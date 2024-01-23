Попробуйте приготовить простые чебуреки — видео

Рецепт вафель с мясом, которые похожи на чебуреки
Такие вафли с мясом готовятся очень просто и напоминают чебуреки. Идеальный рецепт для тех, кто любит пирожки с мясом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- мясо — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- соль — 1 ст.л. без горки;
- перец молот;
- вафли — 1 уп.;
- яйца — 2 шт.;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Мясо перемалываем в фарш, лук тоже перемалываем и объединяем.
Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.
Берем вафли, накладываем немного начинки и накрываем.
Далее разбиваем яйца в тарелку и взбиваем вилкой, добавляем соль и перец по вкусу.
Каждую вафлю погружаем в яйца и жарим на среднем огне с обеих сторон до золотой корочки.
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