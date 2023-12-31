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Рецепт настоящего мясного оливье

31 декабря 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный рецепт салата оливье — видео
Оливье с мясом. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат оливье можно встретить практически на каждом праздничном столе. Все его готовят по-разному, а мы предлагаем рецепт в котором нет колбасы, только мясо. Благодаря этому ингредиенту салат получается более питательным и вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй, смакуй – Виталий Бугера.

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Вам понадобится:

  • мясо запеченное;
  • картофель печеный;
  • морковь печеная;
  • огурец консервированный;
  • перец болгарский;
  • яйца;
  • горошек консервированный;
  • петрушка;
  • лук;
  • майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать морковь мелким кубиком.

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Печеная морковь. Фото: YouTube @gotui_smakui

Также мелким кубиком нужно нарезать запеченный или вареный картофель.

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Печеный картофель. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать мелким кубиком маринованные огурцы и добавить в салатник.

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Маринованные огурцы. Фото: YouTube @gotui_smakui

Куриное филе нужно запечь со специями, охладить и нарезать мелким кубиком.

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Запеченное мясо. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарезать сладкий перец и добавить в салатник.

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Болгарский перец. Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить консервированный горошек, лук и петрушку.

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @gotui_smakui

Добавить соль, чёрный перец, майонез и тщательно перемешать.

Раньше мы писали, как сделать оливье супер полезным для здоровья.

Также предлагаем ознакомиться с рецептом салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных.

Рецепт мясной закуски на новогодний стол выходит как шашлык.

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