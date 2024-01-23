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Рецепт сочного пирога с мандаринами

23 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Прекрасный пирог с мандаринами — видео
Пирог с мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный пирог с мандаринами. Он получается нежный, сочный, и буквально тает во рту. Запеченные мандарины придают пирогу изюминку и неповторимый вкус и аромат. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • диаметр формы 20 см;
  • яйца 3 шт.;
  • сахар 90 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • сливочное масло 80 г;
  • мука 120 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л.;
  • соль;
  • мандарины 5-6 шт.

Способ приготовления 

Взбить 3 яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растопленное сливочное масло.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто.

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать мандарины пополам, удалить косточки при необходимости.

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Разрезанный мандарин. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки сливочным маслом, посыпать мукой. 

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Мандарины и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто.

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Пирог с мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 35-45 минут при 180°C (360°F).

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Пирог с мандаринами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

Советуем ознакомиться с рецептом быстрого торта из готового слоеного теста

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мандарины
пирог
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выпечка

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