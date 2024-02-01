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Рецепт вкусного овощного салата с редькой "Дайкон"

1 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный и вкусный овощной салат в зимнее время года — видео рецепт
Редька "Дайкон". Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В зимнее время года может не хватать витаминов в рационе. Предлагаем вам простой рецепт овощного салата с редькой, которая очень полезна для нашего организма. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

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Вам понадобится: 

  • редька "Дайкон";
  • морковь;
  • капуста. 

Для заправки: 

  • соль,
  • масло;
  • сок лимона; 
  • чеснок; 
  • перец черный молотый. 

Способ приготовления 

Редьку и морковь необходимо натереть на терке. 

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Редька и морковь. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Также понадобится порезать капусту. 

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Смешать все ингредиенты в одной тарелке. 

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Приготовление салата. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Осталось только посолить, поперчить, добавить растительное масло и сок лимона. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.

И традиционный украинский салат из свеклы.

рецепты
овощи
лайфхаки
капуста
морковь
витамины
салат
редька

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