Что приготовить на Новый год 2024 — видео рецепт

Рецепт вкусного новогоднего салата со шпротами "Елка"
Предлагаем украсить новогодний стол красивым салатом в виде новогодней елочки. Это рецепт слоеного салата с классическим сочетанием продуктов, который придется по вкусу всем, кто любит шпроты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо вареное 2 шт;
- плавленый сыр 90 гр;
- чеснок 2 зубчика;
- шпроты 10-14 шт;
- огурец 1 шт;
- сухарики 70 гр. (из 70 гр. хлеба);
- майонез 80-100 гр.
Для декора:
- укроп;
- помидоры черри 3-4 шт;
- маслины 3-4 шт;
- болгарский перец – несколько ломтиков.
Способ приготовления
Хлеб подсушить на сковородке до состояния сухариков. Плавленый сыр натереть на мелкой терке. Чтобы лучше натирался, можно предварительно положить в морозильную камеру на 15-20 минут.
Натереть на терке яйцо, измельчить чеснок. Нарезать огурец тонкими полукольцами.
На блюде, на котором будете подавать салат, нарисовать майонезом контур елочки. Внутри тоже сделать тонкую сеточку.
Первым слоем выложить сухарики. Посыпать половиной чеснока. Этот слой дополнительно не смазывать майонезом, чтобы сухарики не размокли, сеточки майонеза внизу хватит, чтобы их немного смягчить и пропитать.
Вторым слоем будет плавленый сыр и 1,2 чеснока. Под шубой из плавленого сыра сухарики тоже не будут так размокать. Этот слой слегка покрыть майонезом по контуру и внутри.
Третим слоем выложить вареные яйца, сверху тонкая сеточка майонеза.
Четвертым слоем выложить шпроты. Чтобы убрать лишний жир, можно положить их на бумажное полотенце. Сверху смазываем майонезом. Пятым слоем выложить огурцы.
Украсить елочку веточками укропа, помидорами черри, маслинами и болгарским перцем. Также для декора можно использовать другие элементы, например, перепелиные яйца, оливки, сыр. Как видите, сочетание ингредиентов в салате классическое и знакомое по вкусу многим.
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