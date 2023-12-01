Простой рецепт новогоднего салата — видео

Рецепт вкусного салата с куриной печенью — сохраните к праздникам
Такой салат готовится из простых ингредиентов. Хорошо подойдет для праздничного стола, он очень питателен, а все продукты в нем очень удачно сочетаются.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 400 г куриной печени;
- 2 средние луковицы;
- 100 г моркови по-корейски;
- 2 –3 шт. соленых/маринованных огурцов;
- майонез для заправки салата.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук на полкольца и обжарить на сковороде. Лука должно быть много. При обжаривании добавляем чайную ложку сахара и соли.
Затем добавляем печень. В этом рецепте используется куриная печень, но вы можете выбрать любую.
Жарить печень нужно на среднем огне, чтобы она успела приготовиться внутри.
Теперь нужно нарезать маринованные или квашеные огурцы.
Теперь нам понадобится морковь по-корейски. Ее нужно немного нарезать и добавляем к огурцам.
Печень, которую охлаждение нужно нарезать на небольшие кусочки. Добавить ко всем ингредиентам.
Осталось заправить салат майонезом или сметаной. Все тщательно перемешать и можно подавать на стол.
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