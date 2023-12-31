Полезный рецепт салата оливье — видео

Оливье с мясом. Фото: Freepik

Салат оливье можно встретить практически на каждом праздничном столе. Все его готовят по-разному, а мы предлагаем рецепт в котором нет колбасы, только мясо. Благодаря этому ингредиенту салат получается более питательным и вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Виталий Бугера.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо запеченное;

картофель печеный;

морковь печеная;

огурец консервированный;

перец болгарский;

яйца;

горошек консервированный;

петрушка;

лук;

майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать морковь мелким кубиком.

Печеная морковь. Фото: YouTube @gotui_smakui

Также мелким кубиком нужно нарезать запеченный или вареный картофель.

Печеный картофель. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать мелким кубиком маринованные огурцы и добавить в салатник.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @gotui_smakui

Куриное филе нужно запечь со специями, охладить и нарезать мелким кубиком.

Запеченное мясо. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать сладкий перец и добавить в салатник.

Болгарский перец. Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить консервированный горошек, лук и петрушку.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать.

Раньше мы писали, как сделать оливье супер полезным для здоровья.

Также предлагаем ознакомиться с рецептом салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных.

Рецепт мясной закуски на новогодний стол выходит как шашлык.