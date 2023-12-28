Идеальная альтернатива классическому крабовому салату — видео рецепт

Рецепт шведского салата с крабовыми палочками к Новому году
Способ приготовления вкусного и быстрого салата с крабовыми палочками. Он имеет насыщенный и свежий вкус с яркими оттенками. Такое блюдо станет отличным дополнением на праздничном столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится:
- крабовые палочки 200 г;
- огурец 1 шт;
- яйца 4 шт;
- маринованный лук 50 г;
- кукуруза 150 г;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать крабовые палочки или разобрать их на волокна.
Крабовые палочки выложить первым шаром и смазать майонезом.
Далее нужно нарезать огурцы и выложить их вторым слоем, смазать майонезом.
Натереть на терке вареные яйца и выложить следующим слоем. Посолить и смазать майонезом.
Сверху выложить слой консервированной кукурузы, сверху украсить майонезом и зеленью.
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