Ужин из продуктов, которые всегда есть в холодильнике — видео рецепт

Рецепт вкусного и быстрого ужина из картофеля и фарша
Этот ужин готовится очень быстро и без лишней возни. Отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить время на приготовлении еды.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- картофель;
- капуста;
- морковь;
- фарш;
- сыр;
- соль;
- специи.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать картофель на небольшие кусочки средней толщины.
Далее к картофелю нужно добавить соль, специи, растительное масло и тщательно перемешать. Выкладываем на пергамент.
Далее нужно мелко нарезать капусту.
Теперь необходимо натереть морковь и мелко нарезать лук.
Добавляем фарш и панировочные сухари, все тщательно перемешать.
Выкладываем фарш с овощами на картофель.
Запекать при 180°С на протяжении 30 минут.
Далее нужно натереть сыр. На фарш выложить сыр и отправить в духовку еще на 5-10 минут.
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