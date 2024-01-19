Очень вкусный забытый рецепт торта — видео

Рецепт торта "молочная девочка" за 30 минут без суеты с коржами
Необычайно нежный и вкусный торт "молочная девочка" приготовить очень быстро и просто. Этот рецепт не займет много вашего времени, всего лишь 30 минут и минимум усилий, зато результат порадует всех. Нежные и мягкие коржи на сгущенном молоке в сочетании с кремом по вкусу напоминающим сливочное мороженое.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сгущенное молоко 300 гр;
- яйцо 3 шт. (общий вес со скорлупой 195 гр);
- соль 1 щепотка;
- мука просеянная пшеничная 180 гр;
- разрыхлитель 10 гр.
Для крема:
- жирные сливки (жирность 33% и выше) 500 гр;
- сгущенное молоко 80 гр;
- ванильный сахар 10 гр.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли 3-4 минуты, добавить сгущенное молоко, муку с разрыхлителем.
Пергамент или силиконовый коврик смазать сливочным маслом.
Распределить половину теста (330-340 гр) тонким ровным слоем.
Выпекать при 180°C 6-7 минут до готовности. Таким же образом выпечь и второй корж.
Для крема взбить холодные сливки с ванильным сахаром, во взбитые сливки добавить сгущенное молоко тонкой струйкой, взбивая на средней скорости миксера.
Остывшие коржи разделить на 4 части, промазать коржи и бока кремом.
Поставить торт в холодильник на 2 часа. Украсить по желанию.
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