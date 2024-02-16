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Рецепт вкусной закуски из сельди "для кумы"

16 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить оригинальную закуску из сельди — видео рецепт
Закуска из сельди. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приготовление вкусной закуски из сельди — это не только возможность порадовать гостей во время встречи, но и отличный способ разнообразить повседневное меню. Давайте вместе познакомимся с рецептом этой замечательной закуски, которая станет настоящим украшением на столе и не оставит безразличными ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

  • сельдь — 1 шт.;
  • свекла вареная или печеная — 3 шт.;
  • сметана или майонез — 2 ст.л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль;
  • лук — 1 шт.;
  • уксус — 2 ст.л.;
  • вода (окроп) — 100 г;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • черный хлеб;
  • укроп.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук полукольцами, залить крутым кипятком, добавить уксус и сахар.

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Маринованный лук. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Лук тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы он мариновался.

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Кусочки сельди. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Сельдь очищаем и нарезаем.

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Тертая свекла. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Свеклу натереть на маленькой терке, добавляем сметану, соль и чеснок. Все перемешиваем.

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Свекла с чесноком. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На черный хлеб кладем свеклу, затем сельдь и лук.

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Закуска из сельди. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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