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Рецепт украинского салата на все случаи жизни "козел в огороде"

4 декабря 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный новогодний салат — видео рецепт
Салат "козел в огороде". Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат, который всегда привлекает внимание первым. Готовится быстро, получается вкусно, а смотрится красиво. Добавляя разные ингредиенты, салат каждый раз как новый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1/2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • колбаса — 200 г;
  • кукуруза — 1 банка;
  • морковь по-корейски — 100-150 г;
  • лук синий — 1 шт.;
  • майонез — 2-3 ст.л.;
  • чипсы по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно взять консервированную кукурузу и выложить ее одной кучкой на тарелку.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем выкладываем корейскую морковь, также кучкой.

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Кукуруза и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно нарезать сладкий перец соломкой и положить кучкой.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нужно нарезать синий лук, так же положить его на тарелку в виде кучки.

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Синий лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нужно нарезать колбасу, можно взять ветчину или куриное филе. Выложить на тарелку кучкой.

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Пекинская капуста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь берем пекинскую капусту и нарезаем, складываем на тарелку.

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь в середину кладем майонез. Сверху добавить чипсы по вкусу.

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Готовый салат. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Перед самой подачей перемешайте весь салат.

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