Очень вкусный новогодний салат — видео рецепт

Рецепт украинского салата на все случаи жизни "козел в огороде"
Салат, который всегда привлекает внимание первым. Готовится быстро, получается вкусно, а смотрится красиво. Добавляя разные ингредиенты, салат каждый раз как новый.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1/2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- колбаса — 200 г;
- кукуруза — 1 банка;
- морковь по-корейски — 100-150 г;
- лук синий — 1 шт.;
- майонез — 2-3 ст.л.;
- чипсы по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно взять консервированную кукурузу и выложить ее одной кучкой на тарелку.
Затем выкладываем корейскую морковь, также кучкой.
Теперь нужно нарезать сладкий перец соломкой и положить кучкой.
Затем нужно нарезать синий лук, так же положить его на тарелку в виде кучки.
Затем нужно нарезать колбасу, можно взять ветчину или куриное филе. Выложить на тарелку кучкой.
Теперь берем пекинскую капусту и нарезаем, складываем на тарелку.
Теперь в середину кладем майонез. Сверху добавить чипсы по вкусу.
Перед самой подачей перемешайте весь салат.
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А вот этот салат побил все рекорды — всего четыре простых ингредиента.
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