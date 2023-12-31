Полезный рецепт салата оливье — видео

Рецепт настоящего мясного оливье
Салат оливье можно встретить практически на каждом праздничном столе. Все его готовят по-разному, а мы предлагаем рецепт в котором нет колбасы, только мясо. Благодаря этому ингредиенту салат получается более питательным и вкусным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Виталий Бугера.
Вам понадобится:
- мясо запеченное;
- картофель печеный;
- морковь печеная;
- огурец консервированный;
- перец болгарский;
- яйца;
- горошек консервированный;
- петрушка;
- лук;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать морковь мелким кубиком.
Также мелким кубиком нужно нарезать запеченный или вареный картофель.
Нарезать мелким кубиком маринованные огурцы и добавить в салатник.
Куриное филе нужно запечь со специями, охладить и нарезать мелким кубиком.
Нарезать сладкий перец и добавить в салатник.
Добавить консервированный горошек, лук и петрушку.
Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать.
Раньше мы писали, как сделать оливье супер полезным для здоровья.
Также предлагаем ознакомиться с рецептом салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных.
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