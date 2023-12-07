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Рецепт вкусного салата "Идеал" — гораздо круче оливье

7 декабря 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Красивый и вкусный салат на Новый год — видео рецепт
Салат с мясом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат готовится слоями из ингредиентов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Обязательно попробуйте приготовить на Новый год, ваши гости точно оценят. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно

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Вам понадобится: 

  • мясо 300 г;
  • огурец 2 шт;
  • перец сладкий 1 шт;
  • зелень;
  • сыр 100 г;
  • яйца 3 шт;
  • соль;
  • майонез. 

Способ приготовления

Сначала нужно сварить мясо и нарезать средним кубиком. Мясо в этом салате будет первым слоем. 

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Кусочки мяса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мясной слой смазываем майонезом. Далее сверху нужно выложить натертый свежий огурец, смазываем майонезом. 

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Тертый огурец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху добавляем слой свежей зелени, также смазываем майонезом. 

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Свежий огурец и зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Следующим слоем добавляем сладкий перец, смазываем майонезом и добавляем тертый сыр. 

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Сладкий перец и сыр. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху добавляем слой из тертых яиц. Украшаем зеленью, можно подавать на стол. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления. 

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди к Новому году 2024. 

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу. 

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