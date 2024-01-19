Очень вкусные оладушки, на вкус, как мясо — видео рецепт

Рецепт традиционного блюда украинской кухни – "цибуляники"
Эти оладушки получаются слегка сладковатые, с хрустящей корочкой и идеально сочетаются со сметаной. "Цибуляники" — это традиционное блюдо украинской кухни, которое нужно обязательно приготовить и попробовать.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лук — 500 г;
- сахар — 0,5 ч.л.;
- соль — 0,5-1 ч.л. (по вкусу);
- черный молотый перец;
- сметана — 2 ст.л.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3-5 ст.л. с горкой (в зависимости от густоты теста).
Способ приготовления
Сначала нужно мелко нарезать лук.
Складываем лук в тарелку, добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара и черный перец. Все тщательно перемешать, лук нужно хорошо промять и оставить на 15 минут.
Затем добавляем сметану, два куриных яйца. Все тщательно перемешать.
Далее добавляем муку, также хорошо перемешать.
Теперь разогреваем сковороду, жарим оладушки с двух сторон до готовности
Подавать такие оладушки вкусно со сметаной.
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