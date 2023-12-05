Салат "Гавайи" с ветчиной без майонеза — видео рецепт

Рецепт вкусного салата с ветчиной и без майонеза к Новому году 2024
В этом рецепте вкуснейшее сочетание продуктов, благодаря которому салат получается очень свежим и сочным. Копченная ветчина (балык) придают особую нотку и прекрасно сочетается с ананасами и болгарский перцем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- салатные листья (или пекинская капуста) 150-200 гр;
- ветчина варено-копченая (или балык) 200-250 гр;
- болгарский перец 90-100 гр;
- ананас 3-4 колечка;
- помидоры маленькие 3-4 шт.
Для соуса:
- прованские трави или травы средиземноморья 1 ч.л;
- соль 0,5 ч.л. (по вкусу);
- чеснок 1 зубчик;
- растительное масло без запаха 3 ст.л;
- лимонный сок 1 ст.л;
- горчица зернами 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо порвать или нарезать салатные листья. Можно заменить их пекинской капустой.
Болгарский перец, ветчину и ананасы нарезать тонкой соломкой.
Для соуса перетереть в пасту прованский травы с чесноком и солью.
Добавить растительное масло, горчицу и лимонный сок, интенсивно перемешать вилкой до образования однородной эмульсии.
Салат выложить в форме венка, полить соусом перед подачей.
Украсить половинками помидоров черри.
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