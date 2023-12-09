Тайский салат из огурцов с арахисовой заправкой — видео рецепт

Тайский салат. Фото: YouTube @evadaren

Этот салат может состоять только из орехов и огурцов, его хорошо подавать к мясу или рыбе. Но он также может быть самостоятельным блюдом, если добавить куриное мясо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

куриные ножки — 4 шт., или филе — 2 шт.;

огурцы — 4 шт.;

кешью жареный — 50 г;

мята или петрушка — 1/2 пучка.

Для заправки:

мед — 2 ст.л.;

арахисовая паста — 2 ст.л.;

лимонный сок (яблочный уксус) — 2-3 ст.л.;

соевый соус — 3 ст.л.;

соль;

молотый чили;

микрозелень редиски для подачи (не обязательно).

Способ приготовления

Для заправки соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

Куриное мясо. Фото: YouTube @evadaren

Курицу отвариваем и нарезаем на кусочки, добавляем нарезанные полукольцами огурцы и кешью.

Добавление орехов. Фото: YouTube @evadaren

Зелень измельчаем и добавляем в салат.

Добавление заправки. Фото: YouTube @evadaren

Заправляем и подаем, присыпав микрозеленью.

Добавление зелени. Фото: YouTube @evadaren

Такой салат можно приготовить без курицы и подать как дополнение к другому мясу или рыбе.

Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

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