Простой и быстрый крабовый салат — видео рецепт

Рецепт салата с крабовыми палочками за пять минут — сохраните до Нового года 2024
Вы узнаете, как приготовить вкусный и очень простой салат "минутка" из крабовых палочек и кукурузы. Крабовый салат со сливочным плавленым сыром и яйцом отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Ведь слоями такой недорогой салат из простых ингредиентов выглядит еще эффектнее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.
Вам понадобится:
- крабовые палочки 180 г;
- яйца 3 шт;
- плавленый сырок 2 шт;
- консервированная кукуруза 120 г;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала нужно соломкой нарезать крабовые палочки и выложить их на тарелку. Сверху нанести сеточку из майонеза.
Затем идет слой тертого плавленого сыра. Также сделать шар из майонеза.
Затем кладем шар тертых куриных яиц. Нанести слой из майонеза.
Сверху добавляем консервированную кукурузу, потом идет сеточка из майонеза.
Украшаем зеленью и салат готов.
Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!