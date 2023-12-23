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Рецепт традиционного украинского киселя с черникой на Рождество

23 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кисель по карпатскому рецепту на Рождество или Сочельник — видео
Кисель из черники. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Настоящий кисель, который должен быть всегда на праздничном столе. Его очень легко приготовить, при этом он получается очень вкусным. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • вода 1л;
  • крахмал картофельный 4 ст.л;
  • чернослив сушеный 100 г;
  • черные ягоды 5-6 ст.л;
  • сок ягодный 100 г;
  • сахар 3 ст.л.

Способ приготовления

В кастрюлю добавить литр воды, кладем чернослив. Накрываем крышкой и доводим до кипения.

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Сухой чернослив. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем 4 столовых ложки картофельного крахмала и заливаем холодной водой. Все тщательно перемешайте до однородной консистенции.

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Картофельный крахмал. Фото: YouTube @UkraineFood

К воде добавляем свежие черники или консервированные. Добавляем сахар по вкусу.

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Картофельный крахмал с водой. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь прибавляем крахмал, который нужно еще раз тщательно перемешать. Добавляя крахмал воду нужно постоянно помешивать, чтобы кисель затем был прозрачный и без комочков.

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Добавление крахмала. Фото: YouTube @UkraineFood

Даем прокипеть 1-2 минуты, постоянно помешивая.

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Готовый кисель. Фото: YouTube @UkraineFood

Выкладываем кисель на тарелку и даем остыть. Подавать можно в холодном или горячем виде.

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Готовый кисель. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

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Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

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