Легкий смузи из простых продуктов — видео рецепт

Смузи с бананом. Фото: YouTube @OlyaPins

Рецепт смузи из сезонных зимних фруктов, которые вы без проблем сможете найти в любом супермаркете. Такой напиток отлично подойдет для тех, кто хочет похудеть после новогодних праздников и предпочитает правильное здоровое питание.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

апельсин;

имбирь;

банан.

Способ приготовления

Для этого смузи нам понадобится имбирь, банан и апельсин.

Банан, имбирь и апельсин. Фото: YouTube @OlyaPins

Необходимо очистить апельсин от кожуры и добавить в чашу блендера.

Дольки апельсина. Фото: YouTube @OlyaPins

Нарезать небольшой кусочек имбиря, поскольку он дает много остроты.

Кусочек имбиря. Фото: YouTube @OlyaPins

Добавить в чашу блендера имбирь, апельсин и банан. Взбить до консистенции смузи.

Приготовление смузи. Фото: YouTube @OlyaPins

Также в этот смузи по желанию можно добавить немного куркумы.

Готовый смузи. Фото: YouTube @OlyaPins

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