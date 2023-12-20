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Рецепт скумбрии от Гордона Рамзи, как в ресторане — сохраните на праздники

20 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусная скумбрия в духовке — видео рецепт
Запеченная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить скумбрию в духовке по рецепту известного шеф-повара Гордона Рамзи. Получается невероятно вкусно, рыба сочная, мягкая и ароматная с хрустящей корочкой сверху. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • скумбрия свежемороженая 2 шт. (4 филе);
  • соль 0,5 ч.л;
  • паприка 1 ч.л;
  • чеснок 2 зубчика;
  • черный перец молотый;
  • оливковое масло 1 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо разделать скумбрию на филе. 

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Скумбрия на столе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать растительное масло, соль, паприку, мелко измельченный чеснок и черный молотый перец. 

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Филе скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить эту пасту по филе и оставить мариноваться минимум на 20-30 минут.

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Специи для скумбрии. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить скумбрию на пергамент кожей верх. 

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Запеченная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить слегка, посыпать молотым перцем, запекать 10-13 минут на самом верхнем уровне духовки при температуре 200°С. 

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Запеченная скумбрия. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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