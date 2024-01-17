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Рецепт закарпатских голубцов с грибами и мясом

17 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт аутентичных голубцов с грибами и мясом — видео
Закарпатские голубцы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт закарпатских голубцов. У каждой хозяйки имеется свой проверенный рецепт и секреты приготовления. Надеемся, что этот вариант приготовления вам тоже понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 1 головка капусты (вес 1 кг 500 г).

Для начинки:

  • 1-2 луковицы;
  • 2-3 зубка чеснока;
  • 250 г вареных опят (или любых других грибов. Если шампиньоны, то отваривать не нужно);
  • 3-4 ст.л. растительного масла;
  • 600 г говяжьего фарша;
  • 250 помидоров черри или любых томатов (можно и без них);
  • 2 ч.л. сладкой паприки;
  • 300 г риса;
  • соль и перец по вкусу.

Для заливки голубцов:

  • 300 мл томатного пюре (или можно томатный сок);
  • кипяток + соль по вкусу.

Для соуса:

  • 2-3 средние морковки;
  • 1-2 луковицы;
  • 3 зубка чеснока;
  • 3 ст.л. растительного масла;
  • 700 мл томатного пюре (или томатного сока);
  • 150 мл сметаны (или по вкусу);
  • 1 ч.л. сладкой паприки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать капусту.

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Головка капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Положить капусту в горячую воду и снять капустные листья.

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Листья капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сложить капустные листья и оставить до охлаждения.

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Листья капусты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно приготовить начинку. Для этого порезать лук, грибы, помидоры и чеснок.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде обжарить лук, затем добавить грибы, соль и перец.

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Приготовление начинки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На другой сковороде нужно обжарить фарш. К фаршу добавить помидоры, соль и перец.

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Добавление риса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К фаршу добавляем грибы и промытый рис.

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Приготовление голубцов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Начинка готова, накладываем на капустные листья и собираем голубцы.

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Томатный соус. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Укладываем голубцы в кастрюлю, заливаем томатным соком или томатной пастой, добавляем кипяток. На дно кастрюли лучше положить капустные листья.

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Тарелка на голубцах. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Голубцы накрыть тарелкой и тушить в течение 20 минут.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нужно приготовить зажарку. Для этого нужно обжарить лук, морковь и добавить томатную пасту.

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Соус для голубцов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В конце к соусу добавляем сметану. Готовые голубцы подаем с зажаркой.

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Голубцы с соусом. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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