Как приготовить оригинальную закуску из сельди — видео рецепт

Рецепт вкусной закуски из сельди "для кумы"
Приготовление вкусной закуски из сельди — это не только возможность порадовать гостей во время встречи, но и отличный способ разнообразить повседневное меню. Давайте вместе познакомимся с рецептом этой замечательной закуски, которая станет настоящим украшением на столе и не оставит безразличными ваших гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- сельдь — 1 шт.;
- свекла вареная или печеная — 3 шт.;
- сметана или майонез — 2 ст.л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль;
- лук — 1 шт.;
- уксус — 2 ст.л.;
- вода (окроп) — 100 г;
- сахар — 1 ч.л.;
- черный хлеб;
- укроп.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук полукольцами, залить крутым кипятком, добавить уксус и сахар.
Лук тщательно перемешать и оставить на 20 минут, чтобы он мариновался.
Сельдь очищаем и нарезаем.
Свеклу натереть на маленькой терке, добавляем сметану, соль и чеснок. Все перемешиваем.
На черный хлеб кладем свеклу, затем сельдь и лук.
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