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Рецепт вкусного салата с ветчиной к праздничному столу — обязательно сохраните

23 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт салата к праздничному столу — видео
Салат с ветчиной. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой салат, который готовится всего за 5 минут и прекрасно подойдет на праздник. Этот салат запомнится вам своим оригинальным и неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • ветчина — 250 г;
  • огурец свежий — 150 г;
  • яйцо — 3 шт.;
  • сыр — 100-120 г;
  • чернослив (желательно копченый) — 70 г;
  • майонез — 100-150 г (по вкусу);
  • грецкие орехи (по желанию).

Способ приготовления 

Ветчину и свежий огурец нарезать соломкой.

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Нарезанная ветчина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить первым слоем ветчину, потом майонез. 

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Огурец и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно нарезать свежий огурец, выложить его поверх ветчины и добавить слой майонеза. 

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Добавление яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху на крупной терке натереть яйца, посолить и поперчить. Снова смазать майонезом.

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Нарезанный чернослив. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать чернослив мелкой соломкой. Выложить следующим слоем и смазать майонезом.

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Добавление сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху натереть сыр на крупной терке.

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать салату пропитаться 20-30 минут.

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