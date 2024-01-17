Как приготовить винегрет — видео рецепт

Рецепт вкусного и бюджетного винегрета из запеченных овощей
Рецепт классического рецепт винегрета. Его особенность в том, что овощи не отвариваются, а запекаются. Обязательно попробуйте так приготовить, получается намного вкуснее и полезнее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька.
Вам понадобится:
- 3 шт. средней свеклы;
- 1 крупная морковь;
- 5-6 шт. небольших картофелин;
- 5 шт. соленых огурцов;
- 0,5 банки консервированного горошка;
- 2 ст. л. квашеной капусты;
- 1 пучок зеленого лука;
- растительное масло.
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть овощи.
Далее овощи необходимо запечь в духовке при 180°С: свекла 2 часа, морковь 1 час, картошка 40 минут.
Когда овощи остынут, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками: свеклу, морковь, картофель, соленый огурец, зеленый лук и добавьте квашеную капусту.
Для этого рецепта подойдут маринованные или квашенные огурцы.
Соедините все компоненты в одну миску, добавьте горошек, соль по вкусу и растительное масло.
Все тщательно перемешайте и можно подавать на стол.
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