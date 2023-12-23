Кисель по карпатскому рецепту на Рождество или Сочельник — видео

Рецепт традиционного украинского киселя с черникой на Рождество
Настоящий кисель, который должен быть всегда на праздничном столе. Его очень легко приготовить, при этом он получается очень вкусным. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- вода 1л;
- крахмал картофельный 4 ст.л;
- чернослив сушеный 100 г;
- черные ягоды 5-6 ст.л;
- сок ягодный 100 г;
- сахар 3 ст.л.
Способ приготовления
В кастрюлю добавить литр воды, кладем чернослив. Накрываем крышкой и доводим до кипения.
Берем 4 столовых ложки картофельного крахмала и заливаем холодной водой. Все тщательно перемешайте до однородной консистенции.
К воде добавляем свежие черники или консервированные. Добавляем сахар по вкусу.
Теперь прибавляем крахмал, который нужно еще раз тщательно перемешать. Добавляя крахмал воду нужно постоянно помешивать, чтобы кисель затем был прозрачный и без комочков.
Даем прокипеть 1-2 минуты, постоянно помешивая.
Выкладываем кисель на тарелку и даем остыть. Подавать можно в холодном или горячем виде.
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