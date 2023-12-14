Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Рецепт салата "новинка" с селедкой – сохраните на Новый год 2024 arrow

Рецепт салата "новинка" с селедкой – сохраните на Новый год 2024

14 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт вкусного салата – видео
Салат с сельдью. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой в приготовлении и вкусный салат, в котором классическое сочетание отварного картофеля с селедкой и луком гармонично сочетается с болгарским перцем, кислым яблоком и оливками. Новый свежий и неповторимый вкус привычных нам ингредиентов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • селедка (филе) 300 гр;
  • картофель отварной 200-250 гр;
  • лук;
  • яблоко кислое зеленое 1 шт. (100-120 гр);
  • болгарский перец 150 гр;
  • оливки 50 гр.

Для соуса:

  • дижонская горчица 1 ст.л;
  • уксус 6% яблочный или винный 1 ст.л;
  • черный перец;
  • сахар 1 ч.л. без горки;
  • соль 1/3 ч.л;
  • растительное масло.

Способ приготовления 

Сначала займемся соусом, чтобы он настоялся, пока будем нарезать ингредиенты для салата. 

null
Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать масло, горчицу, уксус, сахар, соль и черный перец. Интенсивно перемешать вилкой, чтобы соус немного загустел.

null
Лук для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать соломкой лук, отварной картофель, филе селедки.

null
Картофель и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Болгарский перец очистить от перегородок и семян, наразеть тонкой соломкой.

null
Кусочки сельди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонкой соломкой нарезать зеленое кислое яблоко в последнюю очередь, чтобы оно не потемнело. 

null
Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оливки можно оставить целыми и разрезать на 2 или на 4 части в зависимости от размера.

null
Свежее яблоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты, полить соусом. 

null
Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024 года.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме