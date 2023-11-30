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Рецепт вкусного салата к Новому году Дракона 2024, который заменит оливье

30 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с отварным мясом — видео рецепт
Новогодний стол. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Советуем сохранить рецепт этого салата к новогодним праздникам. Он очень вкусный и сытный, все вкусы удачно сочетаются между собой. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • отварное мясо 200 г;
  • огурцы 1 шт;
  • помидор 2 шт;
  • яйца 4 шт;
  • картофель 2-3 шт;
  • растительное масло для жарки;
  • консервированный горох 200 г;
  • майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать свежий огурец тонкой соломкой. 

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Свежий огурец. Фото: YouTube @prostirecepti

Потом нам понадобятся помидоры, из них нужно удалить сок и нарезать соломкой.

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Свежий помидор. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать отварную говядину, можно заменить мясом индейки.

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Вареные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно отдельно натереть вареные яичные белки и добавить ко всем ингредиентам.

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Желток и укроп. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно натереть яичные желтки, но их мы будем использовать как украшение. Добавляем к желтикам немного укропа и лепим шарики в виде небольших яиц.

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Добавление горошка. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно натереть сырой картофель и промыть его в воде, чтобы убрать крахмал. Дальше нужно просушить картофель при помощи бумажных полотенец и обжарить в кипящем масле.

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Тертый картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Ко всем ингредиентам добавляем консервированный горошек. Все заправляем майонезом.

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Жареная картошка. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем салат на тарелку, покрываем сверху картофельной соломкой, в центр кладем листик салата, а сверху яйца из желтка.

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Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

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