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Рецепт салата из крабовых палочек и трех простых ингредиентов к праздничному столу

29 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с крабовыми палочками к НГ 2024 — видео рецепт
Салат из крабовых палочек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сегодня вы узнаете, как приготовить салат с крабовыми палочками, омлетом и сыром. Это необычный рецепт крабового салата, который отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Салат с яичными блинчиками и сыром получается очень вкусным и необычным. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • яйца 4 шт;
  • соль 2 г;
  • крабовые палочки 180 г;
  • сыр 150 г;
  • лук 1 шт;
  • майонез. 

Для маринада:

  • соль 0.5 ч. л;
  • сахар 1 ч. л;
  • уксус 1 ст. л. 

Способ приготовления 

Одну луковицу нужно нарезать на полукольца и положить в тарелку, в которой она будет мариноваться. Для этого добавляем соль, перец, сахар и уксус 9%. 

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Маринованный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно приготовить омлет. Для этого берем 4 яйца, добавляем соль, перец и жарим. Из этого количества должно получиться 3-5 яичных блинчиков. 

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Приготовление омлета. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно нарезать крабовые палочки, лучше это сделать соломкой. 

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем твердый сыр соломкой. 

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Твердый сыр. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Омлет необходимо скрутить в рулет и нарезать соломкой. 

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Нарезанный омлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ко всем ингредиентам добавляем маринованный лук. Все тщательно перемешать. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат заправляем майонезом или сметаной с горчицей. 

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