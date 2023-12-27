Новогодний салат — видео рецепт

Салат с курицей и виноградом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оригинальный и нежный салат Тиффани с сочным куриным филе. Стоит попробовать ради необычного, но вкусного сочетания продуктов. Куриное филе, сыр, виноград и орехи отличный квартет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

400 гр куриного филе;

100 гр арахиса (можно заменить на грецкие орехи или миндаль);

4 куриных яйца;

80-100 гр майонеза;

80-100 гр сметаны;

карри - 1/2 ч.л. (по желанию);

300 гр винограда (желательно без косточек);

соль по вкусу;

150 гр сыра.

Способ приготовления

Небольшими кубиками нарезаем куриное филе. Солим, добавляем карри по желанию.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжариваем до готовности минут 7-8 в зависимости от размера кубиков. Не пересушите, филе должно остаться нежным и сочным внутри.

Жаренная курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если при жарке из мяса выделилось слишком много сока, слейте его, он нам не понадобится.

Тертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натираем сыр, мне больше нравится на мелкой терке, мне кажется, так слой сыра в салате выходит более воздушным и объемным.

Арахис и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На терке натираем яйца. Разрезаем пополам виноград. Сметану смешиваем с майонезом. Собираем салат, промазывая каждый слой смесью из сметаны и майонеза.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сначала куриное филе, потом яйца, арахис, сыр и сверху украшаем виноградом. Оставить салат в холодильнике, чтобы он пропитался.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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