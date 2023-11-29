Салат с крабовыми палочками к НГ 2024 — видео рецепт

Салат из крабовых палочек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сегодня вы узнаете, как приготовить салат с крабовыми палочками, омлетом и сыром. Это необычный рецепт крабового салата, который отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Салат с яичными блинчиками и сыром получается очень вкусным и необычным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

яйца 4 шт;

соль 2 г;

крабовые палочки 180 г;

сыр 150 г;

лук 1 шт;

майонез.

Для маринада:

соль 0.5 ч. л;

сахар 1 ч. л;

уксус 1 ст. л.

Способ приготовления

Одну луковицу нужно нарезать на полукольца и положить в тарелку, в которой она будет мариноваться. Для этого добавляем соль, перец, сахар и уксус 9%.

Маринованный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно приготовить омлет. Для этого берем 4 яйца, добавляем соль, перец и жарим. Из этого количества должно получиться 3-5 яичных блинчиков.

Приготовление омлета. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нужно нарезать крабовые палочки, лучше это сделать соломкой.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем твердый сыр соломкой.

Твердый сыр. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Омлет необходимо скрутить в рулет и нарезать соломкой.

Нарезанный омлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ко всем ингредиентам добавляем маринованный лук. Все тщательно перемешать.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат заправляем майонезом или сметаной с горчицей.

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