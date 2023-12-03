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Рецепт салата с овощами и говядиной к году Дракона 2024

3 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт вкусного салат с овощами и мясом — видео
Салат с овощами и говядиной. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат с говядиной и овощами прекрасный выбор для праздничного стола, если вы устали от тяжелых и жирных рецептов с майонезом. Особую пикантность этому мясному салату придает заправка на основе соевого соуса. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • говядина 300 г;
  • перец 2 шт.;
  • помидоры 2 шт.;
  • лук салатный 1 шт.;
  • салатные листья 1 пучок;
  • петрушка по желанию;
  • сахар 1/2 ч. л.;
  • бальзамический уксус 1 ч. л.;
  • соевый соус 2 ст. л. для соуса + 1 ст. л. для маринования мяса;
  • растительное масло 2 ст. л. для соуса + 1 ст. л. для обжарки мяса;
  • черный перец;
  • кунжут по желанию.

Способ приготовления 

Говядину нарезать тонкими слайсами толщиной 0,5 см, поперчить и замариновать мясо в ложке соевого соуса.

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Овощи и мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать все овощи тонкими слайсами.

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Маринад для мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На хорошо раскаленной сковородке обжарить говядину 10-12 минут (в зависимости от толщины слайсов). 

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Помидоры для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для обжарки использовать 1 ст. л. растительного масла.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать растительное масло с бальзамическим уксусом, сахаром и соевым соусом до образования однородной эмульсии.

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Мясо на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Количество ингредиентов в соусе можно регулировать по своему вкусу.

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Листья нарвать, выложить мясо и овощи, все перемешать, залить соусом и готово. Можно присыпать кунжутом по желанию. 

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Готовый салат. 

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали про рецепт вкусного салата "Идеал" ― обязательно сохраните на праздники. 

Также мы писали про рецепт классического салата с крабовыми палочками — сохраните до Нового года 2024. 

А вот этот салат побил все рекорды — всего четыре простых ингредиента. 

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