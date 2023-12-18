Идеальный салат для новогоднего стола с красной рыбой – видео рецепт

Рецепт изысканного новогоднего блюда – тартар из семги и авокадо
Это простой, эффектный и вкусный рецепт тартара из красной рыбы. Невероятно просто готовится, а результат вы видите сами. Очень лёгкая, но при этом сытная закуска, обязательно побалуйте себя и своих гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- слабосоленая семга или лосось 150 г;
- авокадо 1 шт;
- манго 1 шт;
- зеленый лук 3-4 пера;
- масло без запаха 1 ст.л;
- черный молотый перец 1/3 ч.л;
- лайм 1 шт.
Для подачи:
- соус терияки;
- поджаренные черный и белый кунжут;
- микрозелень горчицы.
Способ приготовления
Для начала необходимо очистить манго и порезать его на кубики.
Затем нужно нарезать мелким кубиком рыбу.
Также необходимо очистить авокадо и нарезать мелким кубиком.
В авокадо добавить сок половины лайма.
Рыбу приправить и смешать с измельченным луком и маслом.
На блюдо поставить кондитерское кольцо и выложить тартар слоями. Украсить кунжутом и микро зеленью.
Добавить терияки и подавать с подсушенным хлебом, в идеале ржаным.
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