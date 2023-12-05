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Рецепт салата с крабовыми палочками за пять минут — сохраните до Нового года 2024

5 декабря 2023 10:10
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и быстрый крабовый салат — видео рецепт
Крабовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы узнаете, как приготовить вкусный и очень простой салат "минутка" из крабовых палочек и кукурузы. Крабовый салат со сливочным плавленым сыром и яйцом отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Ведь слоями такой недорогой салат из простых ингредиентов выглядит еще эффектнее. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно, просто и доступно

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Вам понадобится: 

  • крабовые палочки 180 г;
  • яйца 3 шт;
  • плавленый сырок 2 шт;
  • консервированная кукуруза 120 г;
  • майонез. 

Способ приготовления 

Сначала нужно соломкой нарезать крабовые палочки и выложить их на тарелку. Сверху нанести сеточку из майонеза. 

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем идет слой тертого плавленого сыра. Также сделать шар из майонеза. 

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Крабовые палочки и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем кладем шар тертых куриных яиц. Нанести слой из майонеза. 

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Тертые яйца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху добавляем консервированную кукурузу, потом идет сеточка из майонеза. 

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Консервированная кукуруза. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Украшаем зеленью и салат готов. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

 

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