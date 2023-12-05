Простой и быстрый крабовый салат — видео рецепт

Крабовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вы узнаете, как приготовить вкусный и очень простой салат "минутка" из крабовых палочек и кукурузы. Крабовый салат со сливочным плавленым сыром и яйцом отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Ведь слоями такой недорогой салат из простых ингредиентов выглядит еще эффектнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно.

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Вам понадобится:

крабовые палочки 180 г;

яйца 3 шт;

плавленый сырок 2 шт;

консервированная кукуруза 120 г;

майонез.

Способ приготовления

Сначала нужно соломкой нарезать крабовые палочки и выложить их на тарелку. Сверху нанести сеточку из майонеза.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем идет слой тертого плавленого сыра. Также сделать шар из майонеза.

Крабовые палочки и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем кладем шар тертых куриных яиц. Нанести слой из майонеза.

Тертые яйца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху добавляем консервированную кукурузу, потом идет сеточка из майонеза.

Консервированная кукуруза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Украшаем зеленью и салат готов.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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