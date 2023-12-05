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Рецепт вкусного салата с ветчиной и без майонеза к Новому году 2024

5 декабря 2023 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат "Гавайи" с ветчиной без майонеза — видео рецепт
Новогодний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом рецепте вкуснейшее сочетание продуктов, благодаря которому салат получается очень свежим и сочным. Копченная ветчина (балык) придают особую нотку и прекрасно сочетается с ананасами и болгарский перцем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • салатные листья (или пекинская капуста) 150-200 гр;
  • ветчина варено-копченая (или балык) 200-250 гр;
  • болгарский перец 90-100 гр;
  • ананас 3-4 колечка;
  • помидоры маленькие 3-4 шт. 

Для соуса: 

  • прованские трави или травы средиземноморья 1 ч.л;
  • соль 0,5 ч.л. (по вкусу);
  • чеснок 1 зубчик;
  • растительное масло без запаха 3 ст.л;
  • лимонный сок 1 ст.л;
  • горчица зернами 1 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо порвать или нарезать салатные листья. Можно заменить их пекинской капустой. 

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Салатные листья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Болгарский перец, ветчину и ананасы нарезать тонкой соломкой.

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Ветчина и ананас. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса перетереть в пасту прованский травы с чесноком и солью. 

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Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растительное масло, горчицу и лимонный сок, интенсивно перемешать вилкой до образования однородной эмульсии.

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат выложить в форме венка, полить соусом перед подачей.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Украсить половинками помидоров черри.

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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