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Рецепт тайского салата из огурцов с арахисовой заправкой идеальный в год Дракона 2024

9 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Тайский салат из огурцов с арахисовой заправкой — видео рецепт
Тайский салат. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат может состоять только из орехов и огурцов, его хорошо подавать к мясу или рыбе. Но он также может быть самостоятельным блюдом, если добавить куриное мясо. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • куриные ножки — 4 шт., или филе — 2 шт.;
  • огурцы — 4 шт.;
  • кешью жареный — 50 г;
  • мята или петрушка — 1/2 пучка. 

Для заправки:

  • мед — 2 ст.л.;
  • арахисовая паста — 2 ст.л.;
  • лимонный сок (яблочный уксус) — 2-3 ст.л.;
  • соевый соус — 3 ст.л.;
  • соль;
  • молотый чили;
  • микрозелень редиски для подачи (не обязательно).

Способ приготовления 

Для заправки соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

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Куриное мясо. Фото: YouTube @evadaren

Курицу отвариваем и нарезаем на кусочки, добавляем нарезанные полукольцами огурцы и кешью. 

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Добавление орехов. Фото: YouTube @evadaren

Зелень измельчаем и добавляем в салат. 

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Добавление заправки. Фото: YouTube @evadaren

Заправляем и подаем, присыпав микрозеленью.

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Добавление зелени. Фото: YouTube @evadaren

Такой салат можно приготовить без курицы и подать как дополнение к другому мясу или рыбе. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления. 

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди к Новому году 2024. 

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу. 

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