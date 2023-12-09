Тайский салат из огурцов с арахисовой заправкой — видео рецепт

Рецепт тайского салата из огурцов с арахисовой заправкой идеальный в год Дракона 2024
Этот салат может состоять только из орехов и огурцов, его хорошо подавать к мясу или рыбе. Но он также может быть самостоятельным блюдом, если добавить куриное мясо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- куриные ножки — 4 шт., или филе — 2 шт.;
- огурцы — 4 шт.;
- кешью жареный — 50 г;
- мята или петрушка — 1/2 пучка.
Для заправки:
- мед — 2 ст.л.;
- арахисовая паста — 2 ст.л.;
- лимонный сок (яблочный уксус) — 2-3 ст.л.;
- соевый соус — 3 ст.л.;
- соль;
- молотый чили;
- микрозелень редиски для подачи (не обязательно).
Способ приготовления
Для заправки соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.
Курицу отвариваем и нарезаем на кусочки, добавляем нарезанные полукольцами огурцы и кешью.
Зелень измельчаем и добавляем в салат.
Заправляем и подаем, присыпав микрозеленью.
Такой салат можно приготовить без курицы и подать как дополнение к другому мясу или рыбе.
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