Кисель по карпатскому рецепту на Рождество или Сочельник — видео

Кисель из черники. Фото: YouTube @UkraineFood

Настоящий кисель, который должен быть всегда на праздничном столе. Его очень легко приготовить, при этом он получается очень вкусным. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

вода 1л;

крахмал картофельный 4 ст.л;

чернослив сушеный 100 г;

черные ягоды 5-6 ст.л;

сок ягодный 100 г;

сахар 3 ст.л.

Способ приготовления

В кастрюлю добавить литр воды, кладем чернослив. Накрываем крышкой и доводим до кипения.

Сухой чернослив. Фото: YouTube @UkraineFood

Берем 4 столовых ложки картофельного крахмала и заливаем холодной водой. Все тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Картофельный крахмал. Фото: YouTube @UkraineFood

К воде добавляем свежие черники или консервированные. Добавляем сахар по вкусу.

Картофельный крахмал с водой. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь прибавляем крахмал, который нужно еще раз тщательно перемешать. Добавляя крахмал воду нужно постоянно помешивать, чтобы кисель затем был прозрачный и без комочков.

Добавление крахмала. Фото: YouTube @UkraineFood

Даем прокипеть 1-2 минуты, постоянно помешивая.

Готовый кисель. Фото: YouTube @UkraineFood

Выкладываем кисель на тарелку и даем остыть. Подавать можно в холодном или горячем виде.

Готовый кисель. Фото: YouTube @UkraineFood

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