Очень вкусные оладушки, на вкус, как мясо — видео рецепт

Оладушки из лука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Эти оладушки получаются слегка сладковатые, с хрустящей корочкой и идеально сочетаются со сметаной. "Цибуляники" — это традиционное блюдо украинской кухни, которое нужно обязательно приготовить и попробовать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук — 500 г;

сахар — 0,5 ч.л.;

соль — 0,5-1 ч.л. (по вкусу);

черный молотый перец;

сметана — 2 ст.л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 3-5 ст.л. с горкой (в зависимости от густоты теста).

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать лук.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Складываем лук в тарелку, добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара и черный перец. Все тщательно перемешать, лук нужно хорошо промять и оставить на 15 минут.

Лук и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавляем сметану, два куриных яйца. Все тщательно перемешать.

Лук и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавляем муку, также хорошо перемешать.

Лук и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь разогреваем сковороду, жарим оладушки с двух сторон до готовности

Оладьи на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать такие оладушки вкусно со сметаной.

Оладьи из лука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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