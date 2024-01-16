Вкусный и простой рецепт отбивных — видео рецепт

Отбивные с сыром. Фото: Freepik

Предлагаем вам ознакомиться с рецептом сочных отбивных, который точно понравится всем. Готовятся быстро и без лишней суеты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька.

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Вам понадобится:

мясо;

соль, перец по вкусу;

мука;

яйцо;

специи;

помидор;

сыр;

чеснок;

растительное масло.

Способ приготовления

Нарежьте мясо на отбивные, и отбейте под пищевой пленкой с двух сторон

Кусочки мяса. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Посолите и поперчите по вкусу

Приготовление отбивных. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Обваляйте отбивные в муке и яйце.

Кляр из муки и яйца. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Далее необходимо обжарить отбивные на растительном масле до готовности с двух сторон

Приготовление отбивных. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Готовые отбивные выложите в форму для запекания.

Помидоры и майонез. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Натереть отбивные тёртым чесноком, сверху майонезом, выложите нарезанные помидоры

Отбивные в духовке. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Запекать отбивные при 180°C 20 минут.

Отбивная с сыром. Фото: YouTube @pani_sosnytska

После посыпьте отбивные тёртым сыром и запекайте еще 5 минут.

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