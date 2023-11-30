Салат с отварным мясом — видео рецепт

Рецепт вкусного салата к Новому году Дракона 2024, который заменит оливье
Советуем сохранить рецепт этого салата к новогодним праздникам. Он очень вкусный и сытный, все вкусы удачно сочетаются между собой. Убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- отварное мясо 200 г;
- огурцы 1 шт;
- помидор 2 шт;
- яйца 4 шт;
- картофель 2-3 шт;
- растительное масло для жарки;
- консервированный горох 200 г;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать свежий огурец тонкой соломкой.
Потом нам понадобятся помидоры, из них нужно удалить сок и нарезать соломкой.
Далее нужно нарезать отварную говядину, можно заменить мясом индейки.
Теперь нужно отдельно натереть вареные яичные белки и добавить ко всем ингредиентам.
Затем нужно натереть яичные желтки, но их мы будем использовать как украшение. Добавляем к желтикам немного укропа и лепим шарики в виде небольших яиц.
Далее нужно натереть сырой картофель и промыть его в воде, чтобы убрать крахмал. Дальше нужно просушить картофель при помощи бумажных полотенец и обжарить в кипящем масле.
Ко всем ингредиентам добавляем консервированный горошек. Все заправляем майонезом.
Выкладываем салат на тарелку, покрываем сверху картофельной соломкой, в центр кладем листик салата, а сверху яйца из желтка.
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