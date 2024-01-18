Вкусный и быстрый торт с вишнями — видео рецепт

Рецепт быстрого торта из готового слоеного теста
Рецепт быстрого тортика из готового (магазинного) слоеного теста. Когда нужно быстро и без особого труда что-то приготовить, то этот рецепт именно то, что нужно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- слоеное тесто 1800 г;
- вишни (консервированные) 600 г.
Для крема:
- сливки (36%) 500 мл;
- сливочный сыр 130 г;
- сахарная пудра 70 г;
- экстракт апельсина/ванили 2-3 капли.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать тесто и положить на него замороженные вишни.
Сделать трубочки с вишнями. Это будут наши коржи.
Такие трубочки с вишнями выложить на пергамент. Запекать при 200°С в течение 15-20 минут.
Также потребуется отдельно запечь кусочки слоеного теста для того, чтобы потом сделать крошку.
Теперь нужно приготовить крем. Для этого нужно взбить сливки и добавить сахарную пудру. Затем добавляем холодный сливочный сыр и еще раз взбиваем.
Теперь этим кремом промазываем трубочки с вишнями.
Собираем таким образом торт, промазывая каждый слой.
Украшаем торт крошкой из слоеного теста.
Оставляем торт пропитаться и можно подавать на стол.
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