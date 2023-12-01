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Рецепт вкусного салата с куриной печенью — сохраните к праздникам

1 декабря 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт новогоднего салата — видео
Новогодний стол. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой салат готовится из простых ингредиентов. Хорошо подойдет для праздничного стола, он очень питателен, а все продукты в нем очень удачно сочетаются.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 400 г куриной печени;
  • 2 средние луковицы;
  • 100 г моркови по-корейски;
  • 2 –3 шт. соленых/маринованных огурцов;
  • майонез для заправки салата.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук на полкольца и обжарить на сковороде. Лука должно быть много. При обжаривании добавляем чайную ложку сахара и соли.

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Жареный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем добавляем печень. В этом рецепте используется куриная печень, но вы можете выбрать любую.

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Жареная печень. Фото: YouTube @prostirecepti

Жарить печень нужно на среднем огне, чтобы она успела приготовиться внутри.

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Морковь по-корейски. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно нарезать маринованные или квашеные огурцы.

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Маринованные огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нам понадобится морковь по-корейски. Ее нужно немного нарезать и добавляем к огурцам.

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @prostirecepti

Печень, которую охлаждение нужно нарезать на небольшие кусочки. Добавить ко всем ингредиентам.

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Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Осталось заправить салат майонезом или сметаной. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

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