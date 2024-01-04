Легкий смузи из простых продуктов — видео рецепт

Рецепт смузи, который поможет похудеть после новогодних праздников
Рецепт смузи из сезонных зимних фруктов, которые вы без проблем сможете найти в любом супермаркете. Такой напиток отлично подойдет для тех, кто хочет похудеть после новогодних праздников и предпочитает правильное здоровое питание.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- апельсин;
- имбирь;
- банан.
Способ приготовления
Для этого смузи нам понадобится имбирь, банан и апельсин.
Необходимо очистить апельсин от кожуры и добавить в чашу блендера.
Нарезать небольшой кусочек имбиря, поскольку он дает много остроты.
Добавить в чашу блендера имбирь, апельсин и банан. Взбить до консистенции смузи.
Также в этот смузи по желанию можно добавить немного куркумы.
Ранее мы писали про рецепт гениального легкого салата из пекинской капусты.
Также мы писали, чем полезны лимоны и безопасно ли есть кожуру.
И еще писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента.
Читайте Новини.LIVE!