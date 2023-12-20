Очень вкусная скумбрия в духовке — видео рецепт

Запеченная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Предлагаем приготовить скумбрию в духовке по рецепту известного шеф-повара Гордона Рамзи. Получается невероятно вкусно, рыба сочная, мягкая и ароматная с хрустящей корочкой сверху.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

скумбрия свежемороженая 2 шт. (4 филе);

соль 0,5 ч.л;

паприка 1 ч.л;

чеснок 2 зубчика;

черный перец молотый;

оливковое масло 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо разделать скумбрию на филе.

Скумбрия на столе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать растительное масло, соль, паприку, мелко измельченный чеснок и черный молотый перец.

Филе скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить эту пасту по филе и оставить мариноваться минимум на 20-30 минут.

Специи для скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить скумбрию на пергамент кожей верх.

Запеченная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить слегка, посыпать молотым перцем, запекать 10-13 минут на самом верхнем уровне духовки при температуре 200°С.

Запеченная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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