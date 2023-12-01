Что приготовить на Новый год 2024 — видео рецепт

Салат в виде елки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Предлагаем украсить новогодний стол красивым салатом в виде новогодней елочки. Это рецепт слоеного салата с классическим сочетанием продуктов, который придется по вкусу всем, кто любит шпроты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо вареное 2 шт;

плавленый сыр 90 гр;

чеснок 2 зубчика;

шпроты 10-14 шт;

огурец 1 шт;

сухарики 70 гр. (из 70 гр. хлеба);

майонез 80-100 гр.

Для декора:

укроп;

помидоры черри 3-4 шт;

маслины 3-4 шт;

болгарский перец – несколько ломтиков.

Способ приготовления

Хлеб подсушить на сковородке до состояния сухариков. Плавленый сыр натереть на мелкой терке. Чтобы лучше натирался, можно предварительно положить в морозильную камеру на 15-20 минут.

Плавленный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть на терке яйцо, измельчить чеснок. Нарезать огурец тонкими полукольцами.

Тертый чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На блюде, на котором будете подавать салат, нарисовать майонезом контур елочки. Внутри тоже сделать тонкую сеточку.

Сухарики и майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Первым слоем выложить сухарики. Посыпать половиной чеснока. Этот слой дополнительно не смазывать майонезом, чтобы сухарики не размокли, сеточки майонеза внизу хватит, чтобы их немного смягчить и пропитать.

Основа салата из сухариков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторым слоем будет плавленый сыр и 1,2 чеснока. Под шубой из плавленого сыра сухарики тоже не будут так размокать. Этот слой слегка покрыть майонезом по контуру и внутри.

Слой плавленного сыра. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Третим слоем выложить вареные яйца, сверху тонкая сеточка майонеза.

Огурцы и шпроты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Четвертым слоем выложить шпроты. Чтобы убрать лишний жир, можно положить их на бумажное полотенце. Сверху смазываем майонезом. Пятым слоем выложить огурцы.

Украшение салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Украсить елочку веточками укропа, помидорами черри, маслинами и болгарским перцем. Также для декора можно использовать другие элементы, например, перепелиные яйца, оливки, сыр. Как видите, сочетание ингредиентов в салате классическое и знакомое по вкусу многим.

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