Вкусный салат для новогоднего стола без майонеза — видео рецепт

Новогодний стол. Фото: Freepik

Если ищите новый рецепт праздничного салата на Новый год без использования майонеза, рекомендуем приготовить этот оригинальный салат с очень вкусной и сбалансированной заправкой на основе соевого соуса. Настоящее буйство вкусов и ароматов. Весь процесс приготовления займет не больше 10 минут. После такого салата у вас и ваших гостей не будет чувства тяжести.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

болгарский перец 100 гр;

свежий огурец 100 гр;

лук красный 30 гр;

авокадо 1 шт;

салатный микс 200 гр;

красная рыба малосольная 200 гр;

кунжут 10 гр.

Для заправки:

мед 1 ч.л;

растительное масло 2 ст.л;

дижонская горчица 1 ст.л;

соевый соус 4 ст.л.

Для маринования лука:

уксус яблочный1,4 ч.л.

сахар щепотка;

соль.

Способ приготовления

Нарезать тонкими перьями лук, добавить несколько капель яблочного уксуса, щепотку сахара и соли. Оставить мариноваться, пока занимаемся другими ингредиентами.

Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать огурцы и болгарский перец тонкой длинной соломкой.

Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спелый авокадо очистить и нарезать ломтиками (если авокадо спелый, то кожица хорошо снимается руками).

Авокадо для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат нарезать или порвать руками.

Добавление красной рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Красную рыбу нарезать ломтиками.

Листья салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кунжут обжарить на сковороде.

Заправка для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса смешать растительное масло, мед, горчицу и соевый соус, хорошенько взбить вилкой.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Собирать салат непосредственно перед подачей, иначе листья и овощи пожухнут. Смешать в миске салатные листья, огурец и болгарский перец, добавив немного соуса.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На тарелку выложить часть салатных листьев, сверху рыбу и авокадо, снова салатные листья, рыбу и авокадо. Салат сверху полить заправкой и посыпать кунжутом. Салат сразу же подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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