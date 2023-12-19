Идеальный салат для закуски на новогодний стол — видео рецепт

Салат с ветчиной. Фото: YouTube @evadaren

Это рецепт очень простого, сытного и вкусного салата. В идеале, его нужно делать с домашним майонезом. Отлично подойдет в качестве закуски на новогодний стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

ветчина, балык, буженина или любое другое любимое мясо — 250 г;

сыр — 150 г;

помидор — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

шампиньоны маринованные — 300 г;

майонез — 200 г;

пару веточек зеленого лука;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо все овощи вымыть, высушить и нарезать соломкой.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @evadaren

Далее нарезать сыр с мясом также соломкой.

Нарезанные ингредиенты. Фото: YouTube @evadaren

Если грибы мелкие, оставить целыми, при необходимости нарезать. Зеленый лук измельчить.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @evadaren

Ингредиенты для салата поместить в миску и заправить, тщательно перемешать. Можно подавать на стол сразу.

Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

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