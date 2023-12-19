Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт салата с помидорами, грибами и ветчиной к Новому году Дракона 2024 arrow

Рецепт салата с помидорами, грибами и ветчиной к Новому году Дракона 2024

19 декабря 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный салат для закуски на новогодний стол — видео рецепт
Салат с ветчиной. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт очень простого, сытного и вкусного салата. В идеале, его нужно делать с домашним майонезом. Отлично подойдет в качестве закуски на новогодний стол

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • ветчина, балык, буженина или любое другое любимое мясо — 250 г;
  • сыр — 150 г;
  • помидор — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • шампиньоны маринованные — 300 г;
  • майонез — 200 г;
  • пару веточек зеленого лука;
  • соль по вкусу. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо все овощи вымыть, высушить и нарезать соломкой. 

null
Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @evadaren

Далее нарезать сыр с мясом также соломкой.

null
Нарезанные ингредиенты. Фото: YouTube @evadaren

Если грибы мелкие, оставить целыми, при необходимости нарезать. Зеленый лук измельчить.

null
Добавление майонеза. Фото: YouTube @evadaren

Ингредиенты для салата поместить в миску и заправить, тщательно перемешать. Можно подавать на стол сразу.

null
Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Еще мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Также мы писали про идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко. 

Также советуем ознакомиться с рецептом домашней засолки скумбрии с чесноком

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме