Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт солянки из ингредиентов, которые остались после праздников arrow

Рецепт солянки из ингредиентов, которые остались после праздников

1 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальная солянка из колбасной нарезки, которая осталась после праздников — видео рецепт
Солянка с колбасой и оливками. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Солянка – актуальное послепраздничное блюдо, потому что именно после праздников в холодильнике найдется кусок колбасы, ветчины или других копченостей. Рецепт солянки очень относительный, у каждой хозяйки свой подход.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • нежирное мясо 300 г;
  • копчености 300 г;
  • огурец маринованный 2 шт;
  • морковь 2 шт;
  • лук 1 шт;
  • томатная паста 1 ст.л;
  • масло 2 ст.л;
  • оливки без косточек 1 б;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить бульон. Для этого нужно сварить любое нежирное мясо, например куриную грудку. Охладить и порезать.

null
Куриная грудка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем следует нарезать лук, натереть морковь и натереть маринованный или соленый огурец.

null
Маринованные огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Морковь лучше натереть на терке для моркови по-корейски.

null
Натертая морковь. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Лук и морковь нужно обжарить на сковороде.

null
Жареная морковь, лук и орехи. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем специи, томатную пасту или томатный сок и маринованные огурцы.

null
Колбасная нарезка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К бульону добавляем нарезаную куриную грудку, также нарезаем любые копчености, колбасу, ветчину, все что осталось после праздников.

null
Приготовление солянки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Также в бульон добавляем нашу зажарку из моркови, лука и огурцов. Все тщательно перемешать и проварить в течение 5 минут с момента закипания. В самом конце добавляем одну банок оливок вместе с рассолом.

null
Готовая солянка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных.

Рецепт хрустящей и сочной моркови по-корейски.

А еще предлагаем сохранить рецепт скумбрии от Гордона Рамзи, как в ресторане.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме