морковь и добавить томатную пасту.

Соус для голубцов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В конце к соусу добавляем сметану. Готовые голубцы подаем с зажаркой.

Голубцы с соусом. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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