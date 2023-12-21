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Рецепт вкуснейшего салата на новогодний стол за 10 минут

21 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат на новый год, который понравится всем — видео рецепт
Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если вы не знали, какие салаты приготовить на Новый год без всякой возни и заморочек, тогда этот рецепт точно для вас. Он точно удивит ваших гостей, и они попросят вас рассказать его секрет. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно

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Вам понадобится: 

  • куриная грудка — 150 г;
  • плавленный сырок — 2 шт.;
  • горошек — 130 г;
  • помидор — 150 г;
  • майонез — 2 ст.л.;
  • чеснок — 1 зубок.

Способ приготовления 

Сначала необходимо приготовить соус, для этого к майонезу нужно добавить чеснок и все тщательно перемешать. 

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Майонез и чеснок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать копченое филе соломкой, оно будет выкладываться в салате первым слоем. 

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Копченная курица. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху курицы нужно натереть плавленые сырки и смазать майонезом. Для того, чтобы сырки было легче натирать их можно немного заморозить в морозильной камере. 

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Плавленный сыр и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем слой консервированного горошка. 

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Консервированный горошек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Последним слоем будут помидоры. Их лучше нарезать дольками. Салат готов, сверху можно посыпать зеленью. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству. 

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