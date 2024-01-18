Ужин из продуктов, которые всегда есть в холодильнике — видео рецепт

Запеканка с картофелем и фаршем. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Этот ужин готовится очень быстро и без лишней возни. Отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить время на приготовлении еды.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

картофель;

капуста;

морковь;

фарш;

сыр;

соль;

специи.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель на небольшие кусочки средней толщины.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее к картофелю нужно добавить соль, специи, растительное масло и тщательно перемешать. Выкладываем на пергамент.

Картофель в специях. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно мелко нарезать капусту.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь необходимо натереть морковь и мелко нарезать лук.

Тертая морковь. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавляем фарш и панировочные сухари, все тщательно перемешать.

Добавление фарша. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выкладываем фарш с овощами на картофель.

Картофель и фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запекать при 180°С на протяжении 30 минут.

Фарш и сыр. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно натереть сыр. На фарш выложить сыр и отправить в духовку еще на 5-10 минут.

Готовая запеканка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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