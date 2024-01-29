Вкусное первое блюдо - видео рецепт

Рецепт сырного супа — вкусный и сытный для холодного времени года
Такой сырный суп понравится абсолютно всем. Он очень хорошо согревает в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 450 фарша из телятины (или говядины);
- 1 луковица;
- 3 морковки;
- 3 стебля сельдерея;
- 6 картофелин;
- 4 ст.л. (60 г) сливочного масла (1 ст.л. для тушения овощей, 3 ст.л. для пассерования муки);
- 3 ст.л. муки;
- 500 мл молока;
- 200 г сыра;
- 150 мл сметаны;
- 1,5 л воды;
- соль по вкусу;
- 0,5 ч.л. молотого черного перца;
- 1 ч.л. паприки;
- щепотка каенского перца (острого) по желанию;
- петрушка по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук и натереть морковь. Также понадобится несколько веточек сельдерея, которые нужно натереть на терке.
Затем нужно нарезать кубиками картофель.
Далее берем кастрюлю с толстым дном, выкладываем на дно фарш и разбиваем его на маленькие кусочки.
Убираем из кастрюли фарш. В эту же кастрюлю кладем сливочное масло. Жарим лук, морковь и сельдерей.
Затем возвращаем в кастрюлю фарш и добавляем нарезанный картофель. Добавляем соль, перец, ложку сладкой паприки и щепотку черного перца.
Залить водой и довести до кипения, варить 20 минут.
На сковороде растопить сливочное масло, добавить три столовых ложки муки и быстро перемешать. Эту смесь добавляем в суп.
Добавляем в кастрюлю молоко, все тщательно перемешать.
В конце добавляем 200 г сыра и 150 мл сметаны. Все тщательно перемешать, варить несколько минут и можно подавать.
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Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.
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