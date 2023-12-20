Очень вкусная скумбрия в духовке — видео рецепт

Рецепт скумбрии от Гордона Рамзи, как в ресторане — сохраните на праздники
Предлагаем приготовить скумбрию в духовке по рецепту известного шеф-повара Гордона Рамзи. Получается невероятно вкусно, рыба сочная, мягкая и ароматная с хрустящей корочкой сверху.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- скумбрия свежемороженая 2 шт. (4 филе);
- соль 0,5 ч.л;
- паприка 1 ч.л;
- чеснок 2 зубчика;
- черный перец молотый;
- оливковое масло 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо разделать скумбрию на филе.
Смешать растительное масло, соль, паприку, мелко измельченный чеснок и черный молотый перец.
Распределить эту пасту по филе и оставить мариноваться минимум на 20-30 минут.
Выложить скумбрию на пергамент кожей верх.
Посолить слегка, посыпать молотым перцем, запекать 10-13 минут на самом верхнем уровне духовки при температуре 200°С.
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