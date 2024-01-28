Вкусный и быстрый завтрак из лаваша — видео рецепт

Рецепт вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента
Рецепт вкусного завтрака из лаваша и еще нескольких ингредиентов. Обязательно попробуйте повторить, это станет одним из любимых блюд.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш — 5 шт.;
- сыр — 200 г;
- грибы — 250 г;
- соль, черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать шампиньоны и обжарить их на сковороде.
Далее нужно натереть сыр, можно взять плавленый или твердый, если не хотите его тереть, можно просто нарезать на тонкие кусочки.
Далее берем лаваш и выкладываем начинку из грибов и сыра. Выкладываем на половинку и затем делаем конверт.
Лаваш с начинкой обжарить на сковороде с двух сторон.
Лаваш готов, можно подать с любимым соусом или без ничего.
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