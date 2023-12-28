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Рецепт шведского салата с крабовыми палочками к Новому году

28 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальная альтернатива классическому крабовому салату — видео рецепт
Салат с крабовыми палочками. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Способ приготовления вкусного и быстрого салата с крабовыми палочками. Он имеет насыщенный и свежий вкус с яркими оттенками. Такое блюдо станет отличным дополнением на праздничном столе. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки 200 г;
  • огурец 1 шт;
  • яйца 4 шт;
  • маринованный лук 50 г;
  • кукуруза 150 г;
  • майонез.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать крабовые палочки или разобрать их на волокна. 

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Крабовые палочки выложить первым шаром и смазать майонезом. 

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Свежие огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать огурцы и выложить их вторым слоем, смазать майонезом. 

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Огурцы и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Натереть на терке вареные яйца и выложить следующим слоем. Посолить и смазать майонезом. 

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Вереные яйца и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выложить слой консервированной кукурузы, сверху украсить майонезом и зеленью. 

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Консервированная кукуруза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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