Как приготовить пирог “Ольга” или “слезы ангела” — видео рецепт

Творожный торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень нежный творожный торт "Ольга", также в других источниках его называют пирогом "Слезы ангела". Настоящее лакомство из песочной основы, нежного творожного слоя и воздушного белкового крема. Заменит торт на любом празднике, а готовится очень-очень просто и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

диаметр формы — 20 см.

Для песочного теста:

холодное сливочное масло или маргарин — 70 г;

соль;

сахар или сахарная пудра — 40 г;

желток — 1 шт.;

мука — 110 г.

Для творожного слоя:

творог — 400 г;

сметана 20% — 100 г;

манная крупа — 1 ст.л.;

сахар — 60 г или по вкусу;

ванильный сахар — 10 г;

желтки — 2 шт.

Для меренги:

белки — 3 шт.;

сахар — 2 ст.л.;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

соль.

Способ приготовления

Для творожного слоя перетереть блендером творог, сметану, сахар, ванильный сахар, желтки и манную крупу до однородной массы.

Кисломолочный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для песочного теста в чаше блендера измельчить холодное сливочное масло с мукой, сахаром и щепоткой соли до получения крошки. Если нет блендера, то можно натереть масло на терке, обмакивая в муку.

Кисломолочный сыр и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить желток и объединить тесто. Если тесто получается слишком сухое и не хочет объединяться, то можно добавить немного сметаны или холодной воды.

Мука и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить тесто в холодильник на 10-15 минут.

Творожное тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить тесто по форме, формируя невысокий бортик. Наколоть тесто вилкой. Бока формы смазать сливочным маслом или выстелить пергаментом.

Тесто в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать основу из песочного теста 10 минут при температуре 180°С.

Тесто и творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достать форму из духовки, выложить творожный слой. Выпекать еще 25-30 минут.

Взбитые белки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить белки со щепоткой соли, ванильным сахаром и обычным сахаром до устойчивых пиков. Выложить сверху на творожный слой и выпекать еще 10 минут.

Белковая масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому творожному торту дать остыть до комнатной температуры. За это время на поверхности белкового слоя появятся маленькие капельки.

Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про удивительный рецепт двойных краффинов с орехами и корицей.

Также советуем ознакомиться с рецептом яблочного пирога без муки и масла — можно есть на ночь.

Рецепт вкуснейших пирожков с вишнями.