Идеальный салат на праздничный стол — видео рецепт

Рецепт салата "снежная красавица" от которого невозможно оторваться
Салат с маринованным луком, яблоком и крабовыми палочками, который готовится очень просто и быстро, а ваши гости обязательно попросят рецепт. Этот нежнейший салат понравится любителям необычных и легких закусок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится:
- яйца 3 шт;
- крабовые палочки 180 гр;
- лук 1 шт;
- соль 0,5 ч.л;
- сахар 1 ч.л;
- уксус 1 ст.л;
- яблоко 1 шт;
- сливочное масло 50 гр;
- плавленый сырок 2 шт;
- майонез.
Способ приготовления
Сначала необходимо мелко нарезать лук и замариновать его с солью, сахаром и уксусом.
Далее нужно нарезать крабовые палочки мелким кубиком.
Заранее натертые яйца натираем на средней терке. Теперь начинаем собирать салат. Первым слоем будут яйца, которые необходимо смазать майонезом.
Выложить крабовые палочки и также смазать майонезом.
Далее выкладываем маринованный лук, смазываем майонезом. Теперь нужно натереть на крупной терке одно кисло-сладкое и выложить последним слоем. Смазываем майонезом.
Сверху натираем замороженный кусочек сливочного масла.
Последним слоем также натираем плавленный сыр.
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