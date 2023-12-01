Вкусный салат для новогоднего стола без майонеза — видео рецепт

Рецепт шикарного салата без майонеза на Новогодний стол
Если ищите новый рецепт праздничного салата на Новый год без использования майонеза, рекомендуем приготовить этот оригинальный салат с очень вкусной и сбалансированной заправкой на основе соевого соуса. Настоящее буйство вкусов и ароматов. Весь процесс приготовления займет не больше 10 минут. После такого салата у вас и ваших гостей не будет чувства тяжести.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- болгарский перец 100 гр;
- свежий огурец 100 гр;
- лук красный 30 гр;
- авокадо 1 шт;
- салатный микс 200 гр;
- красная рыба малосольная 200 гр;
- кунжут 10 гр.
Для заправки:
- мед 1 ч.л;
- растительное масло 2 ст.л;
- дижонская горчица 1 ст.л;
- соевый соус 4 ст.л.
Для маринования лука:
- уксус яблочный1,4 ч.л.
- сахар щепотка;
- соль.
Способ приготовления
Нарезать тонкими перьями лук, добавить несколько капель яблочного уксуса, щепотку сахара и соли. Оставить мариноваться, пока занимаемся другими ингредиентами.
Нарезать огурцы и болгарский перец тонкой длинной соломкой.
Спелый авокадо очистить и нарезать ломтиками (если авокадо спелый, то кожица хорошо снимается руками).
Салат нарезать или порвать руками.
Красную рыбу нарезать ломтиками.
Кунжут обжарить на сковороде.
Для соуса смешать растительное масло, мед, горчицу и соевый соус, хорошенько взбить вилкой.
Собирать салат непосредственно перед подачей, иначе листья и овощи пожухнут. Смешать в миске салатные листья, огурец и болгарский перец, добавив немного соуса.
На тарелку выложить часть салатных листьев, сверху рыбу и авокадо, снова салатные листья, рыбу и авокадо. Салат сверху полить заправкой и посыпать кунжутом. Салат сразу же подавать на стол.
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