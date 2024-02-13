Романтический завтрак из яиц ко Дню влюбленных — видео рецепт

Мука на столе. Фото: Freepik

Почему бы не порадовать своего любимого человека особым завтраком в постель на День святого Валентина. Вместо обычных яиц и поджаренного хлеба вы можете удивить его или ее этим романтическим блюдом — тостами с яичницей в виде сердечка.

Рецепт опубликовала в своем Instagram американская телеведущая и автор кулинарных книг Марта Стюарт.

Читайте также:

По мнению Марты Стюарт, американской телеведущей и автора кулинарных книг, это идеальное утреннее угощение для особенного случая.

Вам понадобится:

яйца;

хлеб;

соль.

Способ приготовления

Для приготовления возьмите толстый ломтик тостового хлеба и вырежьте в нем сердечко, используя формочку для печенья диаметром 7,5 см.

Сливочное масло. Фото: marthastewart

Разогрейте 1,5 столовые ложки сливочного масла на среднем огне в маленькой сковородке.

Кусочек хлеба. Фото: marthastewart

Обжарьте хлеб слегка с одной стороны, а также подрумяньте вырезанное сердечко. Добавьте еще 1,5 столовые ложки масла и переверните хлеб.

Яйцо и хлеб. Фото: marthastewart

Смажьте формочку для печенья растительным маслом или сбрызните кулинарным спреем и вдавите ее в хлеб.

Завтрак из яиц и хлеба. Фото: marthastewart

Разбейте яйцо в формочку, посолите, накройте сковородку крышкой и готовьте 2-3 минуты до застывания белка. Удалите формочку с помощью кухонных щипцов.

Подавайте вместе с поджаренным сердечком из хлеба, позволяя яичному желтку окутать его.

Ранее мы писали про рецепт мраморного печенья "Red velvet" ко Дню влюбленных.

Также мы писали рецепт самого быстрого дрожжевого теста для любой выпечки.