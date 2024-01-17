Как приготовить винегрет — видео рецепт

Овощной винегрет. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Рецепт классического рецепт винегрета. Его особенность в том, что овощи не отвариваются, а запекаются. Обязательно попробуйте так приготовить, получается намного вкуснее и полезнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пані Сосницька.

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Вам понадобится:

3 шт. средней свеклы;

1 крупная морковь;

5-6 шт. небольших картофелин;

5 шт. соленых огурцов;

0,5 банки консервированного горошка;

2 ст. л. квашеной капусты;

1 пучок зеленого лука;

растительное масло.

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть овощи.

Овощи в духовке. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Далее овощи необходимо запечь в духовке при 180°С: свекла 2 часа, морковь 1 час, картошка 40 минут.

Запеченные овощи. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Когда овощи остынут, очистите их от кожуры и нарежьте кубиками: свеклу, морковь, картофель, соленый огурец, зеленый лук и добавьте квашеную капусту.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Для этого рецепта подойдут маринованные или квашенные огурцы.

Овощи для винегрета. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Соедините все компоненты в одну миску, добавьте горошек, соль по вкусу и растительное масло.

Добавление квашенной капусты. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Все тщательно перемешайте и можно подавать на стол.

Готовый винегрет. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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