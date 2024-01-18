Вкусный и быстрый торт с вишнями — видео рецепт

Торт с вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Рецепт быстрого тортика из готового (магазинного) слоеного теста. Когда нужно быстро и без особого труда что-то приготовить, то этот рецепт именно то, что нужно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

слоеное тесто 1800 г;

вишни (консервированные) 600 г.

Для крема:

сливки (36%) 500 мл;

сливочный сыр 130 г;

сахарная пудра 70 г;

экстракт апельсина/ванили 2-3 капли.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать тесто и положить на него замороженные вишни.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сделать трубочки с вишнями. Это будут наши коржи.

Трубочки с вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Такие трубочки с вишнями выложить на пергамент. Запекать при 200°С в течение 15-20 минут.

Трубочки с вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Также потребуется отдельно запечь кусочки слоеного теста для того, чтобы потом сделать крошку.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно приготовить крем. Для этого нужно взбить сливки и добавить сахарную пудру. Затем добавляем холодный сливочный сыр и еще раз взбиваем.

Приготовление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь этим кремом промазываем трубочки с вишнями.

Приготовление торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Собираем таким образом торт, промазывая каждый слой.

Приготовление торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Украшаем торт крошкой из слоеного теста.

Крошки для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Оставляем торт пропитаться и можно подавать на стол.

Готовый пирог. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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