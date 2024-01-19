Очень вкусный забытый рецепт торта — видео

Торт "молочная девочка". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Необычайно нежный и вкусный торт "молочная девочка" приготовить очень быстро и просто. Этот рецепт не займет много вашего времени, всего лишь 30 минут и минимум усилий, зато результат порадует всех. Нежные и мягкие коржи на сгущенном молоке в сочетании с кремом по вкусу напоминающим сливочное мороженое.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сгущенное молоко 300 гр;

яйцо 3 шт. (общий вес со скорлупой 195 гр);

соль 1 щепотка;

мука просеянная пшеничная 180 гр;

разрыхлитель 10 гр.

Для крема:

жирные сливки (жирность 33% и выше) 500 гр;

сгущенное молоко 80 гр;

ванильный сахар 10 гр.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли 3-4 минуты, добавить сгущенное молоко, муку с разрыхлителем.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пергамент или силиконовый коврик смазать сливочным маслом.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить половину теста (330-340 гр) тонким ровным слоем.

Тесто для коржей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при 180°C 6-7 минут до готовности. Таким же образом выпечь и второй корж.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крема взбить холодные сливки с ванильным сахаром, во взбитые сливки добавить сгущенное молоко тонкой струйкой, взбивая на средней скорости миксера.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшие коржи разделить на 4 части, промазать коржи и бока кремом.

Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить торт в холодильник на 2 часа. Украсить по желанию.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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