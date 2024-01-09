Вкусный и простой торт с вишней — видео рецепт

Рецепт вкусного праздничного торта "монастырская изба"
Если вы искали эффектный и вкусный торт для украшения праздничного стола, то этот идеально подойдет. Тесто волшебное и очень удобное в работе. Сахара можно положить немного, если любите очень сладкое можете увеличить количество.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- сливочное масло 82,5% 200г;
- сахар 100 г;
- ваниль 1 пакетик;
- сметана (21%) 200 г;
- мука 400 г;
- разрыхлитель 5 г;
- соль 1/2 ч.л.
Для начинки:
- вишня 800 г.
Для сметанного крема:
- сметана (21%) 1200 г;
- сахарная пудра 75 г.
Для декора:
- чёрный шоколад 100 г;
- еолоко 30 мл.
Способ приготовления
Для теста соединить все ингредиенты как показано на видео. Муку добавить в последнюю очередь и замесить очень нежное и ароматное тесто.
Завернуть в плёнку и отправить на 30-40 минут в холодильник.
Разделить тесто на три части. На присыпанной мукой поверхности раскатать каждую в пласт, около 22х35 см. Нарезать его на 5 полосок шириной 7 см, длиной 22 см.
Вишню разморозить с помощью сита, чтобы ушла вся лишняя жидкость. Плотно выложить на каждую полоску теста вишню и сформировать трубочки, тщательно защипывая края.
Переложить трубочки (15 шт.) на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекать в разогретой до 180°С духовке в течение 25-30 минут, до румяной корочки. Дать полностью остыть. Это будут бревнышки для нашей избы.
Для крема отвесить в течении пары часов сметану на сите застеленном марлей (в итоге без сыворотки получится около 950 г.) Затем смешать с сахарной пудрой.
На тарелку или доску выложить пять бревнышек, смазать кремом, сверху выложить четыре бревнышка и снова промазать кремом. Далее три, два и одно.
Каждый раз обильно промазывать кремом. Оставшимся кремом выровнять торт по бокам и отправить в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.
Перед подачей обрезать края и покрыть торт растопленным с молоком шоколадом.
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