Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт вкусного и быстрого ужина из картофеля и фарша arrow

Рецепт вкусного и быстрого ужина из картофеля и фарша

18 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Ужин из продуктов, которые всегда есть в холодильнике — видео рецепт
Запеканка с картофелем и фаршем. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот ужин готовится очень быстро и без лишней возни. Отличный вариант для тех,  кто хочет сэкономить время на приготовлении еды. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • картофель; 
  • капуста; 
  • морковь; 
  • фарш; 
  • сыр; 
  • соль; 
  • специи. 

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать картофель на небольшие кусочки средней толщины. 

null
Нарезанный картофель. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее к картофелю нужно добавить соль, специи, растительное масло и тщательно перемешать. Выкладываем на пергамент. 

null
Картофель в специях. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно мелко нарезать капусту. 

null
Нарезанная капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь необходимо натереть морковь и мелко нарезать лук. 

null
Тертая морковь. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавляем фарш и панировочные сухари, все тщательно перемешать. 

null
Добавление фарша. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Выкладываем фарш с овощами на картофель. 

null
Картофель и фарш. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Запекать при 180°С на протяжении 30 минут. 

null
Фарш и сыр. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Далее нужно натереть сыр. На фарш выложить сыр и отправить в духовку еще на 5-10 минут. 

null
Готовая запеканка. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раньше мы писали о гениальном салате из пекинской капусты.

Еще мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

еда
рецепты
картошка
запеканки
мясной фарш

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме