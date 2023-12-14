Рецепт вкусного салата – видео

Салат с сельдью. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень простой в приготовлении и вкусный салат, в котором классическое сочетание отварного картофеля с селедкой и луком гармонично сочетается с болгарским перцем, кислым яблоком и оливками. Новый свежий и неповторимый вкус привычных нам ингредиентов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

селедка (филе) 300 гр;

картофель отварной 200-250 гр;

лук;

яблоко кислое зеленое 1 шт. (100-120 гр);

болгарский перец 150 гр;

оливки 50 гр.

Для соуса:

дижонская горчица 1 ст.л;

уксус 6% яблочный или винный 1 ст.л;

черный перец;

сахар 1 ч.л. без горки;

соль 1/3 ч.л;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала займемся соусом, чтобы он настоялся, пока будем нарезать ингредиенты для салата.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать масло, горчицу, уксус, сахар, соль и черный перец. Интенсивно перемешать вилкой, чтобы соус немного загустел.

Лук для салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать соломкой лук, отварной картофель, филе селедки.

Картофель и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Болгарский перец очистить от перегородок и семян, наразеть тонкой соломкой.

Кусочки сельди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонкой соломкой нарезать зеленое кислое яблоко в последнюю очередь, чтобы оно не потемнело.

Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оливки можно оставить целыми и разрезать на 2 или на 4 части в зависимости от размера.

Свежее яблоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты, полить соусом.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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