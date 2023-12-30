Идеальный салат на праздничный стол — видео рецепт

Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат с маринованным луком, яблоком и крабовыми палочками, который готовится очень просто и быстро, а ваши гости обязательно попросят рецепт. Этот нежнейший салат понравится любителям необычных и легких закусок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца 3 шт;

крабовые палочки 180 гр;

лук 1 шт;

соль 0,5 ч.л;

сахар 1 ч.л;

уксус 1 ст.л;

яблоко 1 шт;

сливочное масло 50 гр;

плавленый сырок 2 шт;

майонез.

Способ приготовления

Сначала необходимо мелко нарезать лук и замариновать его с солью, сахаром и уксусом.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать крабовые палочки мелким кубиком.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заранее натертые яйца натираем на средней терке. Теперь начинаем собирать салат. Первым слоем будут яйца, которые необходимо смазать майонезом.

Крабовые палочки и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выложить крабовые палочки и также смазать майонезом.

Яйца и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем маринованный лук, смазываем майонезом. Теперь нужно натереть на крупной терке одно кисло-сладкое и выложить последним слоем. Смазываем майонезом.

Сливочное масло. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху натираем замороженный кусочек сливочного масла.

Плавленный сыр. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Последним слоем также натираем плавленный сыр.

Ранее мы писали про рецепт лучшей закуски на Новый год 2024 и Рождество, которая съедается самой первой.

Также предлагаем ознакомиться с рецептом салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных.

Рецепт мясной закуски на новогодний стол — получается, как шашлык.

Рецепт хрустящей и сочной моркови по-корейски — дополнит новогодний стол.

А еще предлагаем сохранить рецепт скумбрии от Гордона Рамзи, как в ресторане.