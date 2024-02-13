Романтический завтрак из яиц ко Дню влюбленных — видео рецепт

Рецепт завтрака из яиц для второй половинки на День Св. Валентина
Почему бы не порадовать своего любимого человека особым завтраком в постель на День святого Валентина. Вместо обычных яиц и поджаренного хлеба вы можете удивить его или ее этим романтическим блюдом — тостами с яичницей в виде сердечка.
Рецепт опубликовала в своем Instagram американская телеведущая и автор кулинарных книг Марта Стюарт.
По мнению Марты Стюарт, американской телеведущей и автора кулинарных книг, это идеальное утреннее угощение для особенного случая.
Вам понадобится:
- яйца;
- хлеб;
- соль.
Способ приготовления
Для приготовления возьмите толстый ломтик тостового хлеба и вырежьте в нем сердечко, используя формочку для печенья диаметром 7,5 см.
Разогрейте 1,5 столовые ложки сливочного масла на среднем огне в маленькой сковородке.
Обжарьте хлеб слегка с одной стороны, а также подрумяньте вырезанное сердечко. Добавьте еще 1,5 столовые ложки масла и переверните хлеб.
Смажьте формочку для печенья растительным маслом или сбрызните кулинарным спреем и вдавите ее в хлеб.
Разбейте яйцо в формочку, посолите, накройте сковородку крышкой и готовьте 2-3 минуты до застывания белка. Удалите формочку с помощью кухонных щипцов.
Подавайте вместе с поджаренным сердечком из хлеба, позволяя яичному желтку окутать его.
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