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Рецепт торта "молочная девочка" за 30 минут без суеты с коржами

19 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный забытый рецепт торта — видео
Торт "молочная девочка". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Необычайно нежный и вкусный торт "молочная девочка" приготовить очень быстро и просто. Этот рецепт не займет много вашего времени, всего лишь 30 минут и минимум усилий, зато результат порадует всех. Нежные и мягкие коржи на сгущенном молоке в сочетании с кремом по вкусу напоминающим сливочное мороженое. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • сгущенное молоко 300 гр;
  • яйцо 3 шт. (общий вес со скорлупой 195 гр);
  • соль 1 щепотка;
  • мука просеянная пшеничная 180 гр;
  • разрыхлитель 10 гр. 

Для крема: 

  • жирные сливки (жирность 33% и выше) 500 гр;
  • сгущенное молоко 80 гр;
  • ванильный сахар 10 гр. 

Способ приготовления 

Взбить яйца со щепоткой соли 3-4 минуты, добавить сгущенное молоко, муку с разрыхлителем.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пергамент или силиконовый коврик смазать сливочным маслом.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить половину теста (330-340 гр) тонким ровным слоем. 

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Тесто для коржей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при 180°C 6-7 минут до готовности. Таким же образом выпечь и второй корж. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для крема взбить холодные сливки с ванильным сахаром, во взбитые сливки добавить сгущенное молоко тонкой струйкой, взбивая на средней скорости миксера.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшие коржи разделить на 4 части, промазать коржи и бока кремом.

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Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить торт в холодильник на 2 часа. Украсить по желанию.

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут

Также мы писали про еще один быстрый рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту. 

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырская изба". 

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