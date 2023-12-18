Идеальный салат для новогоднего стола с красной рыбой – видео рецепт

Тартар из семги и авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Это простой, эффектный и вкусный рецепт тартара из красной рыбы. Невероятно просто готовится, а результат вы видите сами. Очень лёгкая, но при этом сытная закуска, обязательно побалуйте себя и своих гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

слабосоленая семга или лосось 150 г;

авокадо 1 шт;

манго 1 шт;

зеленый лук 3-4 пера;

масло без запаха 1 ст.л;

черный молотый перец 1/3 ч.л;

лайм 1 шт.

Для подачи:

соус терияки;

поджаренные черный и белый кунжут;

микрозелень горчицы.

Способ приготовления

Для начала необходимо очистить манго и порезать его на кубики.

Манго для салата. Фото: YouTube @evadaren

Затем нужно нарезать мелким кубиком рыбу.

Красная рыба. Фото: YouTube @evadaren

Также необходимо очистить авокадо и нарезать мелким кубиком.

Зеленый лук. Фото: YouTube @evadaren

В авокадо добавить сок половины лайма.

Кусочки авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Рыбу приправить и смешать с измельченным луком и маслом.

Приготовление тартара. Фото: YouTube @evadaren

На блюдо поставить кондитерское кольцо и выложить тартар слоями. Украсить кунжутом и микро зеленью.

Приготовление тартара. Фото: YouTube @evadaren

Добавить терияки и подавать с подсушенным хлебом, в идеале ржаным.

Готовый тартар. Фото: YouTube @evadaren

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