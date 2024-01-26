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Рецепт вкуснейшего творожного торта "слезы ангела"

26 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирог “Ольга” или “слезы ангела” — видео рецепт
Творожный торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень нежный творожный торт "Ольга", также в других источниках его называют пирогом "Слезы ангела". Настоящее лакомство из песочной основы, нежного творожного слоя и воздушного белкового крема. Заменит торт на любом празднике, а готовится очень-очень просто и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • диаметр формы — 20 см.

Для песочного теста:

  • холодное сливочное масло или маргарин — 70 г;
  • соль;
  • сахар или сахарная пудра — 40 г;
  • желток — 1 шт.;
  • мука — 110 г.

Для творожного слоя:

  • творог — 400 г;
  • сметана 20% — 100 г;
  • манная крупа — 1 ст.л.;
  • сахар — 60 г или по вкусу;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • желтки — 2 шт.

Для меренги:

  • белки — 3 шт.;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • соль. 

Способ приготовления 

Для творожного слоя перетереть блендером творог, сметану, сахар, ванильный сахар, желтки и манную крупу до однородной массы. 

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Кисломолочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для песочного теста в чаше блендера измельчить холодное сливочное масло с мукой, сахаром и щепоткой соли до получения крошки. Если нет блендера, то можно натереть масло на терке, обмакивая в муку. 

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Кисломолочный сыр и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить желток и объединить тесто. Если тесто получается слишком сухое и не хочет объединяться, то можно добавить немного сметаны или холодной воды.

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Мука и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить тесто в холодильник на 10-15 минут. 

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Творожное тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить тесто по форме, формируя невысокий бортик. Наколоть тесто вилкой. Бока формы смазать сливочным маслом или выстелить пергаментом. 

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Тесто в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать основу из песочного теста 10 минут при температуре 180°С.

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Тесто и творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достать форму из духовки, выложить творожный слой. Выпекать еще 25-30 минут.

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Взбитые белки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить белки со щепоткой соли, ванильным сахаром и обычным сахаром до устойчивых пиков. Выложить сверху на творожный слой и выпекать еще 10 минут.

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Белковая масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому творожному торту дать остыть до комнатной температуры. За это время на поверхности белкового слоя появятся маленькие капельки.

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Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про удивительный рецепт двойных краффинов с орехами и корицей. 

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