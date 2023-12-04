Очень вкусный новогодний салат — видео рецепт

Салат "козел в огороде". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Салат, который всегда привлекает внимание первым. Готовится быстро, получается вкусно, а смотрится красиво. Добавляя разные ингредиенты, салат каждый раз как новый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 1/2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

колбаса — 200 г;

кукуруза — 1 банка;

морковь по-корейски — 100-150 г;

лук синий — 1 шт.;

майонез — 2-3 ст.л.;

чипсы по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно взять консервированную кукурузу и выложить ее одной кучкой на тарелку.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем выкладываем корейскую морковь, также кучкой.

Кукуруза и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно нарезать сладкий перец соломкой и положить кучкой.

Сладкий перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нужно нарезать синий лук, так же положить его на тарелку в виде кучки.

Синий лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нужно нарезать колбасу, можно взять ветчину или куриное филе. Выложить на тарелку кучкой.

Пекинская капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь берем пекинскую капусту и нарезаем, складываем на тарелку.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь в середину кладем майонез. Сверху добавить чипсы по вкусу.

Готовый салат. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перед самой подачей перемешайте весь салат.

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