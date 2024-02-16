Как приготовить оригинальную закуску из сельди — видео рецепт

Закуска из сельди. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Приготовление вкусной закуски из сельди — это не только возможность порадовать гостей во время встречи, но и отличный способ разнообразить повседневное меню. Давайте вместе познакомимся с рецептом этой замечательной закуски, которая станет настоящим украшением на столе и не оставит безразличными ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

сельдь — 1 шт.;

свекла вареная или печеная — 3 шт.;

сметана или майонез — 2 ст.л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль;

лук — 1 шт.;

уксус — 2 ст.л.;

вода (окроп) — 100 г;

сахар — 1 ч.л.;

черный хлеб;

укроп.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук полукольцами, залить крутым кипятком, добавить уксус и сахар.

Маринованный лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Лук тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы он мариновался.

Кусочки сельди. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Сельдь очищаем и нарезаем.

Тертая свекла. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Свеклу натереть на маленькой терке, добавляем сметану, соль и чеснок. Все перемешиваем.

Свекла с чесноком. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На черный хлеб кладем свеклу, затем сельдь и лук.

Закуска из сельди. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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