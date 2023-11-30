Сохраните вкусную и красивую закуску к новогоднему столу — видео рецепт

Закуска "Мандарины". Фото: YouTube @evadaren

Рекомендуем приготовить вкуснейшую закуску на праздничный стол. Она очень красиво смотрится. При этом начинку можно брать любую.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

средняя морковь 3 шт;

куриное филе 1 шт;

сыр 50 г;

шампиньоны 200 г;

жареный фундук 30 г;

зелёный лук;

майонез 160 г.

Способ приготовления

Морковь отварить, остудить, очистить и натереть на мелкой тёрке.

Куриное филе. Фото: YouTube @evadaren

Куриное филе отварить, остудить и измельчить. Сыр натереть на мелкой тёрке. Орехи растолочь в крошку с помощью ступки. Зеленый лук нарезать.

Добавление грибов. Фото: YouTube @evadaren

Шампиньоны очистить, измельчить и обжарить с добавлением соли, молотого кориандра и черного перца.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @evadaren

Соединить в миске все ингредиенты кроме моркови, добавить майонез и перемешать. Отставить в сторону.

Тертая морковь и начинка. Фото: YouTube @evadaren

Для формовки мандаринок отрезать кусок пищевой плёнки. Положить на него пару столовых ложек моркови и сформировать круг.

Приготовление закуски. Фото: YouTube @evadaren

В центр положить шарик из начинки. С помощью плёнки сформировать мандаринку, которую можно украсить пряностью гвоздикой. Переложить закуску аккуратно на блюдо.

Закуска "мандарин". Фото: YouTube @evadaren

По такому же принципу сформировать остальные мандаринки. Подавать на стол можно сразу.

Готовая закуска. Фото: YouTube @evadaren

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