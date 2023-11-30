Салат с отварным мясом — видео рецепт

Новогодний стол. Фото: Freepik

Советуем сохранить рецепт этого салата к новогодним праздникам. Он очень вкусный и сытный, все вкусы удачно сочетаются между собой. Убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

отварное мясо 200 г;

огурцы 1 шт;

помидор 2 шт;

яйца 4 шт;

картофель 2-3 шт;

растительное масло для жарки;

консервированный горох 200 г;

майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать свежий огурец тонкой соломкой.

Свежий огурец. Фото: YouTube @prostirecepti

Потом нам понадобятся помидоры, из них нужно удалить сок и нарезать соломкой.

Свежий помидор. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать отварную говядину, можно заменить мясом индейки.

Вареные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно отдельно натереть вареные яичные белки и добавить ко всем ингредиентам.

Желток и укроп. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно натереть яичные желтки, но их мы будем использовать как украшение. Добавляем к желтикам немного укропа и лепим шарики в виде небольших яиц.

Добавление горошка. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно натереть сырой картофель и промыть его в воде, чтобы убрать крахмал. Дальше нужно просушить картофель при помощи бумажных полотенец и обжарить в кипящем масле.

Тертый картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Ко всем ингредиентам добавляем консервированный горошек. Все заправляем майонезом.

Жареная картошка. Фото: YouTube @prostirecepti

Выкладываем салат на тарелку, покрываем сверху картофельной соломкой, в центр кладем листик салата, а сверху яйца из желтка.

Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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