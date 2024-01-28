Вкусный и быстрый завтрак из лаваша — видео рецепт

Лаваш с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт вкусного завтрака из лаваша и еще нескольких ингредиентов. Обязательно попробуйте повторить, это станет одним из любимых блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

лаваш — 5 шт.;

сыр — 200 г;

грибы — 250 г;

соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать шампиньоны и обжарить их на сковороде.

Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно натереть сыр, можно взять плавленый или твердый, если не хотите его тереть, можно просто нарезать на тонкие кусочки.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее берем лаваш и выкладываем начинку из грибов и сыра. Выкладываем на половинку и затем делаем конверт.

Сыр и грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш с начинкой обжарить на сковороде с двух сторон.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш готов, можно подать с любимым соусом или без ничего.

Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт рулета с фаршем из лаваша.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Уникальные свойства квашеной капусты зимой — польза и вред.