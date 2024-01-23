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Рецепт вафель с мясом, которые похожи на чебуреки

23 января 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Попробуйте приготовить простые чебуреки — видео
Вафли с мясом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие вафли с мясом готовятся очень просто и напоминают чебуреки. Идеальный рецепт для тех, кто любит пирожки с мясом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • мясо — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • соль — 1 ст.л. без горки;
  • перец молот;
  • вафли — 1 уп.;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Мясо перемалываем в фарш, лук тоже перемалываем и объединяем.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.

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Фарш и лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Берем вафли, накладываем немного начинки и накрываем.

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Вафли с фаршем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далее разбиваем яйца в тарелку и взбиваем вилкой, добавляем соль и перец по вкусу.

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Вафли в кляре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Каждую вафлю погружаем в яйца и жарим на среднем огне с обеих сторон до золотой корочки.

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Вафли на сковороде. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

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