Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт сырного супа — вкусный и сытный для холодного времени года arrow

Рецепт сырного супа — вкусный и сытный для холодного времени года

29 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное первое блюдо - видео рецепт
Сырный суп. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой сырный суп понравится абсолютно всем. Он очень хорошо согревает в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 450 фарша из телятины (или говядины);
  • 1 луковица;
  • 3 морковки;
  • 3 стебля сельдерея;
  • 6 картофелин;
  • 4 ст.л. (60 г) сливочного масла (1 ст.л. для тушения овощей, 3 ст.л. для пассерования муки);
  • 3 ст.л. муки;
  • 500 мл молока;
  • 200 г сыра;
  • 150 мл сметаны;
  • 1,5 л воды;
  • соль по вкусу;
  • 0,5 ч.л. молотого черного перца;
  • 1 ч.л. паприки;
  • щепотка каенского перца (острого) по желанию;
  • петрушка по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук и натереть морковь. Также понадобится несколько веточек сельдерея, которые нужно натереть на терке.

null
Морковь и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нужно нарезать кубиками картофель.

null
Фарш в кастрюле. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее берем кастрюлю с толстым дном, выкладываем на дно фарш и разбиваем его на маленькие кусочки.

null
Морковь и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Убираем из кастрюли фарш. В эту же кастрюлю кладем сливочное масло. Жарим лук, морковь и сельдерей.

null
Картофель и фарш. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем возвращаем в кастрюлю фарш и добавляем нарезанный картофель. Добавляем соль, перец, ложку сладкой паприки и щепотку черного перца.

null
Фарш и вода. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Залить водой и довести до кипения, варить 20 минут.

null
Мука и сливочное масло. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде растопить сливочное масло, добавить три столовых ложки муки и быстро перемешать. Эту смесь добавляем в суп.

null
Добавление сыра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем в кастрюлю молоко, все тщательно перемешать.

null
Сырный суп. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В конце добавляем 200 г сыра и 150 мл сметаны. Все тщательно перемешать, варить несколько минут и можно подавать.

Раньше мы писали о рецепте солянки из оставшихся после праздников ингредиентов.

Также мы писали об антипохмельном курином супе "кудрявый" по рецепту мамы.

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

еда
лайфхаки
сыр
рецепты
суп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме