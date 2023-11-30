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Рецепт вкусной закуски "мандарины" на Новый год 2024

30 ноября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сохраните вкусную и красивую закуску к новогоднему столу — видео рецепт
Закуска "Мандарины". Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рекомендуем приготовить вкуснейшую закуску на праздничный стол. Она очень красиво смотрится. При этом начинку можно брать любую. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • средняя морковь 3 шт;
  • куриное филе 1 шт;
  • сыр 50 г;
  • шампиньоны 200 г;
  • жареный фундук 30 г;
  • зелёный лук;
  • майонез 160 г.

Способ приготовления 

Морковь отварить, остудить, очистить и натереть на мелкой тёрке.

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Куриное филе. Фото: YouTube @evadaren

Куриное филе отварить, остудить и измельчить. Сыр натереть на мелкой тёрке. Орехи растолочь в крошку с помощью ступки. Зеленый лук нарезать.

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Добавление грибов. Фото: YouTube @evadaren

Шампиньоны очистить, измельчить и обжарить с добавлением соли, молотого кориандра и черного перца.

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @evadaren

Соединить в миске все ингредиенты кроме моркови, добавить майонез и перемешать. Отставить в сторону.

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Тертая морковь и начинка. Фото: YouTube @evadaren

Для формовки мандаринок отрезать кусок пищевой плёнки. Положить на него пару столовых ложек моркови и сформировать круг. 

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Приготовление закуски. Фото: YouTube @evadaren

В центр положить шарик из начинки. С помощью плёнки сформировать мандаринку, которую можно украсить пряностью гвоздикой. Переложить закуску аккуратно на блюдо. 

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Закуска "мандарин". Фото: YouTube @evadaren

По такому же принципу сформировать остальные мандаринки. Подавать на стол можно сразу.

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Готовая закуска. Фото: YouTube @evadaren

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