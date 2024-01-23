Прекрасный пирог с мандаринами — видео

Пирог с мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный пирог с мандаринами. Он получается нежный, сочный, и буквально тает во рту. Запеченные мандарины придают пирогу изюминку и неповторимый вкус и аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

диаметр формы 20 см;

яйца 3 шт.;

сахар 90 г;

ванильный сахар 10 г;

сливочное масло 80 г;

мука 120 г;

разрыхлитель 1 ч.л.;

соль;

мандарины 5-6 шт.

Способ приготовления

Взбить 3 яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растопленное сливочное масло.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать мандарины пополам, удалить косточки при необходимости.

Разрезанный мандарин. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки сливочным маслом, посыпать мукой.

Мандарины и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто.

Пирог с мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 35-45 минут при 180°C (360°F).

Пирог с мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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