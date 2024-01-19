Давний украинский рецепт выпечки — видео

Яблочный пирог. Фото: YouTube @nashi.besahy

Рецепт вкуснейшего яблочного "пляцка". Этот рецепт из Галичины обязательно сохраните, а когда будет время, попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится (составляющие для коржей):

300-320 г муки;

200 г жира (масла, смальца);

50 г сметаны;

1 яйцо;

100 г сахара;

1 ч.л. пищевого аммония.

Составляющие для начинки:

1,5 кг натертых кисло-сладких яблок (вес очищенных и натертых яблок);

100 г сметаны;

50 г масла;

1 ч.л. молотой корицы;

50-100 г сахара (по своему вкусу);

4 ст. л. картофельного крахмала;

50-70 мл воды (или отцедившегося яблочного сока).

Способ приготовления

Сначала нужно просеять муку. Понадобится около 300 граммов. К муке добавляем сливочное масло. Все тщательно перетереть в крошку.

Мука и сливочное масло. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нужно взбить одно яйцо. Затем добавляем сахар, все хорошо перемешаем.

Добавление сахара. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно перемешать пищевой аммоний со сметаной. Затем данную смесь добавляем к яичной массе.

Аммоний и сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смесь со сметаной и яичной массой добавляем в крошку из муки и сливочного масла.

Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все тщательно перемешать и замесить тесто. Ставим его на 1-2 часа в холодильник.

Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нужно натереть яблоки. Понадобится 1,5 кг уже натертых яблок. Лишний сок нужно убрать. На огонь ставим кастрюлю, добавляем сливочное масло, сметану и яблоки. Затем добавляем одну чайную ложку молотой корицы, готовить 5-7 минут.

Тертые яблоки. Фото: YouTube @nashi.besahy

К воде добавляем 4 столовых ложки картофельного крахмала, все тщательно перемешаем. Эту жидкость добавить в яблоки.

Крахмал и вода. Фото: YouTube @nashi.besahy

Все тщательно перемешать и довести до кипения. Оставить до охлаждения.

Тертые яблоки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нужно раскатать тесто и вырезать прямоугольные коржи, сделать проколы вилкой. Запекать при 180°С в течение 10 минут.

Прямоугольник из теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

На корж выкладываем яблочную начинку. Таким образом собираем торт.

Корж и яблочная начинка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Начинки нужно класть много, чтобы торт хорошо пропитался.

Приготовление торта. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сверху нужно поставить что-то тяжелое и оставить в таком виде для пропитки.

Яблочный пирог. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

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