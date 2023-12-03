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Рецепт вкусного печенья на Рождество, Николая или Новый год от Клопотенко

3 декабря 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой рецепт печенья.
Рождественское печенье. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приближаются праздники, а это значит, что самое время рассказать вам рецепт печенья на Рождество, Николая или Новый год. Это рецепт имбирного печенья, которое все так обожают. Можно собраться вместе с друзьями, родными, привлечь детей и вместе приготовить такое замечательное праздничное печенье за 10 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 350 г муки;
  • 200 г сахара;
  • 200 г размягченного сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 1 ч. л. молотого имбиря;
  • 1 ч. л. какао-порошка;
  • 1,2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1,2 ч. л. соли;
  • 15 г шоколадной пасты.

Способ приготовления

Для теста смешайте в миске 350 г муки, 200 г сахара и 200 г размягченного сливочного масла.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @klopotenko

Вбейте 2 яйца и добавьте 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. какао-порошка, 1,2 ч. л. соли и 1,2 ч. л. разрыхлителя.

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Сливочное масло и мука. Фото: YouTube @klopotenko

Замесите мягкое эластичное тесто, оно должно немного прилипать к рукам, это не страшно.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

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Приготовление печенья. Фото: YouTube @klopotenko

Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки.

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Печенье в духовке. Фото: YouTube @klopotenko

Застелите противень пергаментом и выложите фигурки из теста. Выпекать печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.

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Нанесение шоколадной поста. Фото: YouTube @klopotenko

Готовому печенью дайте немного остыть, затем смазывайте шоколадной пастой и наслаждайтесь. Понадобится примерно 15 г на каждое печенье.

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Имбирное печенье. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о рецепте елки из слоеного теста с сыром ко Дню Святого Николая. Начинку можно выбрать как сладкую, так и соленую, при этом она украсит новогодний стол.

Также интересен рецепт сырного рождественского штолена ко Дню Святого Николая.

Советуем ознакомиться с тортом "Тысяча и одна ночь" по авторскому рецепту. Он получается мягкий, в меру сладкий, с выраженным шоколадным вкусом. Коржи готовятся просто и быстро.

Или обратите внимание на рецепт тающего во рту яблочного пирога без муки.

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