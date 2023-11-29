Салат с крабовыми палочками к НГ 2024 — видео рецепт

Рецепт салата из крабовых палочек и трех простых ингредиентов к праздничному столу
Сегодня вы узнаете, как приготовить салат с крабовыми палочками, омлетом и сыром. Это необычный рецепт крабового салата, который отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Салат с яичными блинчиками и сыром получается очень вкусным и необычным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- яйца 4 шт;
- соль 2 г;
- крабовые палочки 180 г;
- сыр 150 г;
- лук 1 шт;
- майонез.
Для маринада:
- соль 0.5 ч. л;
- сахар 1 ч. л;
- уксус 1 ст. л.
Способ приготовления
Одну луковицу нужно нарезать на полукольца и положить в тарелку, в которой она будет мариноваться. Для этого добавляем соль, перец, сахар и уксус 9%.
Далее нужно приготовить омлет. Для этого берем 4 яйца, добавляем соль, перец и жарим. Из этого количества должно получиться 3-5 яичных блинчиков.
Теперь нужно нарезать крабовые палочки, лучше это сделать соломкой.
Нарезаем твердый сыр соломкой.
Омлет необходимо скрутить в рулет и нарезать соломкой.
Ко всем ингредиентам добавляем маринованный лук. Все тщательно перемешать.
Салат заправляем майонезом или сметаной с горчицей.
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