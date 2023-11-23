Очень вкусные тосты на завтрак на сковороде — видео рецепт

Французские тосты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот завтрак готовится за 5 минут из самых простых и доступных продуктов. Французские тосты — это очень вкусный, простой и быстрый завтрак.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

батон или булочка 7-8 кусочков;

яйцо 2 шт;

молоко 100-120 мл;

сахар 1-2 ст.л;

ванильный сахар 10 г;

соль;

сливочное масло и растительное масло.

Способ приготовления

Смешать яйца с молоком, сахаром и ванильным сахаром. Добавить щепотку соли.

Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Окунуть батон или булочку, оставить на 1 минуту.

Добавление молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить французские тосты до румяности с обеих сторон на смеси сливочного масла и растительного масла.

Батон в кляре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать со сливочным маслом, джемом или медом.

Тосты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такие тосты будут очень вкусными как в горячем виде, так и в холодном.

Готовые тосты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.

Также мы писали про рецепт конвертиков из лаваша всего за 10 минут.

Еще советуем ознакомиться с рецептом Шакшуки — великолепного завтрака родом из Израиля.