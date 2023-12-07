Красивый и вкусный салат на Новый год — видео рецепт

Салат с мясом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот салат готовится слоями из ингредиентов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Обязательно попробуйте приготовить на Новый год, ваши гости точно оценят.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.

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Вам понадобится:

мясо 300 г;

огурец 2 шт;

перец сладкий 1 шт;

зелень;

сыр 100 г;

яйца 3 шт;

соль;

майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить мясо и нарезать средним кубиком. Мясо в этом салате будет первым слоем.

Кусочки мяса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Мясной слой смазываем майонезом. Далее сверху нужно выложить натертый свежий огурец, смазываем майонезом.

Тертый огурец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху добавляем слой свежей зелени, также смазываем майонезом.

Свежий огурец и зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Следующим слоем добавляем сладкий перец, смазываем майонезом и добавляем тертый сыр.

Сладкий перец и сыр. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху добавляем слой из тертых яиц. Украшаем зеленью, можно подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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