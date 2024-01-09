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Рецепт вкусного праздничного торта "монастырская изба"

9 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и простой торт с вишней — видео рецепт
Торт с вишнями. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если вы искали эффектный и вкусный торт для украшения праздничного стола, то этот идеально подойдет. Тесто волшебное и очень удобное в работе. Сахара можно положить немного, если любите очень сладкое можете увеличить количество.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • сливочное масло 82,5% 200г;
  • сахар 100 г;
  • ваниль 1 пакетик;
  • сметана (21%) 200 г;
  • мука 400 г;
  • разрыхлитель 5 г;
  • соль 1/2 ч.л.

Для начинки:

  • вишня 800 г.

Для сметанного крема:

  • сметана (21%) 1200 г;
  • сахарная пудра 75 г.

Для декора:

  • чёрный шоколад 100 г;
  • еолоко 30 мл.

Способ приготовления

Для теста соединить все ингредиенты как показано на видео. Муку добавить в последнюю очередь и замесить очень нежное и ароматное тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Завернуть в плёнку и отправить на 30-40 минут в холодильник.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Разделить тесто на три части. На присыпанной мукой поверхности раскатать каждую в пласт, около 22х35 см. Нарезать его на 5 полосок шириной 7 см, длиной 22 см.

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Тесто и вишни. Фото: YouTube @evadaren

Вишню разморозить с помощью сита, чтобы ушла вся лишняя жидкость. Плотно выложить на каждую полоску теста вишню и сформировать трубочки, тщательно защипывая края. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @evadaren

Переложить трубочки (15 шт.) на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекать в разогретой до 180°С духовке в течение 25-30 минут, до румяной корочки. Дать полностью остыть. Это будут бревнышки для нашей избы.

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Трубочки и крем. Фото: YouTube @evadaren

Для крема отвесить в течении пары часов сметану на сите застеленном марлей (в итоге без сыворотки получится около 950 г.) Затем смешать с сахарной пудрой.

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Трубочки и крем. Фото: YouTube @evadaren

На тарелку или доску выложить пять бревнышек, смазать кремом, сверху выложить четыре бревнышка и снова промазать кремом. Далее три, два и одно. 

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Украшение торта. Трубочки и крем. Фото: YouTube @evadaren

Каждый раз обильно промазывать кремом. Оставшимся кремом выровнять торт по бокам и отправить в холодильник минимум на 4 часа или на ночь.

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Готовый торт. Фото: YouTube @evadaren

Перед подачей обрезать края  и покрыть торт растопленным с молоком шоколадом.

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