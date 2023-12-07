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Рецепт салата Робин-Бобин — брат оливье на Новый Год Дракона 2024

7 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и пикантный салат похожий на оливье — видео рецепт
Новогодний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Салат Робин-Бобин сразу многих заинтересует названием и простыми, но при этом хорошо сочетающимися ингредиентами. Этот салат получается похожим на оливье, но более пикантный и оригинальный по вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • ветчина или варено-копченое мясо 250 г;
  • фасоль консервированная 200 г (1 стандартная банка; вес без жидкости);
  • горошек консервированный – 250 г (1 стандартная банка; вес без жидкости);
  • лук – 1 шт. (1 ст.л. 6% уксуса, 2 ст.л. воды, 1 ч.л. сахара для маринования лука);
  • маринованный огурец 150 г;
  • яйцо вареное 3 шт;
  • арахис соленый 50 г;
  • майонез по вкусу.

Способ приготовления 

Нарезать лук мелким кубиком, добавить уксус, сахар и воду. Перемешать и оставить мариноваться на 10-15 минут. 

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Нарезаный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

После этого слить жидкость, по желанию можно промыть лук холодной водой.

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Маринованные огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо или ветчину нарезать кубиком. Вареное яйцо натереть на терке. 

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Натертое яйцо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В миске смешать ветчину, горошек, фасоль, лук, маринованный огурец, арахис и замаринованный лук.

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Добавление горошка и арахиса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить майонез по вкусу и перемешать.

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Добавление майонеза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В разъемное кольцо выложить салат, немного утрамбовать.

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Натертые яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху выложить натертые на терку яйца. Можно посолить яйца по вкусу.

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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