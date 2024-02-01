Полезный и вкусный овощной салат в зимнее время года — видео рецепт

Рецепт вкусного овощного салата с редькой "Дайкон"
В зимнее время года может не хватать витаминов в рационе. Предлагаем вам простой рецепт овощного салата с редькой, которая очень полезна для нашего организма.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- редька "Дайкон";
- морковь;
- капуста.
Для заправки:
- соль,
- масло;
- сок лимона;
- чеснок;
- перец черный молотый.
Способ приготовления
Редьку и морковь необходимо натереть на терке.
Также понадобится порезать капусту.
Смешать все ингредиенты в одной тарелке.
Осталось только посолить, поперчить, добавить растительное масло и сок лимона.
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