Рецепт вкусного салат с овощами и мясом — видео

Салат с овощами и говядиной. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат с говядиной и овощами прекрасный выбор для праздничного стола, если вы устали от тяжелых и жирных рецептов с майонезом. Особую пикантность этому мясному салату придает заправка на основе соевого соуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

говядина 300 г;

перец 2 шт.;

помидоры 2 шт.;

лук салатный 1 шт.;

салатные листья 1 пучок;

петрушка по желанию;

сахар 1/2 ч. л.;

бальзамический уксус 1 ч. л.;

соевый соус 2 ст. л. для соуса + 1 ст. л. для маринования мяса;

растительное масло 2 ст. л. для соуса + 1 ст. л. для обжарки мяса;

черный перец;

кунжут по желанию.

Способ приготовления

Говядину нарезать тонкими слайсами толщиной 0,5 см, поперчить и замариновать мясо в ложке соевого соуса.

Овощи и мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать все овощи тонкими слайсами.

Маринад для мяса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На хорошо раскаленной сковородке обжарить говядину 10-12 минут (в зависимости от толщины слайсов).

Помидоры для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для обжарки использовать 1 ст. л. растительного масла.

Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать растительное масло с бальзамическим уксусом, сахаром и соевым соусом до образования однородной эмульсии.

Мясо на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Количество ингредиентов в соусе можно регулировать по своему вкусу.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Листья нарвать, выложить мясо и овощи, все перемешать, залить соусом и готово. Можно присыпать кунжутом по желанию.

Готовый салат.

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