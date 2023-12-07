Очень вкусный и пикантный салат похожий на оливье — видео рецепт

Новогодний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Салат Робин-Бобин сразу многих заинтересует названием и простыми, но при этом хорошо сочетающимися ингредиентами. Этот салат получается похожим на оливье, но более пикантный и оригинальный по вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

ветчина или варено-копченое мясо 250 г;

фасоль консервированная 200 г (1 стандартная банка; вес без жидкости);

горошек консервированный – 250 г (1 стандартная банка; вес без жидкости);

лук – 1 шт. (1 ст.л. 6% уксуса, 2 ст.л. воды, 1 ч.л. сахара для маринования лука);

маринованный огурец 150 г;

яйцо вареное 3 шт;

арахис соленый 50 г;

майонез по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук мелким кубиком, добавить уксус, сахар и воду. Перемешать и оставить мариноваться на 10-15 минут.

Нарезаный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После этого слить жидкость, по желанию можно промыть лук холодной водой.

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо или ветчину нарезать кубиком. Вареное яйцо натереть на терке.

Натертое яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В миске смешать ветчину, горошек, фасоль, лук, маринованный огурец, арахис и замаринованный лук.

Добавление горошка и арахиса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить майонез по вкусу и перемешать.

Добавление майонеза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В разъемное кольцо выложить салат, немного утрамбовать.

Натертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху выложить натертые на терку яйца. Можно посолить яйца по вкусу.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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