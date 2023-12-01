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Рецепт шикарного салата без майонеза на Новогодний стол

1 декабря 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный салат для новогоднего стола без майонеза — видео рецепт
Новогодний стол. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если ищите новый рецепт праздничного салата на Новый год без использования майонеза, рекомендуем приготовить этот оригинальный салат с очень вкусной и сбалансированной заправкой на основе соевого соуса. Настоящее буйство вкусов и ароматов. Весь процесс приготовления займет не больше 10 минут. После такого салата у вас и ваших гостей не будет чувства тяжести. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • болгарский перец 100 гр;
  • свежий огурец 100 гр;
  • лук красный 30 гр;
  • авокадо 1 шт;
  • салатный микс 200 гр;
  • красная рыба малосольная 200 гр;
  • кунжут 10 гр.

Для заправки:

  • мед 1 ч.л;
  • растительное масло 2 ст.л;
  • дижонская горчица 1 ст.л;
  • соевый соус 4 ст.л.

Для маринования лука:

  • уксус яблочный1,4  ч.л.
  • сахар щепотка;
  • соль. 

Способ приготовления 

Нарезать тонкими перьями лук, добавить несколько капель яблочного уксуса, щепотку сахара и соли. Оставить мариноваться, пока занимаемся другими ингредиентами.

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Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать огурцы и болгарский перец тонкой длинной соломкой.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спелый авокадо очистить и нарезать ломтиками (если авокадо спелый, то кожица хорошо снимается руками). 

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Авокадо для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат нарезать или порвать руками. 

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Добавление красной рыбы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Красную рыбу нарезать ломтиками. 

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Листья салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кунжут обжарить на сковороде. 

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Заправка для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соуса смешать растительное масло, мед, горчицу и соевый соус, хорошенько взбить вилкой. 

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Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Собирать салат непосредственно перед подачей, иначе листья и овощи пожухнут. Смешать в миске салатные листья, огурец и болгарский перец, добавив немного соуса. 

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Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На тарелку выложить часть салатных листьев, сверху рыбу и авокадо, снова салатные листья, рыбу и авокадо. Салат сверху полить заправкой и посыпать кунжутом. Салат сразу же подавать на стол. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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