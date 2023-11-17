Простой рецепт пампушек — видео

Рецепт настоящих украинских пампушек
Рецепт вкуснейших украинских пампушек. Тесто получается нежное, как пух. Все будут просить этот рецепт, потому что это очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 300 мл теплого молока;
- 1 ст.л. сахара;
- 2 ч.л. сухих дрожжей (7 г) или 21 г свежих;
- 500 г пшеничной муки;
- 10 г соли;
- 1 яйцо комнатной температуры;
- 40 г растопленного сливочного масла (теплого).
Для смазки:
- 50 г сливочного масла;
- 4 зубка чеснока;
- зелень укропа и петрушки по вкусу;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно к 300 мл теплого молока добавить столовую ложку сахара и 7 г сухих дрожжей. Все тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут.
Теперь можно замешивать тесто. В чашу миксера высыпаем 500 граммов пшеничной муки и 10 граммов соли.
Добавляем опару, одно яйцо комнатной температуры и 40 г теплого растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешать и замесить тесто. Если вы замешиваете тесто руками, это нужно делать в течение 10-15 минут.
Из теста делаем шарик, кладем в миску и оставляем в теплом месте на один час.
Затем нажимаем на тесто, чтобы вышел углекислый газ. Выкладываем на стол и разрезаем на 12 частей.
Формируем пампушки и выкладываем в форму для запекания.
Накрываем пампушки пищевой пленкой, которые нужно смазать растительным маслом, и оставляем в теплом месте на 30 минут.
Затем смазываем пампушки яично-молочной массой.
Запекаем пампушки при температуре 180 градусов в течение 20-22 минут.
Тем временем к мягкому сливочному маслу добавляем зелень и чеснок. Все тщательно перемешать.
Готовые пампушки смазываем сливочным маслом с чесноком и зеленью.
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