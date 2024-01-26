Как приготовить пирог “Ольга” или “слезы ангела” — видео рецепт

Рецепт вкуснейшего творожного торта "слезы ангела"
Очень нежный творожный торт "Ольга", также в других источниках его называют пирогом "Слезы ангела". Настоящее лакомство из песочной основы, нежного творожного слоя и воздушного белкового крема. Заменит торт на любом празднике, а готовится очень-очень просто и быстро.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы — 20 см.
Для песочного теста:
- холодное сливочное масло или маргарин — 70 г;
- соль;
- сахар или сахарная пудра — 40 г;
- желток — 1 шт.;
- мука — 110 г.
Для творожного слоя:
- творог — 400 г;
- сметана 20% — 100 г;
- манная крупа — 1 ст.л.;
- сахар — 60 г или по вкусу;
- ванильный сахар — 10 г;
- желтки — 2 шт.
Для меренги:
- белки — 3 шт.;
- сахар — 2 ст.л.;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- соль.
Способ приготовления
Для творожного слоя перетереть блендером творог, сметану, сахар, ванильный сахар, желтки и манную крупу до однородной массы.
Для песочного теста в чаше блендера измельчить холодное сливочное масло с мукой, сахаром и щепоткой соли до получения крошки. Если нет блендера, то можно натереть масло на терке, обмакивая в муку.
Добавить желток и объединить тесто. Если тесто получается слишком сухое и не хочет объединяться, то можно добавить немного сметаны или холодной воды.
Положить тесто в холодильник на 10-15 минут.
Распределить тесто по форме, формируя невысокий бортик. Наколоть тесто вилкой. Бока формы смазать сливочным маслом или выстелить пергаментом.
Выпекать основу из песочного теста 10 минут при температуре 180°С.
Достать форму из духовки, выложить творожный слой. Выпекать еще 25-30 минут.
Взбить белки со щепоткой соли, ванильным сахаром и обычным сахаром до устойчивых пиков. Выложить сверху на творожный слой и выпекать еще 10 минут.
Готовому творожному торту дать остыть до комнатной температуры. За это время на поверхности белкового слоя появятся маленькие капельки.
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