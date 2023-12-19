Идеальный салат для закуски на новогодний стол — видео рецепт

Рецепт салата с помидорами, грибами и ветчиной к Новому году Дракона 2024
Это рецепт очень простого, сытного и вкусного салата. В идеале, его нужно делать с домашним майонезом. Отлично подойдет в качестве закуски на новогодний стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- ветчина, балык, буженина или любое другое любимое мясо — 250 г;
- сыр — 150 г;
- помидор — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- шампиньоны маринованные — 300 г;
- майонез — 200 г;
- пару веточек зеленого лука;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала необходимо все овощи вымыть, высушить и нарезать соломкой.
Далее нарезать сыр с мясом также соломкой.
Если грибы мелкие, оставить целыми, при необходимости нарезать. Зеленый лук измельчить.
Ингредиенты для салата поместить в миску и заправить, тщательно перемешать. Можно подавать на стол сразу.
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