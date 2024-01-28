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Рецепт вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента

28 января 2024 09:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и быстрый завтрак из лаваша — видео рецепт
Лаваш с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкусного завтрака из лаваша и еще нескольких ингредиентов. Обязательно попробуйте повторить, это станет одним из любимых блюд. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лаваш — 5 шт.;
  • сыр — 200 г;
  • грибы — 250 г;
  • соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать шампиньоны и обжарить их на сковороде. 

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Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно натереть сыр, можно взять плавленый или твердый, если не хотите его тереть, можно просто нарезать на тонкие кусочки. 

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее берем лаваш и выкладываем начинку из грибов и сыра. Выкладываем на половинку и затем делаем конверт. 

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Сыр и грибы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш с начинкой обжарить на сковороде с двух сторон. 

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лаваш готов, можно подать с любимым соусом или без ничего. 

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт рулета с фаршем из лаваша

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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еда
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лаваш

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