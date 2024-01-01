Идеальная солянка из колбасной нарезки, которая осталась после праздников — видео рецепт

Солянка с колбасой и оливками. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Солянка – актуальное послепраздничное блюдо, потому что именно после праздников в холодильнике найдется кусок колбасы, ветчины или других копченостей. Рецепт солянки очень относительный, у каждой хозяйки свой подход.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

нежирное мясо 300 г;

копчености 300 г;

огурец маринованный 2 шт;

морковь 2 шт;

лук 1 шт;

томатная паста 1 ст.л;

масло 2 ст.л;

оливки без косточек 1 б;

специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить бульон. Для этого нужно сварить любое нежирное мясо, например куриную грудку. Охладить и порезать.

Куриная грудка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем следует нарезать лук, натереть морковь и натереть маринованный или соленый огурец.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Морковь лучше натереть на терке для моркови по-корейски.

Натертая морковь. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Лук и морковь нужно обжарить на сковороде.

Жареная морковь, лук и орехи. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавляем специи, томатную пасту или томатный сок и маринованные огурцы.

Колбасная нарезка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К бульону добавляем нарезаную куриную грудку, также нарезаем любые копчености, колбасу, ветчину, все что осталось после праздников.

Приготовление солянки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Также в бульон добавляем нашу зажарку из моркови, лука и огурцов. Все тщательно перемешать и проварить в течение 5 минут с момента закипания. В самом конце добавляем одну банок оливок вместе с рассолом.

Готовая солянка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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