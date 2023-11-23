Очень вкусные тосты на завтрак на сковороде — видео рецепт

Рецепт завтрака за пять минут – вкуснейшие французские тосты
Этот завтрак готовится за 5 минут из самых простых и доступных продуктов. Французские тосты — это очень вкусный, простой и быстрый завтрак.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- батон или булочка 7-8 кусочков;
- яйцо 2 шт;
- молоко 100-120 мл;
- сахар 1-2 ст.л;
- ванильный сахар 10 г;
- соль;
- сливочное масло и растительное масло.
Способ приготовления
Смешать яйца с молоком, сахаром и ванильным сахаром. Добавить щепотку соли.
Окунуть батон или булочку, оставить на 1 минуту.
Обжарить французские тосты до румяности с обеих сторон на смеси сливочного масла и растительного масла.
Подавать со сливочным маслом, джемом или медом.
Такие тосты будут очень вкусными как в горячем виде, так и в холодном.
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