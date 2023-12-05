Салат "Гавайи" с ветчиной без майонеза — видео рецепт

Новогодний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В этом рецепте вкуснейшее сочетание продуктов, благодаря которому салат получается очень свежим и сочным. Копченная ветчина (балык) придают особую нотку и прекрасно сочетается с ананасами и болгарский перцем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

салатные листья (или пекинская капуста) 150-200 гр;

ветчина варено-копченая (или балык) 200-250 гр;

болгарский перец 90-100 гр;

ананас 3-4 колечка;

помидоры маленькие 3-4 шт.

Для соуса:

прованские трави или травы средиземноморья 1 ч.л;

соль 0,5 ч.л. (по вкусу);

чеснок 1 зубчик;

растительное масло без запаха 3 ст.л;

лимонный сок 1 ст.л;

горчица зернами 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо порвать или нарезать салатные листья. Можно заменить их пекинской капустой.

Салатные листья. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Болгарский перец, ветчину и ананасы нарезать тонкой соломкой.

Ветчина и ананас. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса перетереть в пасту прованский травы с чесноком и солью.

Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить растительное масло, горчицу и лимонный сок, интенсивно перемешать вилкой до образования однородной эмульсии.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат выложить в форме венка, полить соусом перед подачей.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Украсить половинками помидоров черри.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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