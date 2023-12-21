Салат на новый год, который понравится всем — видео рецепт

Рецепт вкуснейшего салата на новогодний стол за 10 минут
Если вы не знали, какие салаты приготовить на Новый год без всякой возни и заморочек, тогда этот рецепт точно для вас. Он точно удивит ваших гостей, и они попросят вас рассказать его секрет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 150 г;
- плавленный сырок — 2 шт.;
- горошек — 130 г;
- помидор — 150 г;
- майонез — 2 ст.л.;
- чеснок — 1 зубок.
Способ приготовления
Сначала необходимо приготовить соус, для этого к майонезу нужно добавить чеснок и все тщательно перемешать.
Далее нужно нарезать копченое филе соломкой, оно будет выкладываться в салате первым слоем.
Сверху курицы нужно натереть плавленые сырки и смазать майонезом. Для того, чтобы сырки было легче натирать их можно немного заморозить в морозильной камере.
Сверху выкладываем слой консервированного горошка.
Последним слоем будут помидоры. Их лучше нарезать дольками. Салат готов, сверху можно посыпать зеленью.
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