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Рецепт сочных отбивных с помидорами и сыром

16 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и простой рецепт отбивных — видео рецепт
Отбивные с сыром. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам ознакомиться с рецептом сочных отбивных, который точно понравится всем. Готовятся быстро и без лишней суеты

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька

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Вам понадобится: 

  • мясо;
  • соль, перец по вкусу;
  • мука;
  • яйцо;
  • специи;
  • помидор;
  • сыр;
  • чеснок;
  • растительное масло. 

Способ приготовления 

Нарежьте мясо на отбивные, и отбейте под пищевой пленкой с двух сторон

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Кусочки мяса. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Посолите и поперчите по вкусу

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Приготовление отбивных. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Обваляйте отбивные в муке и яйце.

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Кляр из муки и яйца. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Далее необходимо обжарить отбивные на растительном масле до готовности с двух сторон

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Приготовление отбивных. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Готовые отбивные выложите в форму для запекания.

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Помидоры и майонез. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Натереть отбивные тёртым чесноком, сверху майонезом, выложите нарезанные помидоры

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Отбивные в духовке. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Запекать отбивные при 180°C 20 минут.

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Отбивная с сыром. Фото: YouTube @pani_sosnytska

После посыпьте отбивные тёртым сыром и запекайте еще 5 минут.

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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