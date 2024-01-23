Прекрасный пирог с мандаринами — видео

Рецепт сочного пирога с мандаринами
Очень вкусный пирог с мандаринами. Он получается нежный, сочный, и буквально тает во рту. Запеченные мандарины придают пирогу изюминку и неповторимый вкус и аромат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы 20 см;
- яйца 3 шт.;
- сахар 90 г;
- ванильный сахар 10 г;
- сливочное масло 80 г;
- мука 120 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.;
- соль;
- мандарины 5-6 шт.
Способ приготовления
Взбить 3 яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут.
Добавить растопленное сливочное масло.
Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто.
Разрезать мандарины пополам, удалить косточки при необходимости.
Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки сливочным маслом, посыпать мукой.
Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто.
Выпекать 35-45 минут при 180°C (360°F).
Ранее мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.
Советуем ознакомиться с рецептом быстрого торта из готового слоеного теста.
Также прекрасный рецепт торта "молочная девочка" за 30 минут без суеты с коржами.
Читайте Новини.LIVE!