Салат на новый год, который понравится всем — видео рецепт

Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Если вы не знали, какие салаты приготовить на Новый год без всякой возни и заморочек, тогда этот рецепт точно для вас. Он точно удивит ваших гостей, и они попросят вас рассказать его секрет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится:

куриная грудка — 150 г;

плавленный сырок — 2 шт.;

горошек — 130 г;

помидор — 150 г;

майонез — 2 ст.л.;

чеснок — 1 зубок.

Способ приготовления

Сначала необходимо приготовить соус, для этого к майонезу нужно добавить чеснок и все тщательно перемешать.

Майонез и чеснок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать копченое филе соломкой, оно будет выкладываться в салате первым слоем.

Копченная курица. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху курицы нужно натереть плавленые сырки и смазать майонезом. Для того, чтобы сырки было легче натирать их можно немного заморозить в морозильной камере.

Плавленный сыр и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем слой консервированного горошка.

Консервированный горошек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Последним слоем будут помидоры. Их лучше нарезать дольками. Салат готов, сверху можно посыпать зеленью.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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