Очень вкусный и пикантный салат похожий на оливье — видео рецепт

Рецепт салата Робин-Бобин — брат оливье на Новый Год Дракона 2024
Салат Робин-Бобин сразу многих заинтересует названием и простыми, но при этом хорошо сочетающимися ингредиентами. Этот салат получается похожим на оливье, но более пикантный и оригинальный по вкусу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- ветчина или варено-копченое мясо 250 г;
- фасоль консервированная 200 г (1 стандартная банка; вес без жидкости);
- горошек консервированный – 250 г (1 стандартная банка; вес без жидкости);
- лук – 1 шт. (1 ст.л. 6% уксуса, 2 ст.л. воды, 1 ч.л. сахара для маринования лука);
- маринованный огурец 150 г;
- яйцо вареное 3 шт;
- арахис соленый 50 г;
- майонез по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать лук мелким кубиком, добавить уксус, сахар и воду. Перемешать и оставить мариноваться на 10-15 минут.
После этого слить жидкость, по желанию можно промыть лук холодной водой.
Мясо или ветчину нарезать кубиком. Вареное яйцо натереть на терке.
В миске смешать ветчину, горошек, фасоль, лук, маринованный огурец, арахис и замаринованный лук.
Добавить майонез по вкусу и перемешать.
В разъемное кольцо выложить салат, немного утрамбовать.
Сверху выложить натертые на терку яйца. Можно посолить яйца по вкусу.
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