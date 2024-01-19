Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт традиционного блюда украинской кухни – "цибуляники" arrow

Рецепт традиционного блюда украинской кухни – "цибуляники"

19 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные оладушки, на вкус, как мясо — видео рецепт
Оладушки из лука. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти оладушки получаются слегка сладковатые, с хрустящей корочкой и идеально сочетаются со сметаной. "Цибуляники" — это традиционное блюдо украинской кухни, которое нужно обязательно приготовить и попробовать. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • лук — 500 г;
  • сахар — 0,5 ч.л.;
  • соль — 0,5-1 ч.л. (по вкусу);
  • черный молотый перец;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 3-5 ст.л. с горкой (в зависимости от густоты теста). 

Способ приготовления 

Сначала нужно мелко нарезать лук. 

null
Нарезанный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Складываем лук в тарелку, добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара и черный перец. Все тщательно перемешать, лук нужно хорошо промять и оставить на 15 минут. 

null
Лук и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавляем сметану, два куриных яйца. Все тщательно перемешать. 

null
Лук и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее добавляем муку, также хорошо перемешать. 

null
Лук и сметана. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь разогреваем сковороду, жарим оладушки с двух сторон до готовности 

null
Оладьи на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать такие оладушки вкусно со сметаной. 

null
Оладьи из лука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали об украинском суперфуде — вы будете поражены, когда узнаете, чем действительно полезна свекла.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.

И традиционный украинский салат из свеклы.

лайфхаки
лук
рецепты
оладьи
рецепт с картинками

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме