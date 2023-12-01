Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт вкусного новогоднего салата со шпротами "Елка" arrow

Рецепт вкусного новогоднего салата со шпротами "Елка"

1 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на Новый год 2024 — видео рецепт
Салат в виде елки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем украсить новогодний стол красивым салатом в виде новогодней елочки. Это рецепт слоеного салата с классическим сочетанием продуктов, который придется по вкусу всем, кто любит шпроты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • яйцо вареное 2 шт;
  • плавленый сыр 90 гр;
  • чеснок 2 зубчика;
  • шпроты 10-14 шт;
  • огурец 1 шт;
  • сухарики 70 гр. (из 70 гр. хлеба);
  • майонез 80-100 гр.

Для декора:

  • укроп;
  • помидоры черри 3-4 шт;
  • маслины 3-4 шт;
  • болгарский перец – несколько ломтиков. 

Способ приготовления 

Хлеб подсушить на сковородке до состояния сухариков. Плавленый сыр натереть на мелкой терке. Чтобы лучше натирался, можно предварительно положить в морозильную камеру на 15-20 минут.

null
Плавленный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть на терке яйцо, измельчить чеснок. Нарезать огурец тонкими полукольцами.

null
Тертый чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На блюде, на котором будете подавать салат, нарисовать майонезом контур елочки. Внутри тоже сделать тонкую сеточку. 

null
Сухарики и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Первым слоем выложить сухарики. Посыпать половиной чеснока. Этот слой дополнительно не смазывать майонезом, чтобы сухарики не размокли, сеточки майонеза внизу хватит, чтобы их немного смягчить и пропитать. 

null
Основа салата из сухариков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторым слоем будет плавленый сыр и 1,2 чеснока. Под шубой из плавленого сыра сухарики тоже не будут так размокать. Этот слой слегка покрыть майонезом по контуру и внутри. 

null
Слой плавленного сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третим слоем выложить вареные яйца, сверху тонкая сеточка майонеза. 

null
Огурцы и шпроты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертым слоем выложить шпроты. Чтобы убрать лишний жир, можно положить их на бумажное полотенце. Сверху смазываем майонезом. Пятым слоем выложить огурцы. 

null
Украшение салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Украсить елочку веточками укропа, помидорами черри, маслинами и болгарским перцем. Также для декора можно использовать другие элементы, например, перепелиные яйца, оливки, сыр. Как видите, сочетание ингредиентов в салате классическое и знакомое по вкусу многим.

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали про рецепт вкусного салата "Идеал" – обязательно сохраните на праздники. 

Также мы писали про рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024. 

А вот этот салат побил все рекорды — всего четыре простых ингредиента. 

Также мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме