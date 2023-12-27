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Рецепт салата с копченой курицей, который станет украшением на праздничном столе

27 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Новогодний салат — видео рецепт
Салат с курицей и виноградом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Оригинальный и нежный салат Тиффани с сочным куриным филе. Стоит попробовать ради необычного, но вкусного сочетания продуктов. Куриное филе, сыр, виноград и орехи отличный квартет. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 400 гр куриного филе;
  • 100 гр арахиса (можно заменить на грецкие орехи или миндаль);
  • 4 куриных яйца;
  • 80-100 гр майонеза;
  • 80-100 гр сметаны;
  • карри - 1/2 ч.л. (по желанию);
  • 300 гр винограда (желательно без косточек);
  • соль по вкусу;
  • 150 гр сыра.

Способ приготовления 

Небольшими кубиками нарезаем куриное филе. Солим, добавляем карри по желанию. 

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжариваем до готовности минут 7-8 в зависимости от размера кубиков. Не пересушите, филе должно остаться нежным и сочным внутри.

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Жаренная курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если при жарке из мяса выделилось слишком много сока, слейте его, он нам не понадобится.

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Тертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натираем сыр, мне больше нравится на мелкой терке, мне кажется, так слой сыра в салате выходит более воздушным и объемным.  

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Арахис и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На терке натираем яйца. Разрезаем пополам виноград. Сметану смешиваем с майонезом. Собираем салат, промазывая каждый слой смесью из сметаны и майонеза. 

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Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сначала куриное филе, потом яйца, арахис, сыр и сверху украшаем виноградом. Оставить салат в холодильнике, чтобы он пропитался.

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству. 

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