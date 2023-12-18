Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт изысканного новогоднего блюда – тартар из семги и авокадо arrow

Рецепт изысканного новогоднего блюда – тартар из семги и авокадо

18 декабря 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный салат для новогоднего стола с красной рыбой – видео рецепт
Тартар из семги и авокадо. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это простой, эффектный и вкусный рецепт тартара из красной рыбы. Невероятно просто готовится, а результат вы видите сами. Очень лёгкая, но при этом сытная закуска, обязательно побалуйте себя и своих гостей. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • слабосоленая семга или лосось 150 г;
  • авокадо 1 шт;
  • манго 1 шт;
  • зеленый лук 3-4 пера;
  • масло без запаха 1 ст.л;
  • черный молотый перец 1/3 ч.л;
  • лайм 1 шт. 

Для подачи: 

  • соус терияки;
  • поджаренные черный и белый кунжут;
  • микрозелень горчицы. 

Способ приготовления 

Для начала необходимо очистить манго и порезать его на кубики. 

null
Манго для салата. Фото: YouTube @evadaren

Затем нужно нарезать мелким кубиком рыбу. 

null
Красная рыба. Фото: YouTube @evadaren

Также необходимо очистить авокадо и нарезать мелким кубиком.

null
Зеленый лук. Фото: YouTube @evadaren

В авокадо добавить сок половины лайма.

null
Кусочки авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Рыбу приправить и смешать с измельченным луком и маслом.

null
Приготовление тартара. Фото: YouTube @evadaren

На блюдо поставить кондитерское кольцо и выложить тартар слоями. Украсить кунжутом и микро зеленью. 

null
Приготовление тартара. Фото: YouTube @evadaren

Добавить терияки и подавать с подсушенным хлебом, в идеале ржаным.

null
Готовый тартар. Фото: YouTube @evadaren

Еще мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Также мы писали про идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко. 

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме