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Рецепт салата "снежная красавица" от которого невозможно оторваться

30 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный салат на праздничный стол — видео рецепт
Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат с маринованным луком, яблоком и крабовыми палочками, который готовится очень просто и быстро, а ваши гости обязательно попросят рецепт. Этот нежнейший салат понравится любителям необычных и легких закусок. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно

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Вам понадобится:

  • яйца 3 шт;
  • крабовые палочки 180 гр;
  • лук 1 шт;
  • соль 0,5 ч.л;
  • сахар 1 ч.л;
  • уксус 1 ст.л;
  • яблоко 1 шт;
  • сливочное масло 50 гр;
  • плавленый сырок 2 шт;
  • майонез.

Способ приготовления 

Сначала необходимо мелко нарезать лук и замариновать его с солью, сахаром и уксусом. 

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать крабовые палочки мелким кубиком. 

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заранее натертые яйца натираем на средней терке. Теперь начинаем собирать салат. Первым слоем будут яйца, которые необходимо смазать майонезом. 

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Крабовые палочки и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выложить крабовые палочки и также смазать майонезом. 

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Яйца и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем маринованный лук, смазываем майонезом. Теперь нужно натереть на крупной терке одно кисло-сладкое и выложить последним слоем. Смазываем майонезом. 

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Сливочное масло. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху натираем замороженный кусочек сливочного масла. 

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Плавленный сыр. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Последним слоем также натираем плавленный сыр. 

Ранее мы писали про рецепт лучшей закуски на Новый год 2024 и Рождество, которая съедается самой первой. 

Также предлагаем ознакомиться с рецептом салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных. 

Рецепт мясной закуски на новогодний стол — получается, как шашлык. 

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