Простой рецепт пампушек — видео

Украинские пампушки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Рецепт вкуснейших украинских пампушек. Тесто получается нежное, как пух. Все будут просить этот рецепт, потому что это очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

300 мл теплого молока;

1 ст.л. сахара;

2 ч.л. сухих дрожжей (7 г) или 21 г свежих;

500 г пшеничной муки;

10 г соли;

1 яйцо комнатной температуры;

40 г растопленного сливочного масла (теплого).

Для смазки:

50 г сливочного масла;

4 зубка чеснока;

зелень укропа и петрушки по вкусу;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно к 300 мл теплого молока добавить столовую ложку сахара и 7 г сухих дрожжей. Все тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут.

Приготовление опары. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь можно замешивать тесто. В чашу миксера высыпаем 500 граммов пшеничной муки и 10 граммов соли.

Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем опару, одно яйцо комнатной температуры и 40 г теплого растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешать и замесить тесто. Если вы замешиваете тесто руками, это нужно делать в течение 10-15 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Из теста делаем шарик, кладем в миску и оставляем в теплом месте на один час.

Приготовление пампушек. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нажимаем на тесто, чтобы вышел углекислый газ. Выкладываем на стол и разрезаем на 12 частей.

Приготовление пампушек. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Формируем пампушки и выкладываем в форму для запекания.

Пампушки под пленкой. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Накрываем пампушки пищевой пленкой, которые нужно смазать растительным маслом, и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Пампушки перед запеканием. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем смазываем пампушки яично-молочной массой.

Сливочное масло, чеснок и зелень. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Запекаем пампушки при температуре 180 градусов в течение 20-22 минут.

Пампушки и сливочное масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тем временем к мягкому сливочному маслу добавляем зелень и чеснок. Все тщательно перемешать.

Готовые пампушки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Готовые пампушки смазываем сливочным маслом с чесноком и зеленью.

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