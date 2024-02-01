Полезный и вкусный овощной салат в зимнее время года — видео рецепт

Редька "Дайкон". Фото: YouTube @user-Tetiana88

В зимнее время года может не хватать витаминов в рационе. Предлагаем вам простой рецепт овощного салата с редькой, которая очень полезна для нашего организма.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

редька "Дайкон";

морковь;

капуста.

Для заправки:

соль,

масло;

сок лимона;

чеснок;

перец черный молотый.

Способ приготовления

Редьку и морковь необходимо натереть на терке.

Редька и морковь. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Также понадобится порезать капусту.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Смешать все ингредиенты в одной тарелке.

Приготовление салата. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Осталось только посолить, поперчить, добавить растительное масло и сок лимона.

Готовый салат. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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