Вкусный и простой рецепт отбивных — видео рецепт

Рецепт сочных отбивных с помидорами и сыром
Предлагаем вам ознакомиться с рецептом сочных отбивных, который точно понравится всем. Готовятся быстро и без лишней суеты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька.
Вам понадобится:
- мясо;
- соль, перец по вкусу;
- мука;
- яйцо;
- специи;
- помидор;
- сыр;
- чеснок;
- растительное масло.
Способ приготовления
Нарежьте мясо на отбивные, и отбейте под пищевой пленкой с двух сторон
Посолите и поперчите по вкусу
Обваляйте отбивные в муке и яйце.
Далее необходимо обжарить отбивные на растительном масле до готовности с двух сторон
Готовые отбивные выложите в форму для запекания.
Натереть отбивные тёртым чесноком, сверху майонезом, выложите нарезанные помидоры
Запекать отбивные при 180°C 20 минут.
После посыпьте отбивные тёртым сыром и запекайте еще 5 минут.
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