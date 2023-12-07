Красивый и вкусный салат на Новый год — видео рецепт

Рецепт вкусного салата "Идеал" — гораздо круче оливье
Этот салат готовится слоями из ингредиентов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Обязательно попробуйте приготовить на Новый год, ваши гости точно оценят.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.
Вам понадобится:
- мясо 300 г;
- огурец 2 шт;
- перец сладкий 1 шт;
- зелень;
- сыр 100 г;
- яйца 3 шт;
- соль;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить мясо и нарезать средним кубиком. Мясо в этом салате будет первым слоем.
Мясной слой смазываем майонезом. Далее сверху нужно выложить натертый свежий огурец, смазываем майонезом.
Сверху добавляем слой свежей зелени, также смазываем майонезом.
Следующим слоем добавляем сладкий перец, смазываем майонезом и добавляем тертый сыр.
Сверху добавляем слой из тертых яиц. Украшаем зеленью, можно подавать на стол.
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