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Рецепт завтрака за пять минут – вкуснейшие французские тосты

23 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные тосты на завтрак на сковороде — видео рецепт
Французские тосты. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот завтрак готовится за 5 минут из самых простых и доступных продуктов. Французские тосты — это очень вкусный, простой и быстрый завтрак.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • батон или булочка 7-8 кусочков;
  • яйцо 2 шт;
  • молоко 100-120 мл;
  • сахар 1-2 ст.л;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль;
  • сливочное масло и растительное масло.

Способ приготовления 

Смешать яйца с молоком, сахаром и ванильным сахаром. Добавить щепотку соли.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Окунуть батон или булочку, оставить на 1 минуту.

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Добавление молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить французские тосты до румяности с обеих сторон на смеси сливочного масла и растительного масла.

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Батон в кляре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать со сливочным маслом, джемом или медом.

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Тосты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такие тосты будут очень вкусными как в горячем виде, так и в холодном. 

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Готовые тосты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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