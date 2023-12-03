Очень вкусный и простой рецепт печенья.

Рождественское печенье. Фото: YouTube @klopotenko

Приближаются праздники, а это значит, что самое время рассказать вам рецепт печенья на Рождество, Николая или Новый год. Это рецепт имбирного печенья, которое все так обожают. Можно собраться вместе с друзьями, родными, привлечь детей и вместе приготовить такое замечательное праздничное печенье за 10 минут.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

350 г муки;

200 г сахара;

200 г размягченного сливочного масла;

2 яйца;

1 ч. л. корицы;

1 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. какао-порошка;

1,2 ч. л. разрыхлителя;

1,2 ч. л. соли;

15 г шоколадной пасты.

Способ приготовления

Для теста смешайте в миске 350 г муки, 200 г сахара и 200 г размягченного сливочного масла.

Сливочное масло. Фото: YouTube @klopotenko

Вбейте 2 яйца и добавьте 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. какао-порошка, 1,2 ч. л. соли и 1,2 ч. л. разрыхлителя.

Сливочное масло и мука. Фото: YouTube @klopotenko

Замесите мягкое эластичное тесто, оно должно немного прилипать к рукам, это не страшно.

Приготовление теста. Фото: YouTube @klopotenko

Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Приготовление печенья. Фото: YouTube @klopotenko

Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки.

Печенье в духовке. Фото: YouTube @klopotenko

Застелите противень пергаментом и выложите фигурки из теста. Выпекать печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.

Нанесение шоколадной поста. Фото: YouTube @klopotenko

Готовому печенью дайте немного остыть, затем смазывайте шоколадной пастой и наслаждайтесь. Понадобится примерно 15 г на каждое печенье.

Имбирное печенье. Фото: YouTube @klopotenko

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