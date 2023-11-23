Вкусный рецепт салата к праздничному столу — видео

Рецепт вкусного салата с ветчиной к праздничному столу — обязательно сохраните
Очень вкусный и простой салат, который готовится всего за 5 минут и прекрасно подойдет на праздник. Этот салат запомнится вам своим оригинальным и неповторимым вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- ветчина — 250 г;
- огурец свежий — 150 г;
- яйцо — 3 шт.;
- сыр — 100-120 г;
- чернослив (желательно копченый) — 70 г;
- майонез — 100-150 г (по вкусу);
- грецкие орехи (по желанию).
Способ приготовления
Ветчину и свежий огурец нарезать соломкой.
Выложить первым слоем ветчину, потом майонез.
Затем нужно нарезать свежий огурец, выложить его поверх ветчины и добавить слой майонеза.
Сверху на крупной терке натереть яйца, посолить и поперчить. Снова смазать майонезом.
Нарезать чернослив мелкой соломкой. Выложить следующим слоем и смазать майонезом.
Сверху натереть сыр на крупной терке.
Дать салату пропитаться 20-30 минут.
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