Идеальная альтернатива классическому крабовому салату — видео рецепт

Салат с крабовыми палочками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Способ приготовления вкусного и быстрого салата с крабовыми палочками. Он имеет насыщенный и свежий вкус с яркими оттенками. Такое блюдо станет отличным дополнением на праздничном столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится:

крабовые палочки 200 г;

огурец 1 шт;

яйца 4 шт;

маринованный лук 50 г;

кукуруза 150 г;

майонез.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать крабовые палочки или разобрать их на волокна.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Крабовые палочки выложить первым шаром и смазать майонезом.

Свежие огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать огурцы и выложить их вторым слоем, смазать майонезом.

Огурцы и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натереть на терке вареные яйца и выложить следующим слоем. Посолить и смазать майонезом.

Вереные яйца и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выложить слой консервированной кукурузы, сверху украсить майонезом и зеленью.

Консервированная кукуруза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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