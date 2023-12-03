Рецепт вкусного салат с овощами и мясом — видео

Рецепт салата с овощами и говядиной к году Дракона 2024
Салат с говядиной и овощами прекрасный выбор для праздничного стола, если вы устали от тяжелых и жирных рецептов с майонезом. Особую пикантность этому мясному салату придает заправка на основе соевого соуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- говядина 300 г;
- перец 2 шт.;
- помидоры 2 шт.;
- лук салатный 1 шт.;
- салатные листья 1 пучок;
- петрушка по желанию;
- сахар 1/2 ч. л.;
- бальзамический уксус 1 ч. л.;
- соевый соус 2 ст. л. для соуса + 1 ст. л. для маринования мяса;
- растительное масло 2 ст. л. для соуса + 1 ст. л. для обжарки мяса;
- черный перец;
- кунжут по желанию.
Способ приготовления
Говядину нарезать тонкими слайсами толщиной 0,5 см, поперчить и замариновать мясо в ложке соевого соуса.
Нарезать все овощи тонкими слайсами.
На хорошо раскаленной сковородке обжарить говядину 10-12 минут (в зависимости от толщины слайсов).
Для обжарки использовать 1 ст. л. растительного масла.
Смешать растительное масло с бальзамическим уксусом, сахаром и соевым соусом до образования однородной эмульсии.
Количество ингредиентов в соусе можно регулировать по своему вкусу.
Листья нарвать, выложить мясо и овощи, все перемешать, залить соусом и готово. Можно присыпать кунжутом по желанию.
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