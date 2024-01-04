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Рецепт смузи, который поможет похудеть после новогодних праздников

4 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Легкий смузи из простых продуктов — видео рецепт
Смузи с бананом. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт смузи из сезонных зимних фруктов, которые вы без проблем сможете найти в любом супермаркете. Такой напиток отлично подойдет для тех, кто хочет похудеть после новогодних праздников и предпочитает правильное здоровое питание

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • апельсин; 
  • имбирь;
  • банан. 

Способ приготовления 

Для этого смузи нам понадобится имбирь, банан и апельсин. 

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Банан, имбирь и апельсин. Фото: YouTube @OlyaPins

Необходимо очистить апельсин от кожуры и добавить в чашу блендера. 

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Дольки апельсина. Фото: YouTube @OlyaPins

Нарезать небольшой кусочек имбиря, поскольку он дает много остроты. 

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Кусочек имбиря. Фото: YouTube @OlyaPins

Добавить в чашу блендера имбирь, апельсин и банан. Взбить до консистенции смузи. 

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Приготовление смузи. Фото: YouTube @OlyaPins

Также в этот смузи по желанию можно добавить немного куркумы. 

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Готовый смузи. Фото: YouTube @OlyaPins

Ранее мы писали про рецепт гениального легкого салата из пекинской капусты.

Также мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру. 

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