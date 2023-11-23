Вкусный рецепт салата к праздничному столу — видео

Салат с ветчиной. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой салат, который готовится всего за 5 минут и прекрасно подойдет на праздник. Этот салат запомнится вам своим оригинальным и неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

ветчина — 250 г;

огурец свежий — 150 г;

яйцо — 3 шт.;

сыр — 100-120 г;

чернослив (желательно копченый) — 70 г;

майонез — 100-150 г (по вкусу);

грецкие орехи (по желанию).

Способ приготовления

Ветчину и свежий огурец нарезать соломкой.

Нарезанная ветчина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить первым слоем ветчину, потом майонез.

Огурец и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно нарезать свежий огурец, выложить его поверх ветчины и добавить слой майонеза.

Добавление яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху на крупной терке натереть яйца, посолить и поперчить. Снова смазать майонезом.

Нарезанный чернослив. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать чернослив мелкой соломкой. Выложить следующим слоем и смазать майонезом.

Добавление сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху натереть сыр на крупной терке.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать салату пропитаться 20-30 минут.

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