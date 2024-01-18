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Рецепт вареников с картофелем с идеальным тестом

18 января 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальные вареники с картошкой — видео рецепт
Вареники с картофелем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вареники с картошкой на заварном тесте, с которым очень просто и приятно работать. Такое тесто не рвется и не разваривается, хорошо держит начинку, и само по себе получается вкусным. Вареники — это всегда просто, быстро, доступно и вкусно. А этот рецепт теста для вареников просто находка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мука 280-320 гр;
  • вода (горячая) 100 мл;
  • сливочное или растительное масло 30 гр;
  • соль 0,5 ч.л;
  • яйцо 1 шт.

Для начинки:

  • картофель 500 гр;
  • соль по вкусу;
  • сливочное масло 50 гр.

Для поджарки:

  • бекон или сало 70-100 гр;
  • лук 1 шт (180 гр).

Способ приготовления 

Для теста добавляем соль и масло в воду, перемешиваем, всыпаем часть муки, добавляем яйцо (при добавлении яйца все делаем очень быстро, чтобы яйцо не сварилось), замешиваем мягкое эластичное тесто.

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Яйца и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муки может понадобится чуть меньше или чуть больше, все зависит от размера яйца и от качества самой муки. Месим тесто 5 минут. Оставим отдыхать на 30 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель отварим в подсоленной воде до готовности. Добавим сливочное масло, хорошо разминаем толкушкой до однородности. Даем начинке полностью остыть. В картофель по желанию можно добавить обжаренный лук, сало, грибы и т.д., уменьшив при этом количество картофеля, чтобы общее количество начинки было около 500 гр.

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Жаренный бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для поджарки на холодную сковороду выкладываем бекон или сало и жарим на медленном огне, чтобы вытопить побольше жира. Потом добавляем нарезанный кубиками лук и жарим до золотистости. 

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Лук и бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отдохнувшее тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм. При помощи стакана или блюдца вырезаем круги. Диаметр стакана около 9 см. Можно делать вареники и поменьше. 

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Приготовление картофеля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить 1 ч.л. с горкой начинки по центру заготовки из теста, на ту сторону, которая соприкасалась со столом, она не заветрена, поэтому края будут очень хорошо защипываться. Тщательно скрепляем края теста, формируя вареник. 

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем вареники в кипящую подсоленную воду (на 2 л воды - 1 ч.л. соли) и очень аккуратно размешиваем, чтобы не пристали. После того как они всплывут, варим 3 минуты.

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Вареники в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В готовые вареники добавляем поджарку и перемешиваем. Приятного аппетита!

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Вареники с картошкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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И традиционный украинский салат из свеклы.

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