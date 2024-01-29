Вкусное первое блюдо - видео рецепт

Сырный суп. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Такой сырный суп понравится абсолютно всем. Он очень хорошо согревает в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

450 фарша из телятины (или говядины);

1 луковица;

3 морковки;

3 стебля сельдерея;

6 картофелин;

4 ст.л. (60 г) сливочного масла (1 ст.л. для тушения овощей, 3 ст.л. для пассерования муки);

3 ст.л. муки;

500 мл молока;

200 г сыра;

150 мл сметаны;

1,5 л воды;

соль по вкусу;

0,5 ч.л. молотого черного перца;

1 ч.л. паприки;

щепотка каенского перца (острого) по желанию;

петрушка по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук и натереть морковь. Также понадобится несколько веточек сельдерея, которые нужно натереть на терке.

Морковь и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нужно нарезать кубиками картофель.

Фарш в кастрюле. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее берем кастрюлю с толстым дном, выкладываем на дно фарш и разбиваем его на маленькие кусочки.

Морковь и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Убираем из кастрюли фарш. В эту же кастрюлю кладем сливочное масло. Жарим лук, морковь и сельдерей.

Картофель и фарш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем возвращаем в кастрюлю фарш и добавляем нарезанный картофель. Добавляем соль, перец, ложку сладкой паприки и щепотку черного перца.

Фарш и вода. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Залить водой и довести до кипения, варить 20 минут.

Мука и сливочное масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде растопить сливочное масло, добавить три столовых ложки муки и быстро перемешать. Эту смесь добавляем в суп.

Добавление сыра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем в кастрюлю молоко, все тщательно перемешать.

Сырный суп. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В конце добавляем 200 г сыра и 150 мл сметаны. Все тщательно перемешать, варить несколько минут и можно подавать.

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Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.