Новогодний салат — видео рецепт

Рецепт салата с копченой курицей, который станет украшением на праздничном столе
Оригинальный и нежный салат Тиффани с сочным куриным филе. Стоит попробовать ради необычного, но вкусного сочетания продуктов. Куриное филе, сыр, виноград и орехи отличный квартет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 400 гр куриного филе;
- 100 гр арахиса (можно заменить на грецкие орехи или миндаль);
- 4 куриных яйца;
- 80-100 гр майонеза;
- 80-100 гр сметаны;
- карри - 1/2 ч.л. (по желанию);
- 300 гр винограда (желательно без косточек);
- соль по вкусу;
- 150 гр сыра.
Способ приготовления
Небольшими кубиками нарезаем куриное филе. Солим, добавляем карри по желанию.
Обжариваем до готовности минут 7-8 в зависимости от размера кубиков. Не пересушите, филе должно остаться нежным и сочным внутри.
Если при жарке из мяса выделилось слишком много сока, слейте его, он нам не понадобится.
Натираем сыр, мне больше нравится на мелкой терке, мне кажется, так слой сыра в салате выходит более воздушным и объемным.
На терке натираем яйца. Разрезаем пополам виноград. Сметану смешиваем с майонезом. Собираем салат, промазывая каждый слой смесью из сметаны и майонеза.
Сначала куриное филе, потом яйца, арахис, сыр и сверху украшаем виноградом. Оставить салат в холодильнике, чтобы он пропитался.
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