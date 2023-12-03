Очень вкусный и простой рецепт печенья.

Рецепт вкусного печенья на Рождество, Николая или Новый год от Клопотенко
Приближаются праздники, а это значит, что самое время рассказать вам рецепт печенья на Рождество, Николая или Новый год. Это рецепт имбирного печенья, которое все так обожают. Можно собраться вместе с друзьями, родными, привлечь детей и вместе приготовить такое замечательное праздничное печенье за 10 минут.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 350 г муки;
- 200 г сахара;
- 200 г размягченного сливочного масла;
- 2 яйца;
- 1 ч. л. корицы;
- 1 ч. л. молотого имбиря;
- 1 ч. л. какао-порошка;
- 1,2 ч. л. разрыхлителя;
- 1,2 ч. л. соли;
- 15 г шоколадной пасты.
Способ приготовления
Для теста смешайте в миске 350 г муки, 200 г сахара и 200 г размягченного сливочного масла.
Вбейте 2 яйца и добавьте 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. какао-порошка, 1,2 ч. л. соли и 1,2 ч. л. разрыхлителя.
Замесите мягкое эластичное тесто, оно должно немного прилипать к рукам, это не страшно.
Готовое тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
Затем достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре еще на час. После этого раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырежьте из теста фигурки.
Застелите противень пергаментом и выложите фигурки из теста. Выпекать печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
Готовому печенью дайте немного остыть, затем смазывайте шоколадной пастой и наслаждайтесь. Понадобится примерно 15 г на каждое печенье.
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