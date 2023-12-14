Рецепт вкусного салата – видео

Рецепт салата "новинка" с селедкой – сохраните на Новый год 2024
Очень простой в приготовлении и вкусный салат, в котором классическое сочетание отварного картофеля с селедкой и луком гармонично сочетается с болгарским перцем, кислым яблоком и оливками. Новый свежий и неповторимый вкус привычных нам ингредиентов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- селедка (филе) 300 гр;
- картофель отварной 200-250 гр;
- лук;
- яблоко кислое зеленое 1 шт. (100-120 гр);
- болгарский перец 150 гр;
- оливки 50 гр.
Для соуса:
- дижонская горчица 1 ст.л;
- уксус 6% яблочный или винный 1 ст.л;
- черный перец;
- сахар 1 ч.л. без горки;
- соль 1/3 ч.л;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала займемся соусом, чтобы он настоялся, пока будем нарезать ингредиенты для салата.
Смешать масло, горчицу, уксус, сахар, соль и черный перец. Интенсивно перемешать вилкой, чтобы соус немного загустел.
Нарезать соломкой лук, отварной картофель, филе селедки.
Болгарский перец очистить от перегородок и семян, наразеть тонкой соломкой.
Тонкой соломкой нарезать зеленое кислое яблоко в последнюю очередь, чтобы оно не потемнело.
Оливки можно оставить целыми и разрезать на 2 или на 4 части в зависимости от размера.
Смешать все ингредиенты, полить соусом.
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