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Рецепт быстрого торта из готового слоеного теста

18 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и быстрый торт с вишнями — видео рецепт
Торт с вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт быстрого тортика из готового (магазинного) слоеного теста. Когда нужно быстро и без особого труда что-то приготовить, то этот рецепт именно то, что нужно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • слоеное тесто 1800 г;
  • вишни (консервированные) 600 г.

Для крема:

  • сливки (36%) 500 мл;
  • сливочный сыр 130 г;
  • сахарная пудра 70 г;
  • экстракт апельсина/ванили 2-3 капли.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать тесто и положить на него замороженные вишни.

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Слоеное тесто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сделать трубочки с вишнями. Это будут наши коржи.

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Трубочки с вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Такие трубочки с вишнями выложить на пергамент. Запекать при 200°С в течение 15-20 минут.

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Трубочки с вишнями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Также потребуется отдельно запечь кусочки слоеного теста для того, чтобы потом сделать крошку.

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Слоеное тесто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно приготовить крем. Для этого нужно взбить сливки и добавить сахарную пудру. Затем добавляем холодный сливочный сыр и еще раз взбиваем.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь этим кремом промазываем трубочки с вишнями.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Собираем таким образом торт, промазывая каждый слой.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Украшаем торт крошкой из слоеного теста.

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Крошки для торта. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Оставляем торт пропитаться и можно подавать на стол.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".

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