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Рецепт завтрака из яиц для второй половинки на День Св. Валентина

13 февраля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Романтический завтрак из яиц ко Дню влюбленных — видео рецепт
Мука на столе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Почему бы не порадовать своего любимого человека особым завтраком в постель на День святого Валентина. Вместо обычных яиц и поджаренного хлеба вы можете удивить его или ее этим романтическим блюдом — тостами с яичницей в виде сердечка.

Рецепт опубликовала в своем Instagram американская телеведущая и автор кулинарных книг Марта Стюарт

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По мнению Марты Стюарт, американской телеведущей и автора кулинарных книг, это идеальное утреннее угощение для особенного случая.

Вам понадобится: 

  • яйца;
  • хлеб;
  • соль. 

Способ приготовления 

Для приготовления возьмите толстый ломтик тостового хлеба и вырежьте в нем сердечко, используя формочку для печенья диаметром 7,5 см. 

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Сливочное масло. Фото: marthastewart

Разогрейте 1,5 столовые ложки сливочного масла на среднем огне в маленькой сковородке. 

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Кусочек хлеба. Фото: marthastewart

Обжарьте хлеб слегка с одной стороны, а также подрумяньте вырезанное сердечко. Добавьте еще 1,5 столовые ложки масла и переверните хлеб. 

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Яйцо и хлеб. Фото: marthastewart

Смажьте формочку для печенья растительным маслом или сбрызните кулинарным спреем и вдавите ее в хлеб. 

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Завтрак из яиц и хлеба. Фото: marthastewart

Разбейте яйцо в формочку, посолите, накройте сковородку крышкой и готовьте 2-3 минуты до застывания белка. Удалите формочку с помощью кухонных щипцов. 

Подавайте вместе с поджаренным сердечком из хлеба, позволяя яичному желтку окутать его.

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