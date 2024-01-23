Попробуйте приготовить простые чебуреки — видео

Вафли с мясом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Такие вафли с мясом готовятся очень просто и напоминают чебуреки. Идеальный рецепт для тех, кто любит пирожки с мясом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

мясо — 500 г;

лук — 2 шт.;

соль — 1 ст.л. без горки;

перец молот;

вафли — 1 уп.;

яйца — 2 шт.;

масло для жарки.

Способ приготовления

Мясо перемалываем в фарш, лук тоже перемалываем и объединяем.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.

Фарш и лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Берем вафли, накладываем немного начинки и накрываем.

Вафли с фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее разбиваем яйца в тарелку и взбиваем вилкой, добавляем соль и перец по вкусу.

Вафли в кляре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Каждую вафлю погружаем в яйца и жарим на среднем огне с обеих сторон до золотой корочки.

Вафли на сковороде. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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