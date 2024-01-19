Давний украинский рецепт выпечки — видео

Рецепт из Галичины нежнейшего яблочного торта "небо во рту"
Рецепт вкуснейшего яблочного "пляцка". Этот рецепт из Галичины обязательно сохраните, а когда будет время, попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится (составляющие для коржей):
- 300-320 г муки;
- 200 г жира (масла, смальца);
- 50 г сметаны;
- 1 яйцо;
- 100 г сахара;
- 1 ч.л. пищевого аммония.
Составляющие для начинки:
- 1,5 кг натертых кисло-сладких яблок (вес очищенных и натертых яблок);
- 100 г сметаны;
- 50 г масла;
- 1 ч.л. молотой корицы;
- 50-100 г сахара (по своему вкусу);
- 4 ст. л. картофельного крахмала;
- 50-70 мл воды (или отцедившегося яблочного сока).
Способ приготовления
Сначала нужно просеять муку. Понадобится около 300 граммов. К муке добавляем сливочное масло. Все тщательно перетереть в крошку.
Теперь нужно взбить одно яйцо. Затем добавляем сахар, все хорошо перемешаем.
Затем нужно перемешать пищевой аммоний со сметаной. Затем данную смесь добавляем к яичной массе.
Смесь со сметаной и яичной массой добавляем в крошку из муки и сливочного масла.
Все тщательно перемешать и замесить тесто. Ставим его на 1-2 часа в холодильник.
Теперь нужно натереть яблоки. Понадобится 1,5 кг уже натертых яблок. Лишний сок нужно убрать. На огонь ставим кастрюлю, добавляем сливочное масло, сметану и яблоки. Затем добавляем одну чайную ложку молотой корицы, готовить 5-7 минут.
К воде добавляем 4 столовых ложки картофельного крахмала, все тщательно перемешаем. Эту жидкость добавить в яблоки.
Все тщательно перемешать и довести до кипения. Оставить до охлаждения.
Теперь нужно раскатать тесто и вырезать прямоугольные коржи, сделать проколы вилкой. Запекать при 180°С в течение 10 минут.
На корж выкладываем яблочную начинку. Таким образом собираем торт.
Начинки нужно класть много, чтобы торт хорошо пропитался.
Сверху нужно поставить что-то тяжелое и оставить в таком виде для пропитки.
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