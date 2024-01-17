Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт вкусного и бюджетного винегрета из запеченных овощей arrow

Рецепт вкусного и бюджетного винегрета из запеченных овощей

17 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить винегрет — видео рецепт
Овощной винегрет. Фото: YouTube @pani_sosnytska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт классического рецепт винегрета. Его особенность в том, что овощи не отвариваются, а запекаются. Обязательно попробуйте так приготовить, получается намного вкуснее и полезнее. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • 3 шт. средней свеклы;
  • 1 крупная морковь;
  • 5-6 шт. небольших картофелин;
  • 5 шт. соленых огурцов;
  • 0,5 банки консервированного горошка;
  • 2 ст. л. квашеной капусты;
  • 1 пучок зеленого лука;
  • растительное масло.
  • соль по вкусу.

Способ приготовления 

Сначала нужно помыть овощи. 

null
Овощи в духовке. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Далее овощи необходимо запечь в духовке при 180°С: свекла 2 часа, морковь 1 час, картошка 40 минут.

null
Запеченные овощи. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Когда овощи остынут, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками: свеклу, морковь, картофель, соленый огурец, зеленый лук и добавьте квашеную капусту. 

null
Маринованные огурцы. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Для этого рецепта подойдут маринованные или квашенные огурцы. 

null
Овощи для винегрета. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Соедините все компоненты в одну миску, добавьте горошек, соль по вкусу и растительное масло. 

null
Добавление квашенной капусты. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Все тщательно перемешайте и можно подавать на стол. 

null
Готовый винегрет. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Раньше мы писали об украинском суперфуде — вы будете поражены, когда узнаете, чем действительно полезна свекла.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.

И традиционный украинский салат из свеклы.

овощи
лайфхаки
салат
рецепты
квашенная капуста
рецепт с картинками
винегрет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме