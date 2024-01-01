Идеальная солянка из колбасной нарезки, которая осталась после праздников — видео рецепт

Рецепт солянки из ингредиентов, которые остались после праздников
Солянка – актуальное послепраздничное блюдо, потому что именно после праздников в холодильнике найдется кусок колбасы, ветчины или других копченостей. Рецепт солянки очень относительный, у каждой хозяйки свой подход.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- нежирное мясо 300 г;
- копчености 300 г;
- огурец маринованный 2 шт;
- морковь 2 шт;
- лук 1 шт;
- томатная паста 1 ст.л;
- масло 2 ст.л;
- оливки без косточек 1 б;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить бульон. Для этого нужно сварить любое нежирное мясо, например куриную грудку. Охладить и порезать.
Затем следует нарезать лук, натереть морковь и натереть маринованный или соленый огурец.
Морковь лучше натереть на терке для моркови по-корейски.
Лук и морковь нужно обжарить на сковороде.
Затем добавляем специи, томатную пасту или томатный сок и маринованные огурцы.
К бульону добавляем нарезаную куриную грудку, также нарезаем любые копчености, колбасу, ветчину, все что осталось после праздников.
Также в бульон добавляем нашу зажарку из моркови, лука и огурцов. Все тщательно перемешать и проварить в течение 5 минут с момента закипания. В самом конце добавляем одну банок оливок вместе с рассолом.
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