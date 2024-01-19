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Рецепт из Галичины нежнейшего яблочного торта "небо во рту"

19 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Давний украинский рецепт выпечки — видео
Яблочный пирог. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкуснейшего яблочного "пляцка". Этот рецепт из Галичины обязательно сохраните, а когда будет время, попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится (составляющие для коржей):

  • 300-320 г муки;
  • 200 г жира (масла, смальца);
  • 50 г сметаны;
  • 1 яйцо;
  • 100 г сахара;
  • 1 ч.л. пищевого аммония.

Составляющие для начинки:

  • 1,5 кг натертых кисло-сладких яблок (вес очищенных и натертых яблок);
  • 100 г сметаны;
  • 50 г масла;
  • 1 ч.л. молотой корицы;
  • 50-100 г сахара (по своему вкусу);
  • 4 ст. л. картофельного крахмала;
  • 50-70 мл воды (или отцедившегося яблочного сока).

Способ приготовления

Сначала нужно просеять муку. Понадобится около 300 граммов. К муке добавляем сливочное масло. Все тщательно перетереть в крошку.

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Мука и сливочное масло. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нужно взбить одно яйцо. Затем добавляем сахар, все хорошо перемешаем.

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Добавление сахара. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно перемешать пищевой аммоний со сметаной. Затем данную смесь добавляем к яичной массе.

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Аммоний и сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смесь со сметаной и яичной массой добавляем в крошку из муки и сливочного масла.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все тщательно перемешать и замесить тесто. Ставим его на 1-2 часа в холодильник.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нужно натереть яблоки. Понадобится 1,5 кг уже натертых яблок. Лишний сок нужно убрать. На огонь ставим кастрюлю, добавляем сливочное масло, сметану и яблоки. Затем добавляем одну чайную ложку молотой корицы, готовить 5-7 минут.

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Тертые яблоки. Фото: YouTube @nashi.besahy

К воде добавляем 4 столовых ложки картофельного крахмала, все тщательно перемешаем. Эту жидкость добавить в яблоки.

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Крахмал и вода. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все тщательно перемешать и довести до кипения. Оставить до охлаждения.

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Тертые яблоки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нужно раскатать тесто и вырезать прямоугольные коржи, сделать проколы вилкой. Запекать при 180°С в течение 10 минут.

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Прямоугольник из теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

На корж выкладываем яблочную начинку. Таким образом собираем торт.

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Корж и яблочная начинка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Начинки нужно класть много, чтобы торт хорошо пропитался.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сверху нужно поставить что-то тяжелое и оставить в таком виде для пропитки.

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Яблочный пирог. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".

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