Сохраните вкусную и красивую закуску к новогоднему столу — видео рецепт

Рецепт вкусной закуски "мандарины" на Новый год 2024
Рекомендуем приготовить вкуснейшую закуску на праздничный стол. Она очень красиво смотрится. При этом начинку можно брать любую.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- средняя морковь 3 шт;
- куриное филе 1 шт;
- сыр 50 г;
- шампиньоны 200 г;
- жареный фундук 30 г;
- зелёный лук;
- майонез 160 г.
Способ приготовления
Морковь отварить, остудить, очистить и натереть на мелкой тёрке.
Куриное филе отварить, остудить и измельчить. Сыр натереть на мелкой тёрке. Орехи растолочь в крошку с помощью ступки. Зеленый лук нарезать.
Шампиньоны очистить, измельчить и обжарить с добавлением соли, молотого кориандра и черного перца.
Соединить в миске все ингредиенты кроме моркови, добавить майонез и перемешать. Отставить в сторону.
Для формовки мандаринок отрезать кусок пищевой плёнки. Положить на него пару столовых ложек моркови и сформировать круг.
В центр положить шарик из начинки. С помощью плёнки сформировать мандаринку, которую можно украсить пряностью гвоздикой. Переложить закуску аккуратно на блюдо.
По такому же принципу сформировать остальные мандаринки. Подавать на стол можно сразу.
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