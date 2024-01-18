Идеальные вареники с картошкой — видео рецепт

Вареники с картофелем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вареники с картошкой на заварном тесте, с которым очень просто и приятно работать. Такое тесто не рвется и не разваривается, хорошо держит начинку, и само по себе получается вкусным. Вареники — это всегда просто, быстро, доступно и вкусно. А этот рецепт теста для вареников просто находка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука 280-320 гр;

вода (горячая) 100 мл;

сливочное или растительное масло 30 гр;

соль 0,5 ч.л;

яйцо 1 шт.

Для начинки:

картофель 500 гр;

соль по вкусу;

сливочное масло 50 гр.

Для поджарки:

бекон или сало 70-100 гр;

лук 1 шт (180 гр).

Способ приготовления

Для теста добавляем соль и масло в воду, перемешиваем, всыпаем часть муки, добавляем яйцо (при добавлении яйца все делаем очень быстро, чтобы яйцо не сварилось), замешиваем мягкое эластичное тесто.

Яйца и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муки может понадобится чуть меньше или чуть больше, все зависит от размера яйца и от качества самой муки. Месим тесто 5 минут. Оставим отдыхать на 30 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель отварим в подсоленной воде до готовности. Добавим сливочное масло, хорошо разминаем толкушкой до однородности. Даем начинке полностью остыть. В картофель по желанию можно добавить обжаренный лук, сало, грибы и т.д., уменьшив при этом количество картофеля, чтобы общее количество начинки было около 500 гр.

Жаренный бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для поджарки на холодную сковороду выкладываем бекон или сало и жарим на медленном огне, чтобы вытопить побольше жира. Потом добавляем нарезанный кубиками лук и жарим до золотистости.

Лук и бекон. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отдохнувшее тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм. При помощи стакана или блюдца вырезаем круги. Диаметр стакана около 9 см. Можно делать вареники и поменьше.

Приготовление картофеля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить 1 ч.л. с горкой начинки по центру заготовки из теста, на ту сторону, которая соприкасалась со столом, она не заветрена, поэтому края будут очень хорошо защипываться. Тщательно скрепляем края теста, формируя вареник.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем вареники в кипящую подсоленную воду (на 2 л воды - 1 ч.л. соли) и очень аккуратно размешиваем, чтобы не пристали. После того как они всплывут, варим 3 минуты.

Вареники в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В готовые вареники добавляем поджарку и перемешиваем. Приятного аппетита!

Вареники с картошкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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